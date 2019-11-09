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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandırıyor

    Netflix uygulamasını kullanan eski bir Samsung TV kullanıcısıysanız size kötü bir haberimiz var. Netflix önümüzdeki Aralık ayında eski model Samsung TV'ler için desteğini sonlandıracağını açıkladı.
    1 hf.
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    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Netflix, eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandırıyor
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    Evimizdeki televizyonlarımız sıklıkla değiştirdiğimiz veya yenilediğimiz elektronik eşyalardan değildir. Bu nedenle kullanım süreleri de uzundur diyebiliriz. Ancak TV modelimiz eskidikçe, desteklediği teknolojiler de gittikçe azalıyor ve bunun son örneği ise Netflix.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı"

    2010 ve 2011 modeller etkilenecek

    Netflix tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre şirket 2 Aralık tarihinden itibaren eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandıracak ve bu cihazlarda artık Netflix kullanılamayacak. Şirket bu durumdan etkilenecek kullanıcılara, Netflix platformuna nasıl erişecekleri konusunda bilgi verdiklerini de belirtiyor. Bu durumdan 2010 ve 2011 yılında üretilen Samsung TV'lerin etkileneceğini de söyleyelim.

    Netflix, eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandırıyor
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    Samsung'un sitesindeki açıklama ise şu şekilde: "Netflix, 2 Aralık 2019 itibariyle, teknik kısıtlamalar nedeniyle, Netflix akış servisinin artık Samsung dahil olmak üzere bazı tüketici elektroniği cihazlarında desteklenmeyeceğini açıkladı." Buna ek olarak Samsung 2011 yılından sonra üretilen akıllı TV modellerinin bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti.



    https://www.samsung.com/us/support/troubleshooting/TSG01203568/?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-52057&cjevent=b1973285024411ea827801920a240613 Yorum Yaz
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    AirSupport 1 hf. en beğenilen
    Ulan Smart TV aldık içinde Youtube Netflix Spotify bilmem ne uygulamaları rahatça kullanabilelim diye. Tv’ler telefonlara döndü, yok her sene upgrade etmeniz lazım yoksa uygulama desteği kesilecek. Telefonmu kardeşim bu her sene değiştirelim. Televizyon dediğin bozulana kadar evladiyelik bir cihaz. Ben şimdi bu gün sorunsuz kullandığım Netflix’i 2 aralıktan sonra kullanamayacak mıyım? Sebep?
    Ulan Smart TV aldık içinde Youtube Netflix Spotify bilmem ne uygulamaları rahatça kullanabilelim diye. Tv’ler telefonlara döndü, yok her sene upgrade etmeniz l...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    utkubartu61 1 hf.
    Netflix kumandada "netflix" tuşu koymayan firmaları önerilen TVer listesine koymuyor ve bunun gibi baskılar yapıyor. Samsung da çok beğendiğim sade kumanda tasarımında ısrarcı. Netflix i hesabını kapatırım ama Samsung Tv den vazgeçmem.
    Netflix kumandada "netflix" tuşu koymayan firmaları önerilen TVer listesine koymuyor ve bunun gibi baskılar yapıyor. Samsung da çok beğendiğim sade kumanda tasa...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Akıllı TV saçmalıktır, Apple TV ve Android Box özgürlüktür. Bir Android Box 400TL, 3-4 yıl kullanabiliyorsunuz güncelleme alarak. Apple TV ise çok uzun yıllar güncelleme alabiliyor ve kullanımı çok daha güzel. Kurtulun artık bu smart TV saçmalığından. Azıcık paraya kıyın da alın güzel bir Apple TV yada Android Box.
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    Virtual Reality 1 hf. DH Misafiri
    Netflix lisansı olmayan android boxlarda Netflix 480p çözünürlükte çalışıyor. Xiaomi dışında kaç tane Çinli android box bu lisansa sahip? Alayı 480p Netflix ile sürünüyor. Taş çatlasa 4 tane Çinli box çıkar Netflix ile tam uyumlu. Onlarında fiyatı lisanlardan dolayı bir hayli yüksektir. Netflix'i HD çözünürlükte seyretmek öyle kolay iş değil. Android box aldım dünyalar benimle olmuyor o iş.

