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    Netflix’in büyümesi yavaşlıyor

    Geçen yıl keskin bir büyüme yaşayan Netflix bu yıl ise yavaşlamaya başladı. Yeni abone sayısı azalırken faaliyet karının önemli oranda arttığı gözlemleniyor.
    21 Nisan 2021, 20:00 (1 sa.)
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Netflix’in büyümesi yavaşlıyor

    Geçen yılın pandeminin ilk döneminin de etkisiyle hızlı bir büyüme yaşayan Netflix yavaş yavaş eskiye dönmeye başladı. 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme geçen yıla önemli oranda yavaşlamış durumda.

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    Netflix ne kadar kullanıcıya sahip?

    Yeni yılın ilk çeyreğinde Netflix toplamda 3.98 milyon yeni abone kazanabilmiş. Geçen yıl aynı dönemde 16 milyon yeni abone ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu tarz hızlı yükselişlerin elbette yavaşlaması da oluyor. Netflix yeni eklemeler ile birlikte toplamda 208 milyon aboneye ulaşmış durumda.

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    Yüksek abone rakamları gelirleri de olumlu etkiliyor. İlk çeyrekte 7.16 milyar dolar gelir elde eden firmanın faaliyet karı da 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sadece 2019 yılında 1.87 milyar faaliyet karı elde edebilmişti.

    Önümüzdeki dönem gelirlerde bir miktar daha artış bekleniyor. Faaliyet karı ise küçük bir düşüş yaşayacak. Disney+ platformunun ciddi bir tehdit haline gelmesi ve yerel bazda sayısız yeni platformun yarışa katılması firmayı zorlamaya başladı. Ayrıca yükseltilen abonelik ücretlerinin sayıları etkilemesi bekleniyor.



    https://www.engadget.com/netflix-q1-2021-201731732.html
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hızlı giden netflixin moku seyrek düşer atasözü buraya uymuş
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    Galatas4ray (ENVER A.) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    1 aylık deneme hesap açılmıyor artık bu yüzden kullanıcı sayısı düştü.Yeniden açsın görün yükselişi😂
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 57 sn. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    Abone sayısı dediği şey ödeme yapanlar.
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    geçen seneyele kıyas edersen tabiki azalmış pandemide insanlar eve kapandı grafiktete martta artış var zaten ama 2019 18 ile paralel ilerlemiş bu yılda haber olsun diye yazılmış boş bir içerik.
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boş beleş fabrikasyon içerik çıkarırlarsa insanlar da daha kaliteli işler yapan diğer platformlara giderler.
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