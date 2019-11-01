Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’e rakip Apple TV+ yayın hayatına başladı! Apple TV+ nasıl izlenir?

    Apple TV+ platformu yayına başladı. Apple TV+ yapımı dizi ve filmler neler? Apple TV+ Türkiye'den nasıl kullanılır. Apple TV+ platformundaki Türkçe içerikler neler? Tüm soruların yanıtı burada:
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    10,3b
    1
    31
    apple tv
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix’e rakip Apple TV+ yayın hayatına başladı! Apple TV+ nasıl izlenir?
    Tam Boyutta Gör

    Apple, dizi/film abonelik servisi Apple TV+’ı kullanıma sundu. Netflix’e rakip olacak Apple TV+, maalesef Türkiye’ye gelmedi. İlerleyen zamanda Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

    Apple TV+, 100’den fazla ülkeye giriş yaptı. Platformun ABD fiyatı aylık 5 dolar olarak belirlendi. 10 Eylül’den itibaren yeni bir iPhone, iPad, Apple TV, Mac veya iPod touch modeli satın alan müşteriler bir yıl ücretsiz Apple TV+ üyeliğinden yararlanabiliyor.

    Platformdaki içeriklerden yalnızca 2 tanesinde Türkçe altyazı seçeneği var: The Morning Show ve The Elephant Queen. Platformda az sayıda içerik olduğu için hepsinde Türkçe altyazı olması bekleniyordu.

    Apple TV+'ın yayına başlaması ile birlikte dijital içerik platformları arasındaki rekabet iyice kızıştı. 12 Kasım’da Disney+ ve Mart ayında HBO Max platformları da bu rekabete dahil olacak. Ancak Apple, içerik sayısı bakımından bu rekabetin en zayıf üyesi olacak. Platformda yalnızca 9 adet içerik bulunuyor.

    Apple’ın az sayıda yüksek bütçeli içerik çıkarmayı hedefliyor. İçerik üreticilere 15 milyon dolar harcama yapıldı. Netflix, HBO Max ve Disney+ ise 2020’de 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

    Netflix’e rakip Apple TV+ yayın hayatına başladı! Apple TV+ nasıl izlenir?
    Tam Boyutta Gör

    Apple TV+ platformundaki orijinal yapımlar neler?

    Platformdaki dizilerin pek çoğunun ilk 3 bölümü yayınlandı. Diğer bölümler ise haftalık olarak platforma eklenecek. Apple marka cihazlardan ilk bölümleri ücretsiz olarak izleyebilmek mümkün. Diğer cihazlardan ise 7 günlük deneme üyeliği başlatarak ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

    The Morning Show: Türkçe altyazı seçeneğine sahip bu dizi, yıldızlarla dolu kadrosuyla Apple’ın en yüksek bütçe ayırdığı dizi oldu. Dizinin başrolünde Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrel bulunuyor. The Morning Show, sabah haberlerinin dünyasını keşfe çıkıyor ve her sabah Amerika’yı uyandıran insanların egolarını, hırslarını ve güç arayışını ele alıyor.

    See: Fantastik kurgu türündeki bu dizi günümüzden 600 yıl sonra, insan nüfusunun bir virüs tarafından yok edildiği, hayatta kalanlarınsa kör olduğu bir gelecekte geçiyor. Tüm insanlık görme duyusunu yitirdiğinde, insanlar adapte olmak ve hayatta kalmanın yeni yollarını bulmak zorunda kalıyorlar. Başrolde Jason Mamoa oynuyor.

    Netflix’e rakip Apple TV+ yayın hayatına başladı! Apple TV+ nasıl izlenir?
    Tam Boyutta Gör

    The Elephant Queen: Türkçe altyazı seçeneği ile izlenebilen The Elephant Queen, heybetli bir dişi fil ile liderlik ettiği sürünün hayat mücadelesi, kayıplar ve eve dönüşünü konu alan epik yolculuğunu aktarıyor.

    For All Mankind: Ronald D. Moore’un imzasını taşıyan yeni dizi For All Mankind, global uzay yarışının asla son bulmadığı ve uzay programının Amerika’nın umut ve hayallerinin kültürel merkezinde kaldığı bir dünyada yaşanacakları aktarıyor.

    Dickinson: Gençlik hikâyelerine karanlık bir bakış açısı getiren komedi yapımı Dickinson, genç ve asi şair Emily Dickinson’ın gözünden toplum, cinsiyet ve ailenin yaşattığı engelleri konu alıyor.

    Helpsters: Susam Sokağı’nın yapımcılarının sunduğu yeni çocuk dizisi Helpsters’ta baş kahraman olarak Cody’yi ve sorunların çözülmesine yardımcı olmaktan hoşlanan renkli canavarları görüyoruz. Her şey bir planla başlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Netflix’e rakip HBO Max tanıtıldı! Fiyatı ve orijinal dizi/filmleri:"

    Snoopy in Space: Peanuts Worldwide ve DHX Media imzasını taşıyan yeni orijinal yapım “Snoopy in Space”, izleyicileri astronot olma hayalinin peşinden giden Snoopy ile birlikte bir yolculuğa çıkarıyor. Snoopy, Charlie Brown ve Peanuts ekibi hep birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’nun kontrolünü ele geçirerek ayı ve uzayın derinliklerini keşfe çıkıyor.

