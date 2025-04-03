Tam Boyutta Gör Samsung'un uyumlu akıllı TV'leri ve akıllı monitörleri artık Netflix’te HDR10+ formatında yayınlanan film, dizi ve diğer video içeriklerini görüntülemeyi destekliyor. HDR10 Plus, SDR ve HDR10 formatına kıyasla daha derin renkler, daha fazla dinamik aralık, daha zengin kontrast ve daha fazla görsel derinlik sunuyor.

Netflix, yeni HDR10+ desteği ile görsel deneyimi artırıyor 1 hf. önce eklendi

HDR10+ desteği belirli TV ve monitörlerde olacak

Samsung, Netflix için HDR10+ desteğinin şu anda 2025'te piyasaya sürülen Neo QLED, QLED Lifestyle ve OLED TV’lerle birlikte 2024 ve 2025'te piyasaya sürülen akıllı monitörlerde olduğunu söylüyor. Şirket, HDR10+ desteğini genişletmek için daha fazla sektör ortağıyla çalıştığını ekliyor.

Apple TV+ halihazırda belirli yapımlarda HDR10+'ı destekliyor. Disney+ ise yakın zamanda desteklenen cihazlarda HDR10+ akışı sunulacağını duyurdu.

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Samsung TV'lere Netflix için HDR10+ desteği resmen geldi