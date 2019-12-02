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    Netflix’te +18 içeriklere PIN kodu geliyor

    Netflix Türkiye'den yapılan açıklamaya göre platformdaki 18 yaş ve üzeri içeriklere PIN kodu geliyor. Ebeveynler PIN kodu sayesinde bu içerikleri çocuklarının izlemesini engelleyecek.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’te +18 içeriklere PIN kodu geliyor
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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Eylül ayından itibaren dijital yayın platformlarını denetimi altına aldı. Dijital ortamda yayın yapmak isteyen şirketler RTÜK’ün talep ettiği şartları yerine getirmek ve lisans satın almak zorunda. Netflix, RTÜK’ün talepleri arasında yer alan gelişmiş ebeveyn denetimi özelliğini platformuna ekleyeceğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin "efsane" olduğu yönünde"

    RTÜK’ten lisans satın alan ve yasal gereklilikleri yerine getireceğini duyuran Netflix, bugün yaptığı açıklama ile +18 yayınlara PIN kodu getireceğini açıkladı. Netflix'te çocuk profili bulunuyor ancak bu profil 10 yaş altı kitleye hitap ediyor. Ebeveynler, PIN kodu ile doğrulama sayesinde 18 yaş altındaki çocuklarının söz konusu içeriklere erişimini kısıtlaması sağlanacak. Netflix’ten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

    "Netflix olarak yıllardır ebeveynlere çocuklarının izledikleri yapımları denetleme olanağı sunuyoruz. Ancak yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye’de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldık. Artık üyelerimiz yetişkinlik düzeyi 18 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş yapımları bir PIN kodu ile koruma altına alma imkanına sahip olacak. Dünyanın farklı noktalarında bu ve benzeri uygulamalara başvuruyoruz. Amacımız, kreatif özgürlük sunmaya devam ederken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden koruyabilmek.“



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    Eeltorm 1 hf. en beğenilen
    Pin kodu gelsin sansür kalksın.
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    hipnoa 1 hf.
    Milletin uçkuru ile ugraşacaklarına her öğlen yayınlanan kadın programlarıni kaldırıp yerlerine kaliteli eğitici bilimsel verilere dayanan etkin programlar yapsalar. Dizilerin süresini 40 dakika ile sınırlandırsalar . akşam vakitleri kaliteli icerik bulundurmayı zorunlu hale getirseler. Daha mantıklı olur.
    Milletin uçkuru ile ugraşacaklarına her öğlen yayınlanan kadın programlarıni kaldırıp yerlerine kaliteli eğitici bilimsel verilere dayanan etkin programlar yap...
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    1 Yanıt Yanıtla +42
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    TITAN 1 hf.
    Zaten çocuk modu var netflixte yeni bir zırva daha. hala anlamadılar çocukların yozlaşmasının sebeninin netflix vs. degil youtube'da ki çöp kanallar ve dandik eğitim sistemimiz olduğunu
    Zaten çocuk modu var netflixte yeni bir zırva daha. hala anlamadılar çocukların yozlaşmasının sebeninin netflix vs. degil youtube'da ki çöp kanallar ve dandik ...
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    1 Yanıt Yanıtla +30
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    1 Avatar
    baya77 5 gün
    Niye Formalite olsun canım çocuklarım Rocco'nun hayatını izlemesin diyenler 4 tane sıfır olan şifreyi değiştirir pın kodu koyar çocuklarda Rocco Abinin hayatını izleyemez
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    formgonder2055 5 gün
    Yeni acilan hesaplarda artik pin var, istege gore komple kapatabilirsiniz ebevey denetiminden ya da kapatmayip +18 iceriklere pin girersiniz surekli, bu arada varsayilan pin 0000 olarak geliyor, kisacasi formalite bir şey, herkes kapatir sonucta.
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    formgonder2055 5 gün
    Yeni acilan hesaplarda artik pin var, istege gore komple kapatabilirsiniz ebevey denetiminden ya da kapatmayip +18 iceriklere pin girersiniz surekli, bu arada varsayilan pin 0000 olarak geliyor, kisacasi formalite bir şey, herkes kapatir sonucta.
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    sml_akyz 1 hf.
    Muhtemelen yetişkin hesabına girerken şifre isteyebilir. Netfilix olan bir evde çocuk yetişkin hesabına girip istediği filmi izleme imkanına sahip olduğu için ona şifreleme getireceklerdir. Yoksa her filmde şifre istemezler muhtemelen.
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    yalinalp93 1 hf.
    sansür saçmalığını uygulamayacaklarsa mantıklı olabilir.
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    einhander 1 hf.
    sansur ortadan kalkıcaksa pin girdiğimizde güzel olur gelmesi
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    Herhangibirkullanici 1 hf.
    Ben bu olayı tam olarak anlamadım. Şimd ben herhangi bir +18 filmi açtığımda netflix bana pin'mi gönderecek :D Yoksa sadece Tek seferlik bir olay mı bu?

    O değil beni dehşete düşüren asıl olay. Çukur'a sansür gelsin, YOutube sansür gelsin diyenler.. Sizler bunlara sansür gelsin derseniz, birileri netflix'e de gelsin gel... Sİnemayada Gelsin der...
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    nevrans 1 hf.
    Bence yanlışınız var eğitimle alakası yok kişi nasıl yaşamak istiyorsa öyle yetişir aile güzel yetiştirmeye çalışır evlat serseri büyür yada aile sokağa atar evladıyla ilgilenmez ama o evlat sizi şaşırtır efendi büyür yani adam olmak insanın içinde olacak sen ne kadar iyi yetiştirsende boş.
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    -Oxy.gen- 1 hf.
    Youtube kısıtlama getirsinler daha iyi olur
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    oly1786 1 hf.
    Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler.
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    netflix, netflix türkiye ve
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