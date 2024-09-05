Arcane'in 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Dizinin çıkışına artık sadece iki ay kalmış olsa da ilginç bir şekilde Netflix hâlâ net bir yayın tarihi açıklamadı. Yayınlanan bu yeni fragmanda da sadece "kasım ayında" ifadesi kullanılıyor. Başta yayın tarihi olmak üzere, 2. sezona dair merak edilen detaylar muhtemelen 19 Eylül'de, Netflix'in Geeked Week etkinliği sırasında paylaşılacak.
Arcane 2. Sezonuyla Final Yapacak
2. sezon aynı zamanda Arcane'in son sezonu olacak. Bu yüzden yeni sezonda hikâyenin büyük finaline doğru adım adım ilerlemesini izleyeceğiz. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar da Vi ile Jinx arasındaki kaçınılmaz yüzleşmenin bu sezon yaşanacağını gösteriyor. Öte yandan yayınlanan bu yeni fragman, 2. sezonda Piltover ve Zaun arasındaki çatışmanın da daha derinlemesine işleneceğine işaret ediyor.
Arcane 2. sezon, gerek yaratıcı ekibiyle gerekse seslendirme kadrosuyla ilk sezondaki ekibi büyük ölçüde koruyor. Dizinin 2. sezonunda da Jinx'i Ella Purnell, Vi'yi ise Hailee Steinfeld seslendiriyor. 2. sezonda hikâyeye dâhil olacak yeni League of Legends şampiyonlarını kimlerin seslendireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Muhtemelen Geeked Week sırasında açıklanan detaylardan biri de bu isimler olacak..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.