Netflix'e 14 yeni oyun geliyor: Popüler dizilerin de oyunları var

Netflix'e gelecek yeni oyunlar
Yeni Netflix oyunları arasında Emily in Paris, Too Hot To Handle, Lord of the Rings, Perfect Match gibi popüler dizi ve reality programlarıyla ilgili oyunlar yer alıyor. İşte Netflix'in önümüzdeki haftalarda eklenecek 14 yeni oyun:
- Netflix Stories: Perfect Match (6 Haziran)
- The Case of the Golden Idol (11 Haziran)
- Hearts (18 Haziran)
- Cozy Grove: Camp Spirit (25 Haziran)
- Too Hot to Handle 3 (23 Temmuz)
- The Dragon Prince: Xadia (30 Temmuz)
- Arranger: A Role-Puzzling Adventure (2024 yazı)
- Don’t Starve Together
- Harmonium: The Musical
- Lab Rat
- Netflix Stories: Emily in Paris
- Netflix Stories: Selling Sunset
- Rotwood
- Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game
270 milyondan fazla aboneye sahip olan Netflix, oyun platformunu Kasım 2021’de açtı ve GTA üçlemesini ekleyerek dikkatleri çekti. Şu anda platformda 100’e yakın var ve hepsi abonelik dahilinde, reklamsız ve uygulama içi satın alım olmadan oynanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.