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    Netflix’e rakip HBO Max tanıtıldı! Fiyatı ve orijinal dizi/filmleri:

    Medya devi WarnerMedia'nın dijital içerik platformu HBO Max'in tüm detayları belli oldu. HBO Max 10 bini aşkın içerik ile Mayıs 2020'de yayın hayatına başlayacak.
    3 sa.
    2,6b
    25
    11
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’e rakip HBO Max tanıtıldı! Fiyatı ve orijinal dizi/filmleri:
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    Bünyesinde onlarca TV kanalı ve stüdyosu bulunan WarnerMedia’nın Netflix’e rakip olarak hazırladığı çıkaracağı dijital yayın platformu HBO Max’in detaylı lansmanı gerçekleştirildi. HBO Max’in fiyatı, çıkış tarihi ve içerikleri belli oldu.

    HBO Max, 2020 yılının Mayıs ayında 15 dolarlık aylık abonelik ücretiyle yayın hayatına başlayacak. İlk etapta sadece ABD’de hizmet verecek platform, 2021’de itibaren diğer ülkelerden kullanıma açılacak. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Game of Thrones dizisi resmen duyuruldu: House of the Dragon"

    HBO Max kütüphanesinde Warner Bros, HBO, TNT, TBS, The CW, Cinemax, New Line, DC Entertainment, Adult Swim, Crunchyroll ve Cartoon Network yapımı içeriklerin neredeyse tamamı bulunuyor. Platform, Mayıs ayında yayın hayatına başladığı gün bünyesinde 10 bin saati aşkın içerik bulunacak.

    Netflix’e rakip HBO Max tanıtıldı! Fiyatı ve orijinal dizi/filmleri:
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    Yeni hazırlanan içeriklere ek olarak Joker, DC evrenindeki tüm süper kahraman filmleri, Friends, South Park, Rick and Morty, Lord of The Rings serisi, Matrix serisi, The Big Bang Theory, Chernobyl, Westworld ve Game of Thrones, HBO Max’in dikkat çeken yapımları arasında yer alacak.

    HBO Max yapımı orijinal diziler Netflix’in aksine sezonluk değil haftalık olarak yayınlanacak. Platformun arayüzünden görüntüler yayınlandı. Arayüzdeki “öneri” özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde ünlülerin ve bireysel kullanıcıların önerdiği içerikleri görebileceğiz. HBO Max'te podcast kütüphanesi de bulunacak.

    Netflix’e rakip HBO Max tanıtıldı! Fiyatı ve orijinal dizi/filmleri:
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    Platforma özel olarak hazırlanacak içeriklerden bazıları şunlar:

    Raised by Wolves: Bilim kurgu türündeki bu dizinin yönetmenliği ve yapımcılığını Ridley Scott üstleniyor. Başrolde ise Vikings’in Ragnar’ı Travis Fimmel görev alıyor.

    House of the Dragon: Game of Thrones’tan 300 yıl öncesini anlatan bu dizi Targaryen hanesini anlatacak.

    Green Lantern, Adventures, DC Super Hero High: Bu üç dizi, DC evreninde geçiyor.

    Dune: The Sisterhood: Dune serisinin dizi uyarlaması olan bu yapımın yönetmenlik koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor.

    Netflix’e rakip HBO Max tanıtıldı! Fiyatı ve orijinal dizi/filmleri:
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    Tokyo Vice: Aynı isimli kitaptan uyarlanan yapımın başrolünde Baby Driver filminden tanıdığımız Ansel Elgort bulunuyor.

    The Flight Attendant: Chris Bohjalian’ın kaleme aldığı ve geçen sene büyük ilgi gören kitaptan uyarlanan dizinin başrol görevini ve yardımcı yapımcılığını Kaley Cuoco üstleniyor.

    Station Eleven: Aynı isimli kitaptan uyarlanan dizi, ölümcül virüsün hakim olduğu distopik bir dünyada insanlığın eski düzenine dönme çabasını ele alacak.

    Made for Love, Gremlins, College Girls, Adventure Time, Love Life ve yıl sonuna kadar HBO Max’e özel toplam 31 içerik, 2021 sonuna kadar 51 içerik eklenecek.



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    a_y_k_u_t 45 dk.
    Netflix düşmanları zevke gelmiş yine.
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    kpln04 1 sa.
    şuan netlix bu haldedir eminin
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    EFSANEBRAD 1 sa.
    Hangibirine para verecez şaşırdık valla. ツ
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    OverClocK1ng 1 sa.
    15 Dolarsa, dolmasın. Torrentten doldururuz biz onu...
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    javaprof 1 sa.
    Oha cruncyroll içeriğinin tamamını barındırıyormuş bence gayet güzel.
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    0MG90 1 sa.
    15 dolar rakiplerine göre çok bence
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    javaprof 1 sa. 0MG90
    sadece crunchyroll 8 dolar diye biliyorum. baya herşeyi birleştirmiş adamlar.
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    KaleyDeskop 2 sa.
    haftalık olarak yayınlanması iyi bir strateji değil, tabi örnek got dizisinin haftalık yayınlanması mantıklı, zira böyle diziler bir seferde izlenecek diziler değil.
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    MacGyver. 1 sa. KaleyDeskop
    HBO dizileri ucuz Netflix dizileri gibi olmadığından gayet mantıklı bir strateji... Zaten olması gereken de bu, NF'nin yaptığı değil... Disney+ da mesela önümüzdeki ay The Mandalorian'ı hafta hafta yayınlayacak... Akıl var, mantık var; sezonu 100 m. usd'ye çekilen dizinin 1 sezonunu bir anda yayınlayamazlar...

    Ama tabii NF dizileri genelde ucuz ve basit diziler olduğundan veriyorlar coşkuyu, sıkıntı olmuyor...

    Senin de dediğin gibi G.O.T. dünya'nın en popüler ve en çok izlenen dizisiydi, bir anda bütün bölümlerini yayınlıyorlar mıydı? Peki yayınlamamaları dizinin popülaritesinden bir şey götürüyor muydu? Asla...

    Velhasıl, yılların HBO'suna donanım haber'den yayın stratejisi dersi vermeyelim rica ederim...
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    çürükdiş 2 sa.
    Amazon disney hbo... Ayrıca her ülkenin kendi içerisinde çıkan playformlar.. Netflix düşüncelere dalmıştır herhalde her geçen zaman rakipleri artıyor.
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    Ridianod 3 sa.
    qbittorr.nt yükleyelim yeniden. mis.
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    9 etiket daha film hbo max netflix hbo max dizileri hbo max filmleri Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Dijital Perde Yusuf Akbaş
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