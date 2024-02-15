Bir Başkadır'ın yaratıcısı Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk klip yayınlandı

Tam Boyutta Gör Netflix bugüne kadar Türkiye yapımı pek çok diziye imza atmış olsa da bunlardan çok azı kayda değer bir iz bırakmayı başardı. İzlenme rakamları dışında genelde hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen bu diziler arasından sıyrılarak hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanan çok az yapım oldu. Bu ender yapımlardan biri de Berkun Oya imzalı Bir Başkadır'dı.

Daha çok tiyatro sahnesinde ortaya koyduğu işlerle tanınan Berkun Oya'nın yaratıcısı olduğu Bir Başkadır, yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi ve gerek senaryosu gerek rejisiyle övgü topladı. Dizinin yakaladığı bu başarı, Berkun Oya'nın sonraki projelerine dair de bir heyecan yarattı. Netflix de bunun farkında olsa gerek ki Oya'nın yeni projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bir Başkadır'dan sonra Azizler ve Cici filmlerine imza atan Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış da Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat'ta Netflix'te!

29 Şubat'ta yayınlanacak Kuvvetli Bir Alkış için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden iki dakikalık bir klip yayınladı.

Kuvvetli Bir Alkış, bir çekirdek ailenin oluşumunu ve on yıllara yayılan yolculuğunu, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını konu ediyor.

Kuru Otlar Üstüne Netflix'e Geliyor 1 hf. önce eklendi

Dizi, alışılmış çekirdek aile tanımının tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu sona ulaşmış gibi görünen Zeynep (Aslıhan Gürbüz) ve Mehmet (Fatih Artman) çifti ile portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan, varoluşun doğasını sorgulayan çocukları Metin (Cihat Süvarioğlu)’in hikâyesini, sıra dışı bir mizahla harmanlayarak anlatıyor.

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Netflix, Kuvvetli Bir Alkış dizisinden ilk klibi yayınladı