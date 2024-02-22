Bir Başkadır'ın yaratıcısı Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk fragman

Tam Boyutta Gör Türkiye yapımı dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, bu ay dikkat çekici bir yerli diziyi daha izleyicilerle buluşturacak. Netflix'in Türkiye'de bugüne kadar hayata geçirdiği en kayda değer yapımlardan biri olan Bir Başkadır'ın yaratıcısı olan Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, diziden ilk fragmanı yayınladı.

Daha çok tiyatro sahnesinde ortaya koyduğu işlerle tanınan Berkun Oya, bu kez Bir Başkadır'dan çok daha tuhaf bir yapımla izleyicilerin karşısına çıkacak gibi görünüyor. Yayınlanan ilk fragman, Kuvvetli Bir Alkış'ın, Bir Başkadır'dan ziyade bir diğer Berkun Oya işi olan Azizler'e yakın bir yerde duracağını gösteriyor.

Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat'ta Netflix'te!

Kuvvetli Bir Alkış, bir çekirdek ailenin oluşumunu ve on yıllara yayılan yolculuğunu, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını konu ediyor.

Dizi, alışılmış çekirdek aile tanımının tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu sona ulaşmış gibi görünen Zeynep (Aslıhan Gürbüz) ve Mehmet (Fatih Artman) çifti ile portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan, varoluşun doğasını sorgulayan çocukları Metin (Cihat Süvarioğlu)’in hikâyesini, sıra dışı bir mizahla harmanlayarak anlatıyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Uyaz Kaygılaroğlu, Settar Tanrıöğen, Nur Sürer, Cengiz Bozkurt, Menderes Samancılar gibi isimler de yer alıyor.

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Netflix dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk fragman yayınlandı