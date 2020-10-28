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    Netflix, Android'de arka planda ses oynatma özelliğini test ediyor

    Netflix'in son APK sürümünde ortaya çıkan özellik siz başka işle uğraşırken arka planda bir filmi veya şovu dinleyerek takip etmenize olanak tanıyor.
    20 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Netflix, Android'de arka planda ses oynatma özelliğini test ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Netflix, son birkaç aydır platformuna hızlı ileri sar düğmesi, kilit ekranı seçeneği ve oynatılan videonun hızı gibi yeni özellikler kazandırdı. Şimdi ise dijital yayın platformu, Android için Netflix uygulamasına başka bir özellik eklemeye hazırlanıyor: arka planda ses oynatma.

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    APK sürümde yakalandı

    APK sürümde, "Videoyu kapatıp en sevdiğiniz şovları dinleyerek verilerinizi kaydedin" ve "Video kapalı ancak başka şeyler yapmakla meşgulken şovunuzu dinlemeye devam edebilirsiniz" referanslarıyla yer alan kod satırları bulundu.

    XDA Developers tarafından Netflix'in 7.79.1 APK sürümünde yakalanan bu özellik, kullanıcıların arka planda bir şovun veya filmin yalnızca ses parçasının dinlenebilmesine olanak tanıyor.

    Belirtildiği gibi, arka planda Netflix içeriğinizi dinlemeye devam ederken çoklu görev yapabilmenin sağladığı avantajların yanı sıra, şirket bunu veri ve pil ömründen tasarruf etmenin bir yolu olarak da kullanacak gibi görünüyor.

    Arka planda ses oynatma özelliği, Netflix'in yayın listesine podcast'ler veya sesli kitaplar eklemeyi planladığını da düşünmemize yol açıyor.

    Özellik hala geliştirilme aşamasında olduğundan, Netflix'in bu özelliği resmi olarak piyasaya sürüp sürmeyeceği belli değil.



    https://www.xda-developers.com/netflix-prepares-audio-only-mode-background-listening/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Outrageous2344 (on ) 10 dk.
    Pencere içinde pencere pip neden yok Netflix de ses dennziyade görüntü olsa
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