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    Anlık Bildirim

    Netflix hız kesmiyor; Bu yıl içeriğe 18 milyar dolar harcayacak

    Netflix, bu yıl içerik için 18 milyar dolar harcayacak. Hem orijinal içeriklere hem de lisans anlaşmalarına bütçe ayıran şirket, global yapımlara yatırımını da arttırıyor.
    Netflix Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde 300 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix, bugün artık dijital platform alanında liderliğini iyiden iyiye sağlamlaştırmış durumda. Ancak bu, şirketin hız keseceği anlamına gelmiyor. Aksine Netflix içeriklere yaptığı harcamayı neredeyse her yıl daha da arttırıyor. 2025 de bu konuda farklı olmayacak gibi görünüyor.

    Gelecek planları hakkında konuşan Netflix CFO'su Spencer Neumann, bu yıl içeriklere 18 milyar dolar harcama yapmayı planladıklarını açıkladı. Bu da geçtiğimiz yılın üzerinde bir harmaca yapılacağı anlamına geliyor. Çünkü geçtiğimiz yıl Netflix iiçeriğe 16.2 milyar dolar harcamıştı. Dahası, Neumann "henüz tavanımıza yaklaşmadık bile" diyerek önümüzdeki yıllarda bu miktarın çok daha yukarı çıkabileceğini söylüyor.

    Netflix Hem Orijinal İçeriklere Hem de Lisans Anlaşmalarına Bütçe Ayırıyor

    Netflix'in 2025'te içeriğe harcayacağı 18 milyar doların ne kadarının orijinal içeriğe, ne kadarının lisans anlaşmalarına gideceği bilinmiyor. Şirket daha çok orijinal yapımlarıyla adından söz ettiriyor olsa da aslında lisanslı içerikler de Netflix için bir o kadar önem taşıyor. Zira Friends ve Suits gibi diziler genelde Netflix'te kullanıcıların en çok izlediği yapımlar arasında yer alıyor. Bu yönüyle son dönemde dijital platformların korkulu rüyası hâline churning'in (abone devridaiminin) önüne geçmek için de önemli bir rol üstleniyorlar.

     

    Diğer yandan Netflix'in ABD dışında yaptığı harcama da giderek artıyor. Özellikle Güney Kore, İspanya, Almanya gibi ülkelerden çıkan yapımların yakaladığı başarıdan cesaret alan şirket, artık global yapımlara da kayda değer bütçeler ayırıyor. Nitekim Netflix'in ülkemizde hayata geçirdiği yapımların da sayısı hızla artıyor.

    Netflix'in önümüzdeki dönemde bütçe ayıracağı bir diğer içerik kolu da canlı yayınlar olacak. Özellikle NFL ve WWE gibi spor yayınlarının platformdaki yerini giderek artacağı düşünülüyor.

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    turkelvis 1 gün önce

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