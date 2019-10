Netflix’e rakip HBO Max tanıtıldı! Fiyatı ve orijinal dizi/filmleri:

Tam Boyutta Gör

Bünyesinde onlarca TV kanalı ve stüdyosu bulunan WarnerMedia’nın Netflix’e rakip olarak hazırladığı çıkaracağı dijital yayın platformu HBO Max’in detaylı lansmanı gerçekleştirildi. HBO Max’in fiyatı, çıkış tarihi ve içerikleri belli oldu.

HBO Max, 2020 yılının Mayıs ayında 15 dolarlık aylık abonelik ücretiyle yayın hayatına başlayacak. İlk etapta sadece ABD’de hizmet verecek platform, 2021’de itibaren diğer ülkelerden kullanıma açılacak. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

HBO Max kütüphanesinde Warner Bros, HBO, TNT, TBS, The CW, Cinemax, New Line, DC Entertainment, Adult Swim, Crunchyroll ve Cartoon Network yapımı içeriklerin neredeyse tamamı bulunuyor. Platform, Mayıs ayında yayın hayatına başladığı gün bünyesinde 10 bin saati aşkın içerik bulunacak.

Yeni hazırlanan içeriklere ek olarak Joker, DC evrenindeki tüm süper kahraman filmleri, Friends, South Park, Rick and Morty, Lord of The Rings serisi, Matrix serisi, The Big Bang Theory, Chernobyl, Westworld ve Game of Thrones, HBO Max’in dikkat çeken yapımları arasında yer alacak.

HBO Max yapımı orijinal diziler Netflix’in aksine sezonluk değil haftalık olarak yayınlanacak. Platformun arayüzünden görüntüler yayınlandı. Arayüzdeki “öneri” özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde ünlülerin ve bireysel kullanıcıların önerdiği içerikleri görebileceğiz. HBO Max'te podcast kütüphanesi de bulunacak.

Platforma özel olarak hazırlanacak içeriklerden bazıları şunlar:

Raised by Wolves: Bilim kurgu türündeki bu dizinin yönetmenliği ve yapımcılığını Ridley Scott üstleniyor. Başrolde ise Vikings’in Ragnar’ı Travis Fimmel görev alıyor.

House of the Dragon: Game of Thrones’tan 300 yıl öncesini anlatan bu dizi Targaryen hanesini anlatacak.

Green Lantern, Adventures, DC Super Hero High: Bu üç dizi, DC evreninde geçiyor.

Dune: The Sisterhood: Dune serisinin dizi uyarlaması olan bu yapımın yönetmenlik koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor.

Tokyo Vice: Aynı isimli kitaptan uyarlanan yapımın başrolünde Baby Driver filminden tanıdığımız Ansel Elgort bulunuyor.

The Flight Attendant: Chris Bohjalian’ın kaleme aldığı ve geçen sene büyük ilgi gören kitaptan uyarlanan dizinin başrol görevini ve yardımcı yapımcılığını Kaley Cuoco üstleniyor.

Station Eleven: Aynı isimli kitaptan uyarlanan dizi, ölümcül virüsün hakim olduğu distopik bir dünyada insanlığın eski düzenine dönme çabasını ele alacak.

Made for Love, Gremlins, College Girls, Adventure Time, Love Life ve yıl sonuna kadar HBO Max’e özel toplam 31 içerik, 2021 sonuna kadar 51 içerik eklenecek.