Netflix, Android'de arka planda ses oynatma özelliğini test ediyor

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Netflix, son birkaç aydır platformuna hızlı ileri sar düğmesi, kilit ekranı seçeneği ve oynatılan videonun hızı gibi yeni özellikler kazandırdı. Şimdi ise dijital yayın platformu, Android için Netflix uygulamasına başka bir özellik eklemeye hazırlanıyor: arka planda ses oynatma.

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APK sürümde yakalandı

APK sürümde, "Videoyu kapatıp en sevdiğiniz şovları dinleyerek verilerinizi kaydedin" ve "Video kapalı ancak başka şeyler yapmakla meşgulken şovunuzu dinlemeye devam edebilirsiniz" referanslarıyla yer alan kod satırları bulundu.

XDA Developers tarafından Netflix'in 7.79.1 APK sürümünde yakalanan bu özellik, kullanıcıların arka planda bir şovun veya filmin yalnızca ses parçasının dinlenebilmesine olanak tanıyor.

Belirtildiği gibi, arka planda Netflix içeriğinizi dinlemeye devam ederken çoklu görev yapabilmenin sağladığı avantajların yanı sıra, şirket bunu veri ve pil ömründen tasarruf etmenin bir yolu olarak da kullanacak gibi görünüyor.

Arka planda ses oynatma özelliği, Netflix'in yayın listesine podcast'ler veya sesli kitaplar eklemeyi planladığını da düşünmemize yol açıyor.

Özellik hala geliştirilme aşamasında olduğundan, Netflix'in bu özelliği resmi olarak piyasaya sürüp sürmeyeceği belli değil.

https://www.xda-developers.com/netflix-prepares-audio-only-mode-background-listening/

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