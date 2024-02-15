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    Bir Başkadır'ın yaratıcısı Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk klip yayınlandı

    Bir Başkadır'ın yaratıcısı olarak adından söz ettiren Berkun Oya'nın yine Netflix'te ekrana gelecek yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış'tan iki dakikalık bir klip yayınlandı. 
    Netflix, Kuvvetli Bir Alkış dizisinden ilk klibi yayınladı Tam Boyutta Gör
    Netflix bugüne kadar Türkiye yapımı pek çok diziye imza atmış olsa da bunlardan çok azı kayda değer bir iz bırakmayı başardı. İzlenme rakamları dışında genelde hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen bu diziler arasından sıyrılarak hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanan çok az yapım oldu. Bu ender yapımlardan biri de Berkun Oya imzalı Bir Başkadır'dı.

    Daha çok tiyatro sahnesinde ortaya koyduğu işlerle tanınan Berkun Oya'nın yaratıcısı olduğu Bir Başkadır, yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi ve gerek senaryosu gerek rejisiyle övgü topladı. Dizinin yakaladığı bu başarı, Berkun Oya'nın sonraki projelerine dair de bir heyecan yarattı. Netflix de bunun farkında olsa gerek ki Oya'nın yeni projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bir Başkadır'dan sonra Azizler ve Cici filmlerine imza atan Berkun Oya'nın yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış da Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat'ta Netflix'te!

    29 Şubat'ta yayınlanacak Kuvvetli Bir Alkış için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden iki dakikalık bir klip yayınladı.

    Kuvvetli Bir Alkış, bir çekirdek ailenin oluşumunu ve on yıllara yayılan yolculuğunu, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını konu ediyor.

    Dizi, alışılmış çekirdek aile tanımının tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu sona ulaşmış gibi görünen Zeynep (Aslıhan Gürbüz) ve Mehmet (Fatih Artman) çifti ile portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan, varoluşun doğasını sorgulayan çocukları Metin (Cihat Süvarioğlu)’in hikâyesini, sıra dışı bir mizahla harmanlayarak anlatıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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