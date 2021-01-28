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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bridgerton rekor kırarak Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu

    25 Aralık'ta ilk sezonu yayınlanan Netflix dizisi Bridgerton'ın izlenme sayısı açıklandı. Açıklamaya göre de Bridgerton, The Witcher'ın elinden rekoru alarak en çok izlenen dizi oldu.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bridgerton rekor kırarak Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu
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    Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix'in en son yayınlanan özel içeriklerinden biri, servisin rekorunu kırdı.

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    Ayrıca Bkz. "Birçok gizemli olayın yaşandığı Netflix'in Cecil Hotel belgeselinden fragman yayınlandı"

    25 Aralık'ta ilk sezonu yayınlanan Netflix orijