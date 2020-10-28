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    Instagram, canlı yayın özelliğine birkaç güncelleme getirdi

    Instagram, canlı yayın özelliğiyle ilgili gerçekleştirdiği bir dizi güncellemeyi duyurdu. Bunların arasında en dikkat çekici olan, canlı yayın maksimum süresinin 1 saatten 4 saate çıkarılmış olması
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, canlı yayın özelliğine birkaç güncelleme getirdi
    Tam Boyutta Gör

    Instagram, canlı video deneyimini daha iyi hale getirmek için birkaç güncelleme yapılacağını duyurdu. Bu güncellemelerden ilki ve en önemlisi canlı yayın süresinin uzatılması. Daha öncesinde 1 saat ile sınırlı olan maksimum canlı yayın süresi artık dört saate yükseltilmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Tinder'da 'Yüz Yüze' video görüşmesi yapmak artık mümkün"

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    Canlı yayınlar 30 gün boyunca arşivlenebilecek

    Instagram'a göre canlı yayın süresinin uzatılmasının arkasındaki neden; yoga eğitmenleri, müzisyenler, sanatçılar, aşçılar ve benzerleri gibi içerik oluşturucuların her saat kesintiye uğramadan izleyicileriyle daha uzun sürelerde yayın yapmalarına yardımcı olmak.

    Instagram, dört saate uzatılmış canlı yayın deneyiminin yalnızca fikri mülkiyet veya politika ihlali olmayan "iyi durumdaki" hesaplar tarafından kullanılabileceğini söylüyor.

    Kullanıcılar ayrıca kendi canlı yayınlarını, yayınladıktan sonra 30 güne kadar Hikayeler ve Gönderiler gibi özel arşivlerinde görüntüleyebilecek.

    Canlı yayınını bitiren kullanıcılar karşılarında: "Artık canlı videolarınız arşivinizde tutulacak. Onları yalnızca siz görebilirsiniz. Canlı videolarınız sona erdikten sonra 30 gün boyunca arşivinizde kalacak. Canlı videolarınızı cihazınıza indirebilir veya buradan IGTV'ye yükleyebilirsiniz." ifadelerinin yer aldığı bir bilgi kartı görecekler.

    Instagram, canlı yayın özelliğine birkaç güncelleme getirdi

    Son olarak şirket, hem takip ettikleri içerik oluşturuculardan hem de izledikleri içerik oluşturuculardan ilgilerini çekebilecek daha fazla içerik sağlama fikriyle IGTV'de ve canlı yayının sonunda "Şimdi Canlı" bölümünü güncelleyeceğini söylüyor.



    https://www.engadget.com/instagram-live-streams-longer-archive-150035541.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
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