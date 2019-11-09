Netflix, eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandırıyor

Evimizdeki televizyonlarımız sıklıkla değiştirdiğimiz veya yenilediğimiz elektronik eşyalardan değildir. Bu nedenle kullanım süreleri de uzundur diyebiliriz. Ancak TV modelimiz eskidikçe, desteklediği teknolojiler de gittikçe azalıyor ve bunun son örneği ise Netflix.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı"
2010 ve 2011 modeller etkilenecek
Netflix tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre şirket 2 Aralık tarihinden itibaren eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandıracak ve bu cihazlarda artık Netflix kullanılamayacak. Şirket bu durumdan etkilenecek kullanıcılara, Netflix platformuna nasıl erişecekleri konusunda bilgi verdiklerini de belirtiyor. Bu durumdan 2010 ve 2011 yılında üretilen Samsung TV'lerin etkileneceğini de söyleyelim.
Samsung'un sitesindeki açıklama ise şu şekilde: "Netflix, 2 Aralık 2019 itibariyle, teknik kısıtlamalar nedeniyle, Netflix akış servisinin artık Samsung dahil olmak üzere bazı tüketici elektroniği cihazlarında desteklenmeyeceğini açıkladı." Buna ek olarak Samsung 2011 yılından sonra üretilen akıllı TV modellerinin bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti.
https://www.samsung.com/us/support/troubleshooting/TSG01203568/?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-52057&cjevent=b1973285024411ea827801920a240613 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eski akıllı TV'lere desteği kesmek kendi hatası olur Netflix'in. Ciddi abone kaybeder ki 2010-2011 de üretilmiş televizyon da eski sayılmaz. Kime göre neye göre eski? Uygulamalara desteği kesip insanlara zorla yeni televizyon mu aldırabileceklerini sanıyorlar? Saçmalık.
Netflix'in yerine olayım cihazına eklemek isteyen hiç bir üreticiden lisans bile talep etmem. Herkes ürettiği cihaza rahatça HD ve 4K Netflix'i varsayılan olarak eklesin. Yemişim lisansdan kazancı, esas olan kullanıcı sayısı.
Tesla motors bütün patentlerini serbest bıraktı mesela. webrazzi.com/...
Netflix de aynısını yapsa, Çinli cihazların tamamında HD ve 4K Netflix çalışmaması için bir neden kalmaz. Ne güzelde olur. işte o zaman android boxlar akıllı TV lerin yerini alabilir.
Geçen BEKO'da beni böyle deli etti. Dayanıklı tüketim mallarının daima desteği sürmelidir. Sırf birilerinde para toplanacak diye böyle saçma şeylere izin verilmemelidir.
Çaydanlık, dayanıklı bir ürün; 14 sene çatır çatır çalışmış ve çalışmaya da devam edebilecek. Sırf yedek parça yok diye tamir etmediler. Arıza da öyle elektrik, mekanik aksam arızası değil. Sadece, biraz su sızdırıyor.
Dayanamayıp, BEKO'ya yazdım: "Çarpılana kadar kullanırız artık, böyle uygulamaları el oğluna yapın, kendi insanınıza değil" diye.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2659 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
samsung, netflix ve