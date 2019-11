Netflix’e rakip Apple TV+ yayın hayatına başladı! Apple TV+ nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör

Apple, dizi/film abonelik servisi Apple TV+’ı kullanıma sundu. Netflix’e rakip olacak Apple TV+, maalesef Türkiye’ye gelmedi. İlerleyen zamanda Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Apple TV+, 100’den fazla ülkeye giriş yaptı. Platformun ABD fiyatı aylık 5 dolar olarak belirlendi. 10 Eylül’den itibaren yeni bir iPhone, iPad, Apple TV, Mac veya iPod touch modeli satın alan müşteriler bir yıl ücretsiz Apple TV+ üyeliğinden yararlanabiliyor.

Platformdaki içeriklerden yalnızca 2 tanesinde Türkçe altyazı seçeneği var: The Morning Show ve The Elephant Queen. Platformda az sayıda içerik olduğu için hepsinde Türkçe altyazı olması bekleniyordu.

Apple TV+'ın yayına başlaması ile birlikte dijital içerik platformları arasındaki rekabet iyice kızıştı. 12 Kasım’da Disney+ ve Mart ayında HBO Max platformları da bu rekabete dahil olacak. Ancak Apple, içerik sayısı bakımından bu rekabetin en zayıf üyesi olacak. Platformda yalnızca 9 adet içerik bulunuyor.

Apple’ın az sayıda yüksek bütçeli içerik çıkarmayı hedefliyor. İçerik üreticilere 15 milyon dolar harcama yapıldı. Netflix, HBO Max ve Disney+ ise 2020’de 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Apple TV+ platformundaki orijinal yapımlar neler?

Platformdaki dizilerin pek çoğunun ilk 3 bölümü yayınlandı. Diğer bölümler ise haftalık olarak platforma eklenecek. Apple marka cihazlardan ilk bölümleri ücretsiz olarak izleyebilmek mümkün. Diğer cihazlardan ise 7 günlük deneme üyeliği başlatarak ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

The Morning Show: Türkçe altyazı seçeneğine sahip bu dizi, yıldızlarla dolu kadrosuyla Apple’ın en yüksek bütçe ayırdığı dizi oldu. Dizinin başrolünde Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrel bulunuyor. The Morning Show, sabah haberlerinin dünyasını keşfe çıkıyor ve her sabah Amerika’yı uyandıran insanların egolarını, hırslarını ve güç arayışını ele alıyor.

See: Fantastik kurgu türündeki bu dizi günümüzden 600 yıl sonra, insan nüfusunun bir virüs tarafından yok edildiği, hayatta kalanlarınsa kör olduğu bir gelecekte geçiyor. Tüm insanlık görme duyusunu yitirdiğinde, insanlar adapte olmak ve hayatta kalmanın yeni yollarını bulmak zorunda kalıyorlar. Başrolde Jason Mamoa oynuyor.

The Elephant Queen: Türkçe altyazı seçeneği ile izlenebilen The Elephant Queen, heybetli bir dişi fil ile liderlik ettiği sürünün hayat mücadelesi, kayıplar ve eve dönüşünü konu alan epik yolculuğunu aktarıyor.

For All Mankind: Ronald D. Moore’un imzasını taşıyan yeni dizi For All Mankind, global uzay yarışının asla son bulmadığı ve uzay programının Amerika’nın umut ve hayallerinin kültürel merkezinde kaldığı bir dünyada yaşanacakları aktarıyor.

Dickinson: Gençlik hikâyelerine karanlık bir bakış açısı getiren komedi yapımı Dickinson, genç ve asi şair Emily Dickinson’ın gözünden toplum, cinsiyet ve ailenin yaşattığı engelleri konu alıyor.

Helpsters: Susam Sokağı’nın yapımcılarının sunduğu yeni çocuk dizisi Helpsters’ta baş kahraman olarak Cody’yi ve sorunların çözülmesine yardımcı olmaktan hoşlanan renkli canavarları görüyoruz. Her şey bir planla başlıyor.

Snoopy in Space: Peanuts Worldwide ve DHX Media imzasını taşıyan yeni orijinal yapım “Snoopy in Space”, izleyicileri astronot olma hayalinin peşinden giden Snoopy ile birlikte bir yolculuğa çıkarıyor. Snoopy, Charlie Brown ve Peanuts ekibi hep birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’nun kontrolünü ele geçirerek ayı ve uzayın derinliklerini keşfe çıkıyor.

Ghostwriter: Çok sevilen orijinal dizinin yeniden çevrimi olan “Ghostwriter”, mahallenin kitapçısında gizemli bir hayalet tarafından bir araya getirilen ve edebiyat eserlerindeki kurgu karakterleri canlandırmak için birlikte çalışan dört çocuğun hikâyesini anlatıyor.

Oprah Winfrey: Oprah Winfrey, dünyanın en ilgi çekici yazarlarıyla bir araya gelerek capcanlı bir global kitap kulübü topluluğu kuruyor ve tüm dünyadan insanlarla bağlantıya geçip olumlu değişiklikler yaratmanın anlamlı yollarını paylaşmak için başka projelere imza atıyor.

Yakın zamanda eklenecek diğer Apple TV+ yapımı içerikler: Servant, Truth Be Told, Little America, The Banker ve Hala.

Apple TV+ Türkiye’de nasıl kullanılır?

Apple TV+, Türkiye’de kullanıma sunulmasa da Türkiye’den izlenebiliyor. Bunun için Apple TV+ uyumlu bir cihaz ve adresi Apple TV+’ın bulunduğu ülkelerden birine kayıtlı Apple hesabı yeterli oluyor. Örneğin ABD adresiyle yeni bir Apple hesabı oluşturarak Apple TV+’ı ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Yeni bir Apple üyeliği oluşturmak için bu bağlantıdan bilgilerinizi doldurup, ülkeyi ABD seçerek üyelik oluşturabilirsiniz. ABD adres bilgileri için bu sitedeki hazır adresleri kullanabilirsiniz.

Bu yöntem ile Apple cihazlarınız ve Samsung marka TV’lerinizdeki Apple TV uygulaması üzerinden herhangi bir kart bilgisi girmeden dizilerin ilk bölümlerini ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Aboneklik veya 7 günlük deneme başlatmak istiyorsanız kredi kartı bilgisi girmek gerekiyor. Türkiye’deki kredi kartlarını kabul etmiyor.