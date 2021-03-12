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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti

    Netflix, hesap paylaşımını önlemek için ilk kez harekete geçti. Netflix'in hizmet koşullarında "hesaplar hane halkı dışında paylaşılamaz" ibaresi yer alıyor.
    12 Mart 2021, 11:07 (1 sa.)
    3,9b
    233
    29
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    18

    Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti
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    Netflix, ülkemizde de çok kullanılan hesap paylaşımı özelliğine bazı kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, hesap sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız artık içerik izlemeden önce bazı uyarı mesajları alabilirsiniz.

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    Uyarı mesajları şimdiden bazı kullanıcılara gönderilmeye başlamış. GammaWire tarafından tespit edilen mesajda,"Bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam edebilmek için kendi hesabını açmanız gerekiyor." ifadeleri yer alıyor. Söz konusu mesaj henüz Türkiye'de gözlenmedi, şu an için test aşamasında bulunuyor gibi görünüyor.

    BBC ve The Verge'e konuşan Netflix sözcüsü,"Bu test, insanların Netflix hesaplarını izin ve onay çerçevesi dahilinde kullandıklarından emin olmak için tasarlandındı." dedi.

    Onay kodu girmeniz gerekiyor

    Uyarı mesajı en azından şu an için sizi hesaptan atmıyor. Tek yapmanız gereken, hesabın sahibiyle iletişime geçip bir onay kodu almak. Onay kodunu girdikten sonra herhangi bir sorun olmadan izlemeye devam edebiliyorsunuz. Ayrıca uyarı mesajını "daha sonra onayla" seçeneğiyle yoksayabilirsiniz ancak bu durumda belli bir süre sonra tekrar aynı uyarı mesajıyla karşılaşmak zorunda kalacaksınız.

    Netflix'te hesap paylaşımı çok yaygın bir şekilde kulanılıyor. Ancak servisin hizmet koşullarına baktığımızda "hesaplar ev halkı dışındakilerle paylaşılamaz" maddesini görüyoruz. Dijital medya devi bugüne kadar bu konuda ciddi bir önlem almamıştı.



    https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/netflix-password-sharing
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    Editörün Seçimi Yorum
    Desene kasiniyorlar .Hesabı iptal etmek bir tika bakar 😅 Mezarlıklar vazgeçilmem diyenlerle dolu
    Yorumu gör »     necoka26
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    MrCaner (Caner Karadağ) 52 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3.5 milyon abonesi vardı Türkiye'de. Şimdi 4 e bölsün tekrar hesaplasın 😁
    2 Yanıt Yanıtla +31
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    Teknolojist_44 (**** ****) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ortalık karışacak vaziyet alın
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış yoldasın Netflix kardeş .
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    rasterx 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış sulardasın neksfiliş 😄
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    Moon Star Turkey (xxx xxx) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Neden 4 e bölüyorsunuz anlamadım.

    Biz 4 arkadaş birleşip 1 üyelik aldık. Adamlar 3- 3,5 milyon abonelik yani üyelik var diyor. Bunların hepsi de paylaşımlı değildir sanırım. Tek ekran, 4 ekran vs. Hadi diyelim hepsi 4 kişi paylaşımlı 14 milyon kişi izler. :) Burada bölünmesi gereken sayı 14 milyon o zaman. :)

    Eğer ben yanlış hesap ettiysem düzeltin lütfen.

    Böyle bir şey söz konusu olursa bizim 1 üyelik ve 4 kişi iptal olur ve tek ekranı da satın almam. SMS olayına gelince. Her girişte sms isteyecek ise bu iş olmaz. Bir kereye mahsus ise sıkıntı yok.
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    hareketliperde (tuluy ....) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kötü birşey değil. istemediğiniz kişi sizden habersiz hesabınızı kullanamaz. arkadaşınıza şifre veriyorsunuz o da kendi arkadaşına veriyor zincir öyle uzuyor gidiyor. hepi topu bir mail kontrolü
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    vonaleee (Erdem A.) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    4 ekran abobeliğim var. Sanırım bu uyarı 1 ekran abonesi olanlar içindir. Mantıken öyle yani
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    Jun.Misugi (Jun Misugi) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    CEO'su; bunu biliyoruz ama durumu değiştirmeyeceğiz demişti. Rahat olun.
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    Pi (3.14159265359 ) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yürüyüp gitsinler. Böyle yaparlarsa kapatırım hesabı. Çok da fifi. Zaten epeydir bir şey de izlemedim. En fazla 2 reklam geçerim olur biter.
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    mabovski (ahmet güler) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yapılan zamma rağmen hala netflix kullananlar görüyorum

    Vur netflix vur..:))
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    T th9 22 dk. ( Mesaj Silindi ) mabovski
    netflix i en ucuz kullanan ülkelerden biriyiz,zam olduğunu emin misin.
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    themelinalist 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu uyarıyı xboxta aldım. Yani ülkemizde de yapacaklar muhtemelen az olan yerde tepki ölçüyorlar böyle bir şey yaparlarsa, aboneliği iptal ederim. Neresinden baksan aptallık.
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    S shade_boi (Ali G) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Birden fazla yerde açmak için fazla para veriyoruz zaten. Onu da kapatacaksan ne anladık bu işten?
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Başta tek e-posta ve şifre ile girmek yerine spotify gibi herkesin hesabının bağımsız olup aynı ailede toplama kısmını halletsinler bence, böyle bir gerizekalı sistem olamaz. Sene olmuş 2021 halen şifre paylaşarak sistem kullandırıyorlar insanlara :D
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