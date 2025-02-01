Netflix’in The Sandman Uyarlaması iptal edildi

The Sandman dizisi iptal edildi
Netflix tarafından geçtiğimiz yıllarda yayınlanan The Sandman serisi, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi toplamayı başarmıştı. Geçtiğimiz yıllarda çekimleri yapılan ve bu yıl içerisinde yayınlanacak olan ikinci sezon, maalesef dizinin son sezonu olacak. Dizinin Yapım Sorumlusu Allan Heinberg, Variety’ye verdiği demeçte, “Seri, her zaman Dream’in öyküsüne odaklandı. 2022’de kalan Dream materyalini gözden geçirdiğimizde, elimizde tek sezon daha anlatacak hikaye bulunduğunu fark ettik” dedi. Heinberg, bu açıklamanın yanı sıra Netflix’e bu adaptasyonu hayata geçirdiği için teşekkür etti.
Variety’nin başka kaynaklarına göre de dizinin yeni sezon çekimleri yapılırken prodüksiyon ekibi, ikinci sezonun son sezon olacağına karar vermiş. Bu açıklamalara rağmen dizinin iptal haberinin, ABD'de Neil Gaiman’a yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlamalarından hemen sonra gelmesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Netflix konu ile ilgili ek bir açıklama yapmadı.
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P