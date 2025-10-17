Giriş
    Netflix'in yeni psikolojik gerilim dizisi The Beast in Me'nin fragmanı yayınlandı

    Homeland ve The Americans dizilerinin yıldızlarını bir araya getiren The Beast in Me'nin fragmanı yayınlandı. Gerilim türündeki dizi yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    Netflix'in yeni psikolojik gerilim dizisi The Beast in Me'nin fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de The Beast in Me olacak. Homeland dizisinin başrol oyuncusu Claire Danes ile The Americans dizisiyle adından söz ettiren Matthew Rhys'ı bir araya getiren dizi, 13 Kasım'da Netflix'te izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, dün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    The Beast in Me, oğlunun ölümünden sonra hayatı altüst olan yazar Aggie Wiggs’in yaşadığı küçük sahil kasabasında geçiyor. Bu trajik olaydan sonra yazmayı bırakan Aggie'nin uyuşuk yaşamı, yan eve gizemli bir adamın taşınmasıyla bir anda hareketleniyor. Yıllar önce karısının ortadan kaybolduğu olayda baş şüpheli olarak adı geçen Nile, Aggie için tehlikeli bir takıntıya dönüşüyor. Aggie, giderek artan bir takıntıyla komşusunun geçmişini araştırmaya başlayınca, kendisini tehlikeli bir kedi-fare oyununun içinde buluyor.

    The Beast in Me, 13 Kasım'da İzleyici ile Buluşacak

    The Beast in Me'nin başında, Homeland dizisinin de yürütü yapımcısı olan Howard Gordon bulunuyor. Dizinin yönetmeni ise Christine ve Afterschool gibi bağımsız filmlerle adından söz ettiren Antonio Campos.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Claire Danes ve Matthew Rhys'a Brittany Snow, Natalie Morales,  Jonathan Banks, David Lyons gibi isimler eşlik ediyor.

