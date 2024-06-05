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    Netflix'e 14 yeni oyun geliyor: Popüler dizilerin de oyunları var

    Netflix, oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, platforma yakında gelecek 14 yeni oyunu duyurdu. Aralarında popüler dizi ve reality programlarının mobil oyunları da var.
    netflixe gelecek yeni oyunlar 2024 Tam Boyutta Gör
    Netflix, yakında platforma gelecek oyunların listesini paylaştı. Yeni oyunlar, Netflix abonelerinin Android ve iOS cihazlarında reklamsız veya uygulama içi satın alma olmadan oynayabildiği mevcut oyunlara eklenecek.

    Netflix'e gelecek yeni oyunlar

    Yeni Netflix oyunları arasında Emily in Paris, Too Hot To Handle, Lord of the Rings, Perfect Match gibi popüler dizi ve reality programlarıyla ilgili oyunlar yer alıyor. İşte Netflix'in önümüzdeki haftalarda eklenecek 14 yeni oyun:

    • Netflix Stories: Perfect Match (6 Haziran)
    • The Case of the Golden Idol (11 Haziran)
    • Hearts (18 Haziran)
    • Cozy Grove: Camp Spirit (25 Haziran)
    • Too Hot to Handle 3 (23 Temmuz)
    • The Dragon Prince: Xadia (30 Temmuz)
    • Arranger: A Role-Puzzling Adventure (2024 yazı)
    • Don’t Starve Together
    • Harmonium: The Musical
    • Lab Rat
    • Netflix Stories: Emily in Paris
    • Netflix Stories: Selling Sunset
    • Rotwood
    • Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game

    270 milyondan fazla aboneye sahip olan Netflix, oyun platformunu Kasım 2021’de açtı ve GTA üçlemesini ekleyerek dikkatleri çekti. Şu anda platformda 100’e yakın var ve hepsi abonelik dahilinde, reklamsız ve uygulama içi satın alım olmadan oynanabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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