Peaky Blinders serisi filmden sonra da devam edecek

Serinin yaratıcısı olan Steven Knight, bu hafta Times Radio'ya bir röportaj verdi. Peaky Blinders filminin çekimlerini tamamladıklarını açıklayan Knight, bu filmin aşağı yukarı bir yıl içinde çıkmış olacağını ifade etti. Ama belki de daha önemlisi, serinin bu filmden sonra da devam edeceğini açıkladı. Knight, gayet açık bir dille "bu film son olmayacak" dedi.
Peaky Blinders Filmi 2025'te Çıkacak
Steven Knight seriyi devam ettireceklerini açıkça söylemiş olsa da bunu nasıl yapacakları konusunda herhangi bir şey söylemekten kaçındı. Devam filmleri çekilebileceği gibi bir devam dizisi ya da spin-off dizileri de çekilebilir. Knight ve ekibinin seriyi ne yönde ilerleteceğini bekleyip göreceğiz. Ancak kesin olan bir şey var ki o da Peaky Blinders'ın uzunca bir süre yolculuğuna devam edeceği.
Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders filminde Rebecca Ferguson (Mission: Impossible), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Tim Roth (Pulp Fiction) gibi ünlü isimler de rol alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: