Gibi dizisinin 5. sezonundan ilk fragman geldi

Tam Boyutta Gör Acun Medya'nın dijital platformu Exxen, gerek bugüne kadar hayata geçirdiği dizileri, gerekse büyük yatırım yaparak haklarını aldığı Avrupa maçlarıyla istediği etkiyi yaratamamış olsa da, bir kaç popüler programı sayesinde ayakta kalmayı başardı. Bu popüler programlardan biri de Gibi dizisi oldu.

Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaratıcısı olduğu dizi, daha ilk sezondan sağlam bir izleyici kitlesi yaratmayı başardı. Gerek sosyal medyada gerekse gündelik hayatta en çok referansta bulunulan yerli yapımlardan birine dönüşen Gibi, bu sayede popülerliğini daha da arttırdı. Artık 5. sezonuna giren dizi, bugün sadece Exxen'in değil, yerli dizi dünyasının da en başarılı işlerinden biri konumunda. Bu yüzden dizinin 5. sezonu için de heyecanlı bir bekleyiş var.

Gibi 5. Sezon, Yakında İzleyici ile Buluşacak

Yine Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzasıyla hayata geçirilen Gibi 5. sezon, çok yakında izleyici ile buluşacak. Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla yeni sezonun çıkışının yaklaştığının sinyallerini veren Exxen, dün de yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.

Berlin 2. sezon onayını aldı 10 sa. önce eklendi

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın Yılmaz, İlkkan ve Ersoy rolleriyle geri döndüğü yeni sezondan yayınlanan ilk fragman, izleyicileri yine çeşitli absürtlüklerle bezenmiş, eğlenceli bir sezonun beklediğini gösteriyor.

Exxen tarafından yayınlanan bu ilk fragmanda dizinin dönüşü için net bir tarih verilmiyor. Sadece "Yakında" ifadesi yer alıyor. Ancak tanıtım çalışmalarının iyiden iyiye hız kazanmış olması, yeni sezonun çıkışının gerçekten de yakın olduğunun habercisi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.