Gibi dizisinin 5. sezonundan ilk fragman geldi

Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaratıcısı olduğu dizi, daha ilk sezondan sağlam bir izleyici kitlesi yaratmayı başardı. Gerek sosyal medyada gerekse gündelik hayatta en çok referansta bulunulan yerli yapımlardan birine dönüşen Gibi, bu sayede popülerliğini daha da arttırdı. Artık 5. sezonuna giren dizi, bugün sadece Exxen'in değil, yerli dizi dünyasının da en başarılı işlerinden biri konumunda. Bu yüzden dizinin 5. sezonu için de heyecanlı bir bekleyiş var.
Gibi 5. Sezon, Yakında İzleyici ile Buluşacak
Yine Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzasıyla hayata geçirilen Gibi 5. sezon, çok yakında izleyici ile buluşacak. Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla yeni sezonun çıkışının yaklaştığının sinyallerini veren Exxen, dün de yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.
Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın Yılmaz, İlkkan ve Ersoy rolleriyle geri döndüğü yeni sezondan yayınlanan ilk fragman, izleyicileri yine çeşitli absürtlüklerle bezenmiş, eğlenceli bir sezonun beklediğini gösteriyor.
Exxen tarafından yayınlanan bu ilk fragmanda dizinin dönüşü için net bir tarih verilmiyor. Sadece "Yakında" ifadesi yer alıyor. Ancak tanıtım çalışmalarının iyiden iyiye hız kazanmış olması, yeni sezonun çıkışının gerçekten de yakın olduğunun habercisi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.