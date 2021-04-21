Netflix’in büyümesi yavaşlıyor

Geçen yılın pandeminin ilk döneminin de etkisiyle hızlı bir büyüme yaşayan Netflix yavaş yavaş eskiye dönmeye başladı. 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme geçen yıla önemli oranda yavaşlamış durumda.

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Netflix ne kadar kullanıcıya sahip?

Yeni yılın ilk çeyreğinde Netflix toplamda 3.98 milyon yeni abone kazanabilmiş. Geçen yıl aynı dönemde 16 milyon yeni abone ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu tarz hızlı yükselişlerin elbette yavaşlaması da oluyor. Netflix yeni eklemeler ile birlikte toplamda 208 milyon aboneye ulaşmış durumda.

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Yüksek abone rakamları gelirleri de olumlu etkiliyor. İlk çeyrekte 7.16 milyar dolar gelir elde eden firmanın faaliyet karı da 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sadece 2019 yılında 1.87 milyar faaliyet karı elde edebilmişti.

Önümüzdeki dönem gelirlerde bir miktar daha artış bekleniyor. Faaliyet karı ise küçük bir düşüş yaşayacak. Disney+ platformunun ciddi bir tehdit haline gelmesi ve yerel bazda sayısız yeni platformun yarışa katılması firmayı zorlamaya başladı. Ayrıca yükseltilen abonelik ücretlerinin sayıları etkilemesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/netflix-q1-2021-201731732.html

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