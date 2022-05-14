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    Netflix, canlı yayın hizmeti üzerinde çalışıyor: Canlı yayına özel programlar çok yakında

    Netflix, ilk kez canlı yayın hizmetini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin yanı sıra şirket, canlı oylamalar özelliği üzerinde de çalışmakta.
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    Netflix, canlı yayın hizmeti üzerinde çalışıyor
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    Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, geçtiğimiz günlerde birçok kullanıcısını kaybetmesinin ardından kendini geliştirerek kaybettiği kullanıcıları geri kazanmayı amaçlıyor. Ve Netflix'in büyümesinde bir sonraki aşama canlı yayınlar olabilir. 

    Netflix, canlı yayınlar ve canlı oylama özelliği üzerinde çalışıyor

    Netflix, canlı yayın hizmeti üzerinde çalışıyor
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    Netflix'in geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olduğunu onayladığı canlı yayın özelliği, senaryosuz gösteriler ve stand-up özel bölümleri için kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Netflix'in ayrıca canlı yayınlar özelliğinin yanı sıra canlı oylama özelliği üzerinde de çalıştığı tahmin ediliyor. Canlı oylama özelliğinin ise The Circle yapımcısı Studio Lambert'ten yaklaşan dans yarışma serisi Dance 100 gibi yetenek yarışmaları için kullanılması planlanıyor.

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