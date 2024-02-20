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    Anlık Bildirim

    Gibi dizisinin 5. sezonundan ilk fragman geldi

    Yılmaz, İlkkan ve Ersoy, yepyeni hikâyelerle geri dönüyor. Gibi dizisinin heyecanla beklenen 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Gibi 5. sezon, yakında izleyici ile buluşacak.
    Gibi 5. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Acun Medya'nın dijital platformu Exxen, gerek bugüne kadar hayata geçirdiği dizileri, gerekse büyük yatırım yaparak haklarını aldığı Avrupa maçlarıyla istediği etkiyi yaratamamış olsa da, bir kaç popüler programı sayesinde ayakta kalmayı başardı. Bu popüler programlardan biri de Gibi dizisi oldu.

    Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaratıcısı olduğu dizi, daha ilk sezondan sağlam bir izleyici kitlesi yaratmayı başardı. Gerek sosyal medyada gerekse gündelik hayatta en çok referansta bulunulan yerli yapımlardan birine dönüşen Gibi, bu sayede popülerliğini daha da arttırdı. Artık 5. sezonuna giren dizi, bugün sadece Exxen'in değil, yerli dizi dünyasının da en başarılı işlerinden biri konumunda. Bu yüzden dizinin 5. sezonu için de heyecanlı bir bekleyiş var.

    Gibi 5. Sezon, Yakında İzleyici ile Buluşacak

    Yine Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzasıyla hayata geçirilen Gibi 5. sezon, çok yakında izleyici ile buluşacak. Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla yeni sezonun çıkışının yaklaştığının sinyallerini veren Exxen, dün de yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.

    Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın Yılmaz, İlkkan ve Ersoy rolleriyle geri döndüğü yeni sezondan yayınlanan ilk fragman, izleyicileri yine çeşitli absürtlüklerle bezenmiş, eğlenceli bir sezonun beklediğini gösteriyor.

    Exxen tarafından yayınlanan bu ilk fragmanda dizinin dönüşü için net bir tarih verilmiyor. Sadece "Yakında" ifadesi yer alıyor. Ancak tanıtım çalışmalarının iyiden iyiye hız kazanmış olması, yeni sezonun çıkışının gerçekten de yakın olduğunun habercisi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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