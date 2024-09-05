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    Anlık Bildirim

    Arcane'in 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

    Arcane'in kasım ayından ekrana gelecek 2. sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla beğeni kazanan dizi, 2. sezonuyla ekranlara veda edecek.
    Arcane 2. sezondan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar çekilen en iyi oyun uyarlamalarından biri olan Arcane, çok yakında ekranlara geri dönecek. Dizinin 2021 yılından beri beklenen 2. sezonu, kasım ayında izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, 2. sezondan yeni bir fragman daha paylaştı.

    Dizinin çıkışına artık sadece iki ay kalmış olsa da ilginç bir şekilde Netflix hâlâ net bir yayın tarihi açıklamadı. Yayınlanan bu yeni fragmanda da sadece "kasım ayında" ifadesi kullanılıyor. Başta yayın tarihi olmak üzere, 2. sezona dair merak edilen detaylar muhtemelen 19 Eylül'de, Netflix'in Geeked Week etkinliği sırasında paylaşılacak.

    Arcane 2. Sezonuyla Final Yapacak

    2. sezon aynı zamanda Arcane'in son sezonu olacak. Bu yüzden yeni sezonda hikâyenin büyük finaline doğru adım adım ilerlemesini izleyeceğiz. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar da Vi ile Jinx arasındaki kaçınılmaz yüzleşmenin bu sezon yaşanacağını gösteriyor. Öte yandan yayınlanan bu yeni fragman, 2. sezonda Piltover ve Zaun arasındaki çatışmanın da daha derinlemesine işleneceğine işaret ediyor.

    Arcane 2. sezon, gerek yaratıcı ekibiyle gerekse seslendirme kadrosuyla ilk sezondaki ekibi büyük ölçüde koruyor. Dizinin 2. sezonunda da Jinx'i Ella Purnell, Vi'yi ise Hailee Steinfeld seslendiriyor. 2. sezonda hikâyeye dâhil olacak yeni League of Legends şampiyonlarını kimlerin seslendireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Muhtemelen Geeked Week sırasında açıklanan detaylardan biri de bu isimler olacak..

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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