    Eski akıllı TV'lere desteği kesmek kendi hatası olur Netflix'in. Ciddi abone kaybeder ki 2010-2011 de üretilmiş televizyon da eski sayılmaz. Kime göre neye göre eski? Uygulamalara desteği kesip insanlara zorla yeni televizyon mu aldırabileceklerini sanıyorlar? Saçmalık.

    Netflix'in yerine olayım cihazına eklemek isteyen hiç bir üreticiden lisans bile talep etmem. Herkes ürettiği cihaza rahatça HD ve 4K Netflix'i varsayılan olarak eklesin. Yemişim lisansdan kazancı, esas olan kullanıcı sayısı.

    Tesla motors bütün patentlerini serbest bıraktı mesela. webrazzi.com/...

    Netflix de aynısını yapsa, Çinli cihazların tamamında HD ve 4K Netflix çalışmaması için bir neden kalmaz. Ne güzelde olur. işte o zaman android boxlar akıllı TV lerin yerini alabilir.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dersen yarın o yılan döner seni sokar.
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    alemburda34 1 hf.
    O zaman ne anladım smart tv almaktan android box alırım daha iyi.
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    QRocKfire 1 hf.
    En iyi yöntem android tv box veya Apple tv.İşlemcileri hızlı istediğin gibi Netflix, YouTube ,Tidal ,Spotify gibi uygulamaları sorunsuzca kullanılır.Smart Tv işlemci hızları çok çabuk yavaşlıyor.
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    lterlemez 1 hf.
    Saçmalık, cihaz doğru düzgün çalıştığı ve hizmetin sunduğu minimum gereksinimleri sağladığı sürece bunu yapmamaları lazım. Böyle saçmalık olmaz.

    Geçen BEKO'da beni böyle deli etti. Dayanıklı tüketim mallarının daima desteği sürmelidir. Sırf birilerinde para toplanacak diye böyle saçma şeylere izin verilmemelidir.

    Çaydanlık, dayanıklı bir ürün; 14 sene çatır çatır çalışmış ve çalışmaya da devam edebilecek. Sırf yedek parça yok diye tamir etmediler. Arıza da öyle elektrik, mekanik aksam arızası değil. Sadece, biraz su sızdırıyor.

    Dayanamayıp, BEKO'ya yazdım: "Çarpılana kadar kullanırız artık, böyle uygulamaları el oğluna yapın, kendi insanınıza değil" diye.
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    dere.beyi 1 hf.
    ipad vb. cihazlardan yansıtarak 1k-4k rahatça izlenebiliyor mu ?
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    BekirHan 1 hf.
    Şimdi geleceği düşünmeden o cihaza Eşşek kadar netflix butonu koyan TV üreticileri düşünsün. Gördüğüm en saçma, itici özellik idi. Fonksiyonel olsa neyse, istediğini atardın ama şimdi bir halta yaramayan saçma bir buton olarak kumandanın ortasında duracak...
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    MoRTaLNIGHTMARE 1 hf.
    bu teknoloji işlerinin de cılkını çıkartıyorlar yine bu platformlar 1293819283 adet parçaya bölündükçe kendi kendilerini bitirecek teknolojilere evriliyor (netflix,amazon,hulu,blue tv,hbo,disney plus, spotify) . bu sistem 3 yıl sonra kendini daha farklı ve efektif bir sisteme dönüştürecek müzik ve diziyi birlikte sunabilecek youtube yada satın almalarla birlikte apple tv kazanacak diye düşünüyorum.
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    utkubartu61 1 hf.
    Netflix kumandada "netflix" tuşu koymayan firmaları önerilen TVer listesine koymuyor ve bunun gibi baskılar yapıyor. Samsung da çok beğendiğim sade kumanda tasarımında ısrarcı. Netflix i hesabını kapatırım ama Samsung Tv den vazgeçmem.
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    Olgi 1 hf.
    akıllı televizyon almak yerine donanım üstü televizyon tercih edilmeli. mibox ya da apple kutu alır netflix-youtube gibi populer uygulamaları izlemeye devam edersiniz.
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