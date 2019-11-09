Netflix, eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandırıyor

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Evimizdeki televizyonlarımız sıklıkla değiştirdiğimiz veya yenilediğimiz elektronik eşyalardan değildir. Bu nedenle kullanım süreleri de uzundur diyebiliriz. Ancak TV modelimiz eskidikçe, desteklediği teknolojiler de gittikçe azalıyor ve bunun son örneği ise Netflix.

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2010 ve 2011 modeller etkilenecek

Netflix tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre şirket 2 Aralık tarihinden itibaren eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandıracak ve bu cihazlarda artık Netflix kullanılamayacak. Şirket bu durumdan etkilenecek kullanıcılara, Netflix platformuna nasıl erişecekleri konusunda bilgi verdiklerini de belirtiyor. Bu durumdan 2010 ve 2011 yılında üretilen Samsung TV'lerin etkileneceğini de söyleyelim.

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Samsung'un sitesindeki açıklama ise şu şekilde: "Netflix, 2 Aralık 2019 itibariyle, teknik kısıtlamalar nedeniyle, Netflix akış servisinin artık Samsung dahil olmak üzere bazı tüketici elektroniği cihazlarında desteklenmeyeceğini açıkladı." Buna ek olarak Samsung 2011 yılından sonra üretilen akıllı TV modellerinin bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti.

https://www.samsung.com/us/support/troubleshooting/TSG01203568/?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-52057&cjevent=b1973285024411ea827801920a240613