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    Netflix, Android uygulamasına video hızı kontrolleri ekliyor

    Video akış hizmeti Netflix, Android uygulamasına videoları daha hızlı veya daha yavaş izleyebilmenize olanak sağlayan hız kontrolleri özelliğini ekliyor.
    2 hf.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Netflix, Android uygulamasına video hızı kontrolleri ekliyor
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    Netflix, bir süredir testlerini sürdürdüğü bir özelliği Android kullanıcıları için sunmaya başladı. Video akış platformu, izlediğiniz bir içeriğin oynatma hızını değiştirmenize olanak sağlayan yeni bir özellik kazandı. Netflix, yeni kontrol panelini bugünden itibaren kademeli olarak tüm Android kullanıcılarına sunmaya başlıyor.

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    4 farklı yeni hız seçeneği

    Netflix'in kullanıma sunduğu yeni özelliği hem akışta hem de indirdiğiniz içeriklerde kullanılabilecek. Video oynatma hızını içeriği izlerken manuel olarak seçmeniz gerekiyor. 

    Netflix, Android uygulamasına video hızı kontrolleri ekliyor
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    Oynatma hızı kontrolü kullanıcıların normal hız, daha yavaş (0,5X veya 0,75X) veya daha hızlı (1,25X ve 1,5X) arasından seçim yapmalarını sağlar. YouTube'un videoları 2X hızında oynatabilmesinin aksine Netflix'te en yüksek video oynatma hızı şu an için 1,5X olarak yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Twitter'dan saldırılar için yeni açıklama: “Telefon mızrak kimlik avı” saldırısı gerçekleşti"

    Yeni özellik yakın bir zamanda iOS ve web'e de gelecek ancak şu an için Netflix'in TV uygulamaları için bir çalışması bulunmuyor.



    https://www.engadget.com/netflix-playback-speed-android-184657667.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    veteriner69 2 hf. en beğenilen
    Kalite seçtirmemesi en önemli eksiklik, üstelik seyrederkenki kaliteyi de göstermiyor.
    Yanıtla +8
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    brnk (Burak Demirbas) 2 hf.
    Kalite seçme getirsinler kim Hızlı veya yavaş izlemek ister filmi
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    &#27941;&#27874; 2 hf.
    @gun @The Hollow @face1tr Cevaplar için teşekküler. Hiç kullanmadım, kullanacağımı da zannetmiyorum :)
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    BlackLead 2 hf.
    abi hızlı veya yavaş dizi mi izlenir, vallahi şaştım kaldım. :d
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    dugers (syt dgr) 2 hf.
    Bence çok önemli bir özellik değil.
    Bunun yerine kesinlikle kalite ayarları gelmeliydi.
    Direkt youtube'ın kendi playerını kopya çekseler bence özellik bakımından eksiksiz olur.
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    &#27941;&#27874; 2 hf.
    Oynatma hızını değiştirme ne işe yarar ki? Hiç kullanmadım. Niye daha hızlı izleyesin, bilen varsa açıklasın valla
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. &#27941;&#27874;
    Belgesel vs tarzı çok konuşmalı şeyleri dinlerken, yada sohbet programlarında işe yarıyor.
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    The Hollow 2 hf. &#27941;&#27874;
    Seyrettiğim ama çokta önemsemediğim dizilerin bölüm puanlarına bakıyorum. Düşük puan almış bölümleri ileri sararak seyrediyorum. Şimdi bu özellik sayesinde ileri sarmak yerine hızlandırabileceğim. Çok önemli değil ama demek ki talep var.
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    face1tr 2 hf. &#27941;&#27874;
    görme engellilerin çok işine yarıyor, onlar bu tür içerikleri hızlandırarak tüketiyor.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. (düzenlendi)
    HD pakete HDR özelliği gelmesini isterdim.amoled ekranlarda gölgeler aşırı karanlık görünüyor.parlaklık artırmakla da düzelmiyor.4K pakette HDR var ama o da paylaşacak kimse olmayınca çok pahalı.
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 2 hf.
    Bu özellik ilgimi çekmiyor. İnternet hızımdan ötürü kalite sorunu yaşamıyorum ancak hangi çözünürlükte olduğunu görmeyi isterim, herkes ister. En azından bunu ayarlamasak dahi görebilmemiz iyi olurdu.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Kalite seçeneği gelmemesi en kötü şey.
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    irish 2 hf.
    Sonunda beklediğim özellik.

    Bazı dizileri hızlı izliyorum. Vakit kazanıyorum.
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    pastadanadam 2 hf.
    Ama bu eserlere saygısızlık. İyi bir yönetmen filminin/dizisinin yaşatacağı deneyimi baştan sonra tasarlar. Şimdi biz kalkıp bunu hızlandırıp izlersek eseri katlederiz. Bestelenen müzikler, oyunculuklar falan hepsi ölür.

    Bir de millet böyle hızlı hızlı izleyip, eseri öldürüp, sağa sola beğenmedim falan da yazacaklar.

    Netflix adım adım Youtube olma yolunda.
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    Rachsuchtig 2 hf. pastadanadam
    Izleyici de belki hızlı izlemek istiyor.
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    veteriner69 2 hf. en beğenilen
    Kalite seçtirmemesi en önemli eksiklik, üstelik seyrederkenki kaliteyi de göstermiyor.
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