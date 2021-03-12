Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti

Netflix, ülkemizde de çok kullanılan hesap paylaşımı özelliğine bazı kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, hesap sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız artık içerik izlemeden önce bazı uyarı mesajları alabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Netflix duyurdu: Terminator animesi geliyor
Uyarı mesajları şimdiden bazı kullanıcılara gönderilmeye başlamış. GammaWire tarafından tespit edilen mesajda,"Bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam edebilmek için kendi hesabını açmanız gerekiyor." ifadeleri yer alıyor. Söz konusu mesaj henüz Türkiye'de gözlenmedi, şu an için test aşamasında bulunuyor gibi görünüyor.
BBC ve The Verge'e konuşan Netflix sözcüsü,"Bu test, insanların Netflix hesaplarını izin ve onay çerçevesi dahilinde kullandıklarından emin olmak için tasarlandındı." dedi.
Onay kodu girmeniz gerekiyor
Uyarı mesajı en azından şu an için sizi hesaptan atmıyor. Tek yapmanız gereken, hesabın sahibiyle iletişime geçip bir onay kodu almak. Onay kodunu girdikten sonra herhangi bir sorun olmadan izlemeye devam edebiliyorsunuz. Ayrıca uyarı mesajını "daha sonra onayla" seçeneğiyle yoksayabilirsiniz ancak bu durumda belli bir süre sonra tekrar aynı uyarı mesajıyla karşılaşmak zorunda kalacaksınız.
Netflix'te hesap paylaşımı çok yaygın bir şekilde kulanılıyor. Ancak servisin hizmet koşullarına baktığımızda "hesaplar ev halkı dışındakilerle paylaşılamaz" maddesini görüyoruz. Dijital medya devi bugüne kadar bu konuda ciddi bir önlem almamıştı.
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/netflix-password-sharing Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Desene kasiniyorlar .Hesabı iptal etmek bir tika bakar 😅 Mezarlıklar vazgeçilmem diyenlerle dolu
Biz 4 arkadaş birleşip 1 üyelik aldık. Adamlar 3- 3,5 milyon abonelik yani üyelik var diyor. Bunların hepsi de paylaşımlı değildir sanırım. Tek ekran, 4 ekran vs. Hadi diyelim hepsi 4 kişi paylaşımlı 14 milyon kişi izler. :) Burada bölünmesi gereken sayı 14 milyon o zaman. :)
Eğer ben yanlış hesap ettiysem düzeltin lütfen.
Böyle bir şey söz konusu olursa bizim 1 üyelik ve 4 kişi iptal olur ve tek ekranı da satın almam. SMS olayına gelince. Her girişte sms isteyecek ise bu iş olmaz. Bir kereye mahsus ise sıkıntı yok.
Vur netflix vur..:))
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