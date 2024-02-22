Bir Başkadır'ın yaratıcısı Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk fragman

Daha çok tiyatro sahnesinde ortaya koyduğu işlerle tanınan Berkun Oya, bu kez Bir Başkadır'dan çok daha tuhaf bir yapımla izleyicilerin karşısına çıkacak gibi görünüyor. Yayınlanan ilk fragman, Kuvvetli Bir Alkış'ın, Bir Başkadır'dan ziyade bir diğer Berkun Oya işi olan Azizler'e yakın bir yerde duracağını gösteriyor.
Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat'ta Netflix'te!
Kuvvetli Bir Alkış, bir çekirdek ailenin oluşumunu ve on yıllara yayılan yolculuğunu, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını konu ediyor.
Dizi, alışılmış çekirdek aile tanımının tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu sona ulaşmış gibi görünen Zeynep (Aslıhan Gürbüz) ve Mehmet (Fatih Artman) çifti ile portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan, varoluşun doğasını sorgulayan çocukları Metin (Cihat Süvarioğlu)’in hikâyesini, sıra dışı bir mizahla harmanlayarak anlatıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Uyaz Kaygılaroğlu, Settar Tanrıöğen, Nur Sürer, Cengiz Bozkurt, Menderes Samancılar gibi isimler de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.