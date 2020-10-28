Instagram, canlı yayın özelliğine birkaç güncelleme getirdi

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Instagram, canlı video deneyimini daha iyi hale getirmek için birkaç güncelleme yapılacağını duyurdu. Bu güncellemelerden ilki ve en önemlisi canlı yayın süresinin uzatılması. Daha öncesinde 1 saat ile sınırlı olan maksimum canlı yayın süresi artık dört saate yükseltilmiş durumda.

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Canlı yayınlar 30 gün boyunca arşivlenebilecek

Instagram'a göre canlı yayın süresinin uzatılmasının arkasındaki neden; yoga eğitmenleri, müzisyenler, sanatçılar, aşçılar ve benzerleri gibi içerik oluşturucuların her saat kesintiye uğramadan izleyicileriyle daha uzun sürelerde yayın yapmalarına yardımcı olmak.

Instagram, dört saate uzatılmış canlı yayın deneyiminin yalnızca fikri mülkiyet veya politika ihlali olmayan "iyi durumdaki" hesaplar tarafından kullanılabileceğini söylüyor.

Kullanıcılar ayrıca kendi canlı yayınlarını, yayınladıktan sonra 30 güne kadar Hikayeler ve Gönderiler gibi özel arşivlerinde görüntüleyebilecek.

Canlı yayınını bitiren kullanıcılar karşılarında: "Artık canlı videolarınız arşivinizde tutulacak. Onları yalnızca siz görebilirsiniz. Canlı videolarınız sona erdikten sonra 30 gün boyunca arşivinizde kalacak. Canlı videolarınızı cihazınıza indirebilir veya buradan IGTV'ye yükleyebilirsiniz." ifadelerinin yer aldığı bir bilgi kartı görecekler.

Son olarak şirket, hem takip ettikleri içerik oluşturuculardan hem de izledikleri içerik oluşturuculardan ilgilerini çekebilecek daha fazla içerik sağlama fikriyle IGTV'de ve canlı yayının sonunda "Şimdi Canlı" bölümünü güncelleyeceğini söylüyor.

https://www.engadget.com/instagram-live-streams-longer-archive-150035541.html

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