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    Netflix’in Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı

    Göbeklitepe'de geçen Netflix yapımı Türk dizisi Atiye'nin 2. sezon yayın tarihi 10 Eylül olarak açıklandı.
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    Sinema ...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’in Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı
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    Netflix’in Türk yapımı dizisi Atiye’nin 2. sezonunun yayın tarihi açıklandı. Kısa bir videoyla duyurusu yapılan dizinin yeni sezonu 10 Eylül tarihinde yayınlanacak.

    Atiye’nin 3. sezon çekimlerine geçtiğimiz ay başlandı. 3. sezon ile final yapacak.

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    Dizide Atiye karakterini Beren Saat oynuyor. Atiye’nin kendisiyle özdeşleştiği sembol Göbeklitepe kalıntılarında ortaya çıkar. Bu nedenle Göbeklitepe’ye gider ve sembolün gizemini çözmeye çalışır. Geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenir ve zamanda yolculuk yapar.

    Küresel pazarda The Gift adıyla yayınlanan Atiye dizisinin büyük çoğunluğu Göbeklitepe’de geçiyor. İlk sezon 27 Aralık 2019’da yayınlanmıştı. Dizi sayesinde yabancıların Göbeklitepe’ye olan ilgisi arttı ancak burayı ziyaret etmek isteyen turistler koronavirüs engeline takıldı. İkinci ve üçüncü sezonda hikayenin ana odağında Göbeklitepe yer alıyor.



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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    seyitsuskun 2 gün
    işte beklediğim haber bu
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 gün
    heyecanla bekliyoruz.
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    The Hollow 4 gün
    Her ülkeden 1-2 dizi çıkartsalar tamam da böyle seri üretime bağlayınca kalite çok düşüyor. Sadece Atiye için yazmıyorum, zaten seyretmedim de. Netflix açısından doğru bir politika mı bilmiyorum ama izleyici açısından kesinlikle iyi değil. Platformu 30 tane ***tan yapımla doldurunca yine olmuyor ki, çünkü platform dolu görünse bile hiç birini açıp seyretmiyorum.Artık Netflix'e sürekli abone kalmak yerine 6 ayda bir abonelik başlatıyorum. Daha sonra tekrar iptal ediyorum. Bunu sırf para açısından da yapmıyorum, çünkü hak etmiyorlar. Diğer taraftan HBO'ya bakıyorum. Yeni platformlarına da kaliteli içerikler üretmeye devam ediyorlar. İşte onlar parasını sonuna kadar hak ediyorlar. Bir Netflix'in yapımlarına bakın bir de HBO'nun yeni yapımlarına bakın. Netflix elindeki bütçesini çarçur etmese milyar dolarlara ne içerikler yaptırırdı. Yılda 30 tane çöp üretmek yerine 1 tane doğru düzgün, yankı uyandıracak dizi yaptırmadılar. Platform her ne kadar iyiyse içerikler de bir o kadar kötü. Bakalım böyle nereye kadar gidecekler.
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    19yusuf05 (Yusuf Bilgili) 4 gün
    tam bir çöp çevremde izleyen kim varsa beğenmedi burada beğenen insanları görünce şoka giriyorum.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 4 gün 19yusuf05
    İzleyen tüm arkadaşlarım çok beğendi. Erasmustayken farklı ülkelerden arkadaşlarla 2.ye izlemiştim onlar da çok beğendi. Hikaye tamamen özgün oyunculuk gayet güzel. Konu sürükleyici. Daha ne istiyorsunuz anlamıyorum ki.
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    özgürbarıs 4 gün
    böyle kaliteli şeylerin devamının gelmesi insanı mutlu ediyor
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    Berringer (Ahmet ) 4 gün
    1. Sezon güzeldi izlenir
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    SEO19 (EEEE 55555) 4 gün (düzenlendi)
    konu biraz DARK tan araklates gibi !

    mağara geçmiş gelecek vs. vs.
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    smart1978 (X Y) 4 gün
    Kitabin yazari baya bir rahatsiz olmustu . Bir gelir bekliyordu olmamis...

    Dunyan'in Uyanisi adli kitapta nedense Netflix'e atifta bulunuyor ? Akli sira Netflix' lik kitap diye Netflix sirtindan populerlik talep olusturma hevesleri var anlasilan ? ... Tutmamis ideallerindeki gibi ...

    https://www.dr.com.tr/Kitap/Dunyanin-Uyanisi/Sengul-Boybas/Edebiyat/Roman/Turkiye-Roman/urunno=0001789523001
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    Ambarad (Oğuz ) 4 gün
    Hakan Muhafız, Aşk 101 gibi saçmalıklar içinde, Netflix'in şu ana kadar çıkardığı en kaliteli Türk yapımı dizi.
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    GOKTURKBAYBARS 4 gün yeni yorumcu Ambarad
    Bence TR dizilerinin hepsi saçma. TR ye önem vermediğinin göstergesi.
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 4 gün
    ilk sezon güzeldi, tek sırıtan mehmet günsür'dü bence. Saçma bi elitliği var. eğreti duruyor.

    Deneye deneye daha güzelini yapacağız. Destek vermek lazım.
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    2852 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    netflix, atiye ve
    6 etiket daha the gift beren saat türk yapımı dizi göbeklitepe Bilim ve Teknoloji
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