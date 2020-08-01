Netflix, Android uygulamasına video hızı kontrolleri ekliyor

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Netflix, bir süredir testlerini sürdürdüğü bir özelliği Android kullanıcıları için sunmaya başladı. Video akış platformu, izlediğiniz bir içeriğin oynatma hızını değiştirmenize olanak sağlayan yeni bir özellik kazandı. Netflix, yeni kontrol panelini bugünden itibaren kademeli olarak tüm Android kullanıcılarına sunmaya başlıyor.

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4 farklı yeni hız seçeneği

Netflix'in kullanıma sunduğu yeni özelliği hem akışta hem de indirdiğiniz içeriklerde kullanılabilecek. Video oynatma hızını içeriği izlerken manuel olarak seçmeniz gerekiyor.

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Oynatma hızı kontrolü kullanıcıların normal hız, daha yavaş (0,5X veya 0,75X) veya daha hızlı (1,25X ve 1,5X) arasından seçim yapmalarını sağlar. YouTube'un videoları 2X hızında oynatabilmesinin aksine Netflix'te en yüksek video oynatma hızı şu an için 1,5X olarak yer alıyor.

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Yeni özellik yakın bir zamanda iOS ve web'e de gelecek ancak şu an için Netflix'in TV uygulamaları için bir çalışması bulunmuyor.

https://www.engadget.com/netflix-playback-speed-android-184657667.html

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