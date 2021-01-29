Netflix'in çizgi romandan uyarlanan yeni dizisi Sandman'in oyuncu kadrosu belli oldu

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Neil Gaiman tarafından yaratılan, ilk sayısı 1988 yılında yayınlanan ve 10 kitaptan oluşan Sandman çizgi romanından uyarlanan Netflix dizisininoyuncu kadrosu belli oldu.

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Sandman çizgi roman serisi DC'nin Vertigo isimli alt evreninde geçen ancak artık DC Black Label evreni olarak anılan bir evrenin önemli bir serisi. Açıklanan oyuncular, dizinin tüm oyuncu kadrosu değil. Bazı önemli roller hala açıklanmadı. Sandman'in ana karakteri olan Dream'in kardeşlerini kimlerin canlandıracağı henüz belli değil.

Bir Sandman hayranı oalrak özellikle belirtmek isterim ki Dream ve Lucifer rolü için seçilen oyuncular müthiş bir seçim olmuş. Açıklanan tüm oyucuları ve rollerini aşağıdaki galeri kısmında bulabilirsiniz.

Sandman dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Dizinin de yaratıcılığını yapan Neil Gaiman, daha öncesinde Sandman'in günümüze uyarlanacağını da belirtmişti. Nasıl bir şey olacak büyük merakla bekliyoruz. İlk sezon ise çizgi roman serisinin ilk cildi Prelüdler ve Noktürnler'i ve biraz daha fazlasını konu alacak.

https://www.ign.com/articles/sandman-netflix-series-cast-characters-tom-sturridge-dream-morpheus

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