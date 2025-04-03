Samsung TV'lere Netflix için HDR10+ desteği resmen geldi

HDR10+ desteği belirli TV ve monitörlerde olacak
Samsung, Netflix için HDR10+ desteğinin şu anda 2025'te piyasaya sürülen Neo QLED, QLED Lifestyle ve OLED TV’lerle birlikte 2024 ve 2025'te piyasaya sürülen akıllı monitörlerde olduğunu söylüyor. Şirket, HDR10+ desteğini genişletmek için daha fazla sektör ortağıyla çalıştığını ekliyor.
Apple TV+ halihazırda belirli yapımlarda HDR10+'ı destekliyor. Disney+ ise yakın zamanda desteklenen cihazlarda HDR10+ akışı sunulacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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