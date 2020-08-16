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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'ta aradığınız çıkartmayı bulmak kolaylaşacak

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a çıkartma arama özelliği geliyor. Bu sayede kullanıcılar aradıkları çıkartmayı bulmakta güçlük çekmeyecek.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'ta aradığınız çıkartmayı bulmak kolaylaşacak
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    WhatsApp'ın Android uygulaması için yayınlanan yeni beta sürümü, uygulamaya eklenecek yeni bir özelliği ortaya çıkardı.

    Ayrıca Bkz. "Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınıyor"

    WhatsApp'a çıkartma arama özelliği geliyor

    2.20.198.5 sürüm numarasını taşıyan beta güncellemesi, WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı çıkartma arama özelliğinin yakın zamanda uygulamaya dahil edileceğini gösterdi.

    Henüz geliştirilme aşamasında olan arama özelliği sayesinde, çıkartma paketleri arasında istediğinizi bulmanız daha kolay hale gelecek. Bununla birlikte tıpkı emojilerde olduğu gibi çıkartmalar da ifade ettiği duruma göre sekmelere ayrılacak. 



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-198-5-whats-new/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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