Netflix, canlı yayın hizmeti üzerinde çalışıyor: Canlı yayına özel programlar çok yakında

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Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, geçtiğimiz günlerde birçok kullanıcısını kaybetmesinin ardından kendini geliştirerek kaybettiği kullanıcıları geri kazanmayı amaçlıyor. Ve Netflix'in büyümesinde bir sonraki aşama canlı yayınlar olabilir.

Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri yayınlandı 1 gün önce eklendi

Netflix, canlı yayınlar ve canlı oylama özelliği üzerinde çalışıyor

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Netflix'in geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olduğunu onayladığı canlı yayın özelliği, senaryosuz gösteriler ve stand-up özel bölümleri için kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Netflix'in ayrıca canlı yayınlar özelliğinin yanı sıra canlı oylama özelliği üzerinde de çalıştığı tahmin ediliyor. Canlı oylama özelliğinin ise The Circle yapımcısı Studio Lambert'ten yaklaşan dans yarışma serisi Dance 100 gibi yetenek yarışmaları için kullanılması planlanıyor.

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