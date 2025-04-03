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    Anlık Bildirim

    Samsung TV'lere Netflix için HDR10+ desteği resmen geldi

    Samsung TV kullanıcıları, Netflix filmleri ve dizilerini HDR10+ kalitesiyle izleyebilecek. Samsung, belirli televizyon ve akıllı monitörlerine HDR10+ desteğinin eklendiğini duyurdu.
    Samsung TV Netflix HDR10 Plus desteği Tam Boyutta Gör
    Samsung'un uyumlu akıllı TV'leri ve akıllı monitörleri artık Netflix’te HDR10+ formatında yayınlanan film, dizi ve diğer video içeriklerini görüntülemeyi destekliyor. HDR10 Plus, SDR ve HDR10 formatına kıyasla daha derin renkler, daha fazla dinamik aralık, daha zengin kontrast ve daha fazla görsel derinlik sunuyor.

    HDR10+ desteği belirli TV ve monitörlerde olacak

    Samsung, Netflix için HDR10+ desteğinin şu anda 2025'te piyasaya sürülen Neo QLED, QLED Lifestyle ve OLED TV’lerle birlikte 2024 ve 2025'te piyasaya sürülen akıllı monitörlerde olduğunu söylüyor. Şirket, HDR10+ desteğini genişletmek için daha fazla sektör ortağıyla çalıştığını ekliyor.

    Apple TV+ halihazırda belirli yapımlarda HDR10+'ı destekliyor. Disney+ ise yakın zamanda desteklenen cihazlarda HDR10+ akışı sunulacağını duyurdu.

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