Netflix’in Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı

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Netflix’in Türk yapımı dizisi Atiye’nin 2. sezonunun yayın tarihi açıklandı. Kısa bir videoyla duyurusu yapılan dizinin yeni sezonu 10 Eylül tarihinde yayınlanacak.

Atiye’nin 3. sezon çekimlerine geçtiğimiz ay başlandı. 3. sezon ile final yapacak.

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Dizide Atiye karakterini Beren Saat oynuyor. Atiye’nin kendisiyle özdeşleştiği sembol Göbeklitepe kalıntılarında ortaya çıkar. Bu nedenle Göbeklitepe’ye gider ve sembolün gizemini çözmeye çalışır. Geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenir ve zamanda yolculuk yapar.

Küresel pazarda The Gift adıyla yayınlanan Atiye dizisinin büyük çoğunluğu Göbeklitepe’de geçiyor. İlk sezon 27 Aralık 2019’da yayınlanmıştı. Dizi sayesinde yabancıların Göbeklitepe’ye olan ilgisi arttı ancak burayı ziyaret etmek isteyen turistler koronavirüs engeline takıldı. İkinci ve üçüncü sezonda hikayenin ana odağında Göbeklitepe yer alıyor.

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