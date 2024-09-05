Arcane'in 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar çekilen en iyi oyun uyarlamalarından biri olan Arcane, çok yakında ekranlara geri dönecek. Dizinin 2021 yılından beri beklenen 2. sezonu, kasım ayında izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, 2. sezondan yeni bir fragman daha paylaştı.

Dizinin çıkışına artık sadece iki ay kalmış olsa da ilginç bir şekilde Netflix hâlâ net bir yayın tarihi açıklamadı. Yayınlanan bu yeni fragmanda da sadece "kasım ayında" ifadesi kullanılıyor. Başta yayın tarihi olmak üzere, 2. sezona dair merak edilen detaylar muhtemelen 19 Eylül'de, Netflix'in Geeked Week etkinliği sırasında paylaşılacak.

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Arcane 2. Sezonuyla Final Yapacak

2. sezon aynı zamanda Arcane'in son sezonu olacak. Bu yüzden yeni sezonda hikâyenin büyük finaline doğru adım adım ilerlemesini izleyeceğiz. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar da Vi ile Jinx arasındaki kaçınılmaz yüzleşmenin bu sezon yaşanacağını gösteriyor. Öte yandan yayınlanan bu yeni fragman, 2. sezonda Piltover ve Zaun arasındaki çatışmanın da daha derinlemesine işleneceğine işaret ediyor.

Arcane 2. sezon, gerek yaratıcı ekibiyle gerekse seslendirme kadrosuyla ilk sezondaki ekibi büyük ölçüde koruyor. Dizinin 2. sezonunda da Jinx'i Ella Purnell, Vi'yi ise Hailee Steinfeld seslendiriyor. 2. sezonda hikâyeye dâhil olacak yeni League of Legends şampiyonlarını kimlerin seslendireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Muhtemelen Geeked Week sırasında açıklanan detaylardan biri de bu isimler olacak..

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