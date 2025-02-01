Netflix’in The Sandman Uyarlaması iptal edildi

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Tam Boyutta Gör Nail Gaiman’ın çizgi roman serilerinden biri olan The Sandman, televizyon dünyasına uyarlanarak 2022’nin ağustos ayında Netflix seyircileriyle buluşmuştu. Birkaç ay sonra ikinci sezon onayı alan dizi, Neil Gaiman’a yapılan cinsel taciz suçlamalarının ardından iptal edildi.

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The Sandman dizisi iptal edildi

Netflix tarafından geçtiğimiz yıllarda yayınlanan The Sandman serisi, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi toplamayı başarmıştı. Geçtiğimiz yıllarda çekimleri yapılan ve bu yıl içerisinde yayınlanacak olan ikinci sezon, maalesef dizinin son sezonu olacak. Dizinin Yapım Sorumlusu Allan Heinberg, Variety’ye verdiği demeçte, “Seri, her zaman Dream’in öyküsüne odaklandı. 2022’de kalan Dream materyalini gözden geçirdiğimizde, elimizde tek sezon daha anlatacak hikaye bulunduğunu fark ettik” dedi. Heinberg, bu açıklamanın yanı sıra Netflix’e bu adaptasyonu hayata geçirdiği için teşekkür etti.

Variety’nin başka kaynaklarına göre de dizinin yeni sezon çekimleri yapılırken prodüksiyon ekibi, ikinci sezonun son sezon olacağına karar vermiş. Bu açıklamalara rağmen dizinin iptal haberinin, ABD'de Neil Gaiman’a yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlamalarından hemen sonra gelmesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Netflix konu ile ilgili ek bir açıklama yapmadı.

The Sandman’in ikinci sezonu bu yıl yayınlanacak

Tam Boyutta Gör The Sandman dizisi iptal edilse de Netflix, yıl bitmeden dizinin merakla beklenen ikinci sezonunu yayınlayacak. Dizinin yeni sezonu, çizgi romanlardaki “Season of Mists” hikayesini baz alacak. Lucifer’ın (Gwendoline Christie) Cehennem’in kontrolünü bırakıp, Dream’e (Tom Sturridge) kapıların anahtarını sunmasıyla başlayan macera, birçok ölümsüzün bu anahtarı elde etmek için Dream’i ikna etmeye çalışmasıyla devam ediyor. Birinci sezondan birçok oyuncunun yer alacağı ikinci sezonda Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane ve Laurence O’Fuarain gibi isimler katılacak. The Sandman’in ikinci sezonu için henüz net bir tarih yok ancak önümüzdeki aylarda yayınlanacaktır.

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The Sandman dizisi Netflix tarafından iptal edildi