WhatsApp'ta aradığınız çıkartmayı bulmak kolaylaşacak

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WhatsApp'ın Android uygulaması için yayınlanan yeni beta sürümü, uygulamaya eklenecek yeni bir özelliği ortaya çıkardı.

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WhatsApp'a çıkartma arama özelliği geliyor

2.20.198.5 sürüm numarasını taşıyan beta güncellemesi, WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı çıkartma arama özelliğinin yakın zamanda uygulamaya dahil edileceğini gösterdi.

Henüz geliştirilme aşamasında olan arama özelliği sayesinde, çıkartma paketleri arasında istediğinizi bulmanız daha kolay hale gelecek. Bununla birlikte tıpkı emojilerde olduğu gibi çıkartmalar da ifade ettiği duruma göre sekmelere ayrılacak.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-198-5-whats-new/

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