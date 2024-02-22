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    Bir Başkadır'ın yaratıcısı Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk fragman

    Bir Başkadır'ın yaratıcısı olarak adından söz ettiren Berkun Oya'nın bu ay Netflix'te izleyicilerle buluşacak olan yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk fragman yayınlandı.
    Netflix dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye yapımı dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, bu ay dikkat çekici bir yerli diziyi daha izleyicilerle buluşturacak. Netflix'in Türkiye'de bugüne kadar hayata geçirdiği en kayda değer yapımlardan biri olan Bir Başkadır'ın yaratıcısı olan Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, diziden ilk fragmanı yayınladı.

    Daha çok tiyatro sahnesinde ortaya koyduğu işlerle tanınan Berkun Oya, bu kez Bir Başkadır'dan çok daha tuhaf bir yapımla izleyicilerin karşısına çıkacak gibi görünüyor. Yayınlanan ilk fragman, Kuvvetli Bir Alkış'ın, Bir Başkadır'dan ziyade bir diğer Berkun Oya işi olan Azizler'e yakın bir yerde duracağını gösteriyor.

    Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat'ta Netflix'te!

    Kuvvetli Bir Alkış, bir çekirdek ailenin oluşumunu ve on yıllara yayılan yolculuğunu, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını konu ediyor.

    Dizi, alışılmış çekirdek aile tanımının tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu sona ulaşmış gibi görünen Zeynep (Aslıhan Gürbüz) ve Mehmet (Fatih Artman) çifti ile portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan, varoluşun doğasını sorgulayan çocukları Metin (Cihat Süvarioğlu)’in hikâyesini, sıra dışı bir mizahla harmanlayarak anlatıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Uyaz Kaygılaroğlu, Settar Tanrıöğen, Nur Sürer, Cengiz Bozkurt, Menderes Samancılar gibi isimler de yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 10 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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