    Ghostwriter: Çok sevilen orijinal dizinin yeniden çevrimi olan “Ghostwriter”, mahallenin kitapçısında gizemli bir hayalet tarafından bir araya getirilen ve edebiyat eserlerindeki kurgu karakterleri canlandırmak için birlikte çalışan dört çocuğun hikâyesini anlatıyor.

    Oprah Winfrey: Oprah Winfrey, dünyanın en ilgi çekici yazarlarıyla bir araya gelerek capcanlı bir global kitap kulübü topluluğu kuruyor ve tüm dünyadan insanlarla bağlantıya geçip olumlu değişiklikler yaratmanın anlamlı yollarını paylaşmak için başka projelere imza atıyor.

    Yakın zamanda eklenecek diğer Apple TV+ yapımı içerikler: Servant, Truth Be Told, Little America, The Banker ve Hala.

    Apple TV+ Türkiye’de nasıl kullanılır?

    Apple TV+, Türkiye’de kullanıma sunulmasa da Türkiye’den izlenebiliyor. Bunun için Apple TV+ uyumlu bir cihaz ve adresi Apple TV+’ın bulunduğu ülkelerden birine kayıtlı Apple hesabı yeterli oluyor. Örneğin ABD adresiyle yeni bir Apple hesabı oluşturarak Apple TV+’ı ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

    Yeni bir Apple üyeliği oluşturmak için bu bağlantıdan bilgilerinizi doldurup, ülkeyi ABD seçerek üyelik oluşturabilirsiniz. ABD adres bilgileri için bu sitedeki hazır adresleri kullanabilirsiniz.

    Bu yöntem ile Apple cihazlarınız ve Samsung marka TV’lerinizdeki Apple TV uygulaması üzerinden herhangi bir kart bilgisi girmeden dizilerin ilk bölümlerini ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Aboneklik veya 7 günlük deneme başlatmak istiyorsanız kredi kartı bilgisi girmek gerekiyor. Türkiye’deki kredi kartlarını kabul etmiyor.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Huysuz İhtiyar 3 hf. en beğenilen
    RTÜK yüzünden Türkiye'de bu hizmet başlatılamadı. 100'den fazla ülkenin içine bile giremedik, çünkü sansür sistemimizi Uganda, Etiyopya, Sudan seviyesinde. Bu kadar apolitik olmayın. RTÜK son yıllarda neler yapıyor, nasıl bir kurum, başkanı kaç yerden maaş alıyor, kendisine nasıl hitap eidlmesini istiyor, TV ve online yayınlarda orta çağ kafasıyla neler nasıl sansürleniyor, kurulun yanlışlarını dile getiren üye millet meclisi tarafından atanmış olmasına rağmen nasıl hukuk dışı şekilde kuruldan atılmış biraz araştırın. Hayatınız apolitik lay lay lom. Sanki Norveç, İsveç, Lüksemburg'da yaşıyorsunuz.
    RTÜK yüzünden Türkiye'de bu hizmet başlatılamadı. 100'den fazla ülkenin içine bile giremedik, çünkü sansür sistemimizi Uganda, Etiyopya, Sudan seviyesinde. Bu ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +49
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WaylandIZMIR 3 hf.
    Şu an için Türkiye'de en kral Netflix. Tartışmasız.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    BLacKeLDiaBLo 1 gün
    Netflix gibi lezbiyen, gay, zenci, uyuşturucu özendiriciliği, yahudi farkındalığı yaparak gelecekse hiç gelmesin...

    Onun dışında kafasının üstünde yeri var
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BZWT 1 gün yeni yorumcu
    Apple TV+ Si*er Atar Krall
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    QRocKfire 4 gün
    Apple TV+ asla Netflix ile boy ölçüşemez.Bu aynı Apple Music içindeki müzik konulu yapım yayınlarına benzedi.Sanki Show tv bir paparazzi ve yemek programı eksik.Vasat ötesi platform.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mahmut716 2 hf.
    see idare eder

    morning tırt, for all mankind daha da tırt
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    drjacob 2 hf.
    apple iş yapar gibime geliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kartal Göz 2 hf.
    Sektörün bu bölümü kurtlar sofrası. Bence Apple bu topa hiç girmemeliydi. Zaten bu kadar çok platform olması da sorun, insanlar hangi birine para yetiştirecek ki? İlla ki birileri elenecektir.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nForcer 2 hf.
    Bilindiği üzere Turkcell'in TV+ isim hakkını elinde bulundurmasından dolayı Türkiye'de farklı bir adla pazara girmek durumundalar. Bu da pazara giriş sürecini geciktiren bir etmen.

