Netflix’te +18 içeriklere PIN kodu geliyor

Tam Boyutta Gör

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Eylül ayından itibaren dijital yayın platformlarını denetimi altına aldı. Dijital ortamda yayın yapmak isteyen şirketler RTÜK’ün talep ettiği şartları yerine getirmek ve lisans satın almak zorunda. Netflix, RTÜK’ün talepleri arasında yer alan gelişmiş ebeveyn denetimi özelliğini platformuna ekleyeceğini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin "efsane" olduğu yönünde"

RTÜK’ten lisans satın alan ve yasal gereklilikleri yerine getireceğini duyuran Netflix, bugün yaptığı açıklama ile +18 yayınlara PIN kodu getireceğini açıkladı. Netflix'te çocuk profili bulunuyor ancak bu profil 10 yaş altı kitleye hitap ediyor. Ebeveynler, PIN kodu ile doğrulama sayesinde 18 yaş altındaki çocuklarının söz konusu içeriklere erişimini kısıtlaması sağlanacak. Netflix’ten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Netflix olarak yıllardır ebeveynlere çocuklarının izledikleri yapımları denetleme olanağı sunuyoruz. Ancak yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye’de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldık. Artık üyelerimiz yetişkinlik düzeyi 18 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş yapımları bir PIN kodu ile koruma altına alma imkanına sahip olacak. Dünyanın farklı noktalarında bu ve benzeri uygulamalara başvuruyoruz. Amacımız, kreatif özgürlük sunmaya devam ederken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden koruyabilmek.“