Tam Boyutta Gör Netflix, yakında platforma gelecek oyunların listesini paylaştı. Yeni oyunlar, Netflix abonelerinin Android ve iOS cihazlarında reklamsız veya uygulama içi satın alma olmadan oynayabildiği mevcut oyunlara eklenecek.

Netflix'e gelecek yeni oyunlar

Yeni Netflix oyunları arasında Emily in Paris, Too Hot To Handle, Lord of the Rings, Perfect Match gibi popüler dizi ve reality programlarıyla ilgili oyunlar yer alıyor. İşte Netflix'in önümüzdeki haftalarda eklenecek 14 yeni oyun:

Netflix Stories: Perfect Match (6 Haziran)

The Case of the Golden Idol (11 Haziran)

Hearts (18 Haziran)

Cozy Grove: Camp Spirit (25 Haziran)

Too Hot to Handle 3 (23 Temmuz)

The Dragon Prince: Xadia (30 Temmuz)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (2024 yazı)

Don’t Starve Together

Harmonium: The Musical

Lab Rat

Netflix Stories: Emily in Paris

Netflix Stories: Selling Sunset

Rotwood

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game

270 milyondan fazla aboneye sahip olan Netflix, oyun platformunu Kasım 2021’de açtı ve GTA üçlemesini ekleyerek dikkatleri çekti. Şu anda platformda 100’e yakın var ve hepsi abonelik dahilinde, reklamsız ve uygulama içi satın alım olmadan oynanabiliyor.

Netflix'e 14 yeni oyun geliyor: Popüler dizilerin de oyunları var