    Turkcell TV+ isim hakkını Apple'a satarsa iş değişir yalnız.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    El Fuego 2 hf. nForcer
    Apple ilk defa ulkemizde telefon satacagi zaman Vodafone ile anlasmisti, hatta turkcell genel muduru de, "biz satmayacagiz, satmasak da olur" demisti. Sonra yemedi tabi, kendileri yalvardilar urun alabilmek icin, Apple'de kar odakli bir ticari isletme oldugu icin de satti nihayetinde. Apple istese o ismi alir. Cunku turkcell artik yandaslarin, yalamalarin maas aldiklari bir sirket. Ensar vakfina, turgev e sponsorluk yapacak kadar adilesmis, tukenmis, sapmis bir sirket.



    Trump'un tek telefonuna bakar.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 3 hf.
    Apple music'de başarılı olabilirler, lakin tv+ da işleri zor. Buradaki rakipler hepsi özgün olmaya çalışıyor ve hepsi de izlenebilirlik konusunda iddaalılar. Her ne kadar Marvel filmlerinin fanı veya hayranı olmasam da diğerlerine göre bence en çok yatırımı ve emek harcayacak olan Disney+ olabileceğini düşünüyorum. Umarım bütün platformlar kısa zamanda ülkemize gelirler ve buradaki rekabeti de tatmış oluruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Şeref60 3 hf.
    Rakip dişli bence başarılı olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    The Ace of Spades 3 hf.
    Iphone kullanıcılarının bu kadar yoğun olduğu TR'de Apple TV er geç yayınlanır. Netflix kadar da talep görür.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +380 bkadem +326 12 Angry Men +314 WuLKaS +210 commandx +209 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +146 McLaren64 +134 1ses1 +118 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    10313 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    apple tv+, apple tv+ içerikleri ve
    14 etiket daha apple tv+ nasıl kullanılır apple tv+ türkçe altyazı var mı apple tv+ türkiye apple tv+ türkçe dizi film apple tv Apple Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Dijital Perde Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Samsung taşınabilir kablosuz hızlı şarj cihazı ön inceleme 2 hf. Intel Lakefield tabanlı ilk dizüstü modeli Galaxy Book S olacak 2 hf. Facebook büyümeye devam ediyor 2 hf. Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin vizyon tarihi açıklandı 3 hf. Overwatch 2, senaryo moduyla geliyor 3 hf. Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi! 3 hf. İki yeni Pentium ve Celeron işlemcisi duyuruldu 3 hf. Kırşehir müziği UNESCO tarafından tescillendi 3 hf. Fitbit markası resmen Google çatısı altında 3 hf. Huawei MatePad Pro delikli ekrana sahip olacak 3 hf. Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleri netleşti 3 hf. Hacker'lar 20 ülkenin üst düzey hükümet yetkililerini WhatsApp üzerinden gözetledi 3 hf. Mario Kart Tour çok oyunculu mücadelelere başlıyor 3 hf. Xiaomi şimdi de 3 boyutlu World of Warcraft kitabı hazırladı 3 hf. Razer FireFly V2 fare matı duyuruldu 3 hf. Spotify’a zam geldi: 18 TL 3 hf. Üniversiteli öğrencilerden çılgın projeler | Maglev tren, sualtı aracı ve dahası... 3 hf. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, 5G desteğine kavuştu 3 hf. İranlı otomotiv devinden Van'da fabrika kurma kararı 3 hf. Garmin, acil durumlarda devreye giren otomatik iniş sistemini tanıttı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Netflix’e rakip Apple TV+ yayın hayatına başladı! Apple TV+ nasıl izlenir? Sonraki 2019 Peugeot 508'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu 3 hf. BMW ve Mercedes'ten eğlenceli Cadılar Bayramı atışması 3 hf. Kripto analisti, Bitcoin'in kolayca %991 artabileceğini iddia etti 3 hf. Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda 3 hf. Hindistan’ın nükleer enerji santrallerine siber saldırı düzenlendi 3 hf. 'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyası nedir? Neden destek olmalıyız? 3 hf. Jumanji: The Next Level filminin son fragmanı yayınlandı 3 hf. NASA astronotları Dünya yörüngesinde beyzbol oynadılar 3 hf. Huawei Band 4 Pro'nun basın görseli ortaya çıktı 3 hf. WhatsApp Android uygulamasına parmak izi kilidi geldi 3 hf. Xiaomi Mi Watch dört farklı renkte kayışla gelecek 3 hf. Apple AirTag iddiaları güçleniyor 3 hf. Galaxy S10 Lite geliyor 3 hf. Lisa Su:İleride odağımız üretim süreci değil, mimarideki geliştirmeler olacak 3 hf. Red Dead Redemption 2 ön indirmeye açıldı 3 hf. InSight uzay aracına Mars'ta bir engel daha 3 hf. Intel Xeon ailesini PCIe 4.0’la tanıştırmaya hazırlanıyor 3 hf. Fiat Chrysler ve PSA Grubu resmen güçlerini birleştirdi 3 hf. The Witcher dizisinin ilk uzun fragmanı yayınlandı 3 hf. Araştırmacılar, Antarktika'da 2 milyon yıllık buz keşfettiler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim