Bir Başkadır'ın yaratıcısı Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk klip yayınlandı

Daha çok tiyatro sahnesinde ortaya koyduğu işlerle tanınan Berkun Oya'nın yaratıcısı olduğu Bir Başkadır, yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi ve gerek senaryosu gerek rejisiyle övgü topladı. Dizinin yakaladığı bu başarı, Berkun Oya'nın sonraki projelerine dair de bir heyecan yarattı. Netflix de bunun farkında olsa gerek ki Oya'nın yeni projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bir Başkadır'dan sonra Azizler ve Cici filmlerine imza atan Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış da Netflix'te izleyici ile buluşacak.
Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat'ta Netflix'te!
29 Şubat'ta yayınlanacak Kuvvetli Bir Alkış için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden iki dakikalık bir klip yayınladı.
Kuvvetli Bir Alkış, bir çekirdek ailenin oluşumunu ve on yıllara yayılan yolculuğunu, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını konu ediyor.
Dizi, alışılmış çekirdek aile tanımının tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu sona ulaşmış gibi görünen Zeynep (Aslıhan Gürbüz) ve Mehmet (Fatih Artman) çifti ile portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan, varoluşun doğasını sorgulayan çocukları Metin (Cihat Süvarioğlu)’in hikâyesini, sıra dışı bir mizahla harmanlayarak anlatıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.