Nintendo Switch Pro konsolu 4K çözünürlük sunabilir

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Piyasaya çıktığı dönemde rakip konsolların donanım ve çözünürlük anlamında oldukça gerisinde kaldığı için eleştirilen Nintendo Switch, beklenmedik bir çıkış yakaladı ve satışlarda rekor üzerine rekor kırdı.

Nintendo Switch Pro mu geliyor?

Nintendo Switch özellikle arkadaş ortamı ve aile arasında oynanabilen oyunları sayesinde büyük ilgi gördü. Taşınabilir tarzı, ayrılabilir kontrolcüler gibi detaylar genç nesil tarafından çok tutuldu. Nintendo sonrasında Lite adında yekpare bir gövdeye sahip daha küçük bir versiyon da duyurmuştu.

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Mevcut konsolların yeni nesle terfi etmesi arefesinde Nintendo’nun da hazırlık yaptığı iddia ediliyor. Nvidia’nın mevcut pazardaki tek temsilcisi olan Nintendo Switch; iddialara göre Pro takısıyla oyuncuların karşısına çıkacak.

Donanım tarafında Nintendo’nun nasıl bir karar vereceği bilinmiyor ancak AMD cephesinde hiç Nintendo ismi geçmedi. Bu bakımdan yeniden Nvidia’nın özel bir ARM çözümü ile piyasaya çıkabilir.

Nintendo Switch Pro daha güçlü bir donanım sahip olacak ve 4K çözünürlüğe kadar çıkabilecek. Firma hem kendi stüdyoları hem de üçüncü taraf stüdyolar ile yoğun bir çalışma yürütüyor. Yeni konsolun potansiyelini ortaya çıkaracak pek çok ilgi çekici oyunun çıkış tarihinde hazır olacağı dile getiriliyor ancak henüz net bir tarih yok.

https://wccftech.com/nintendo-switch-pro-may-support-4k-resolution-rumor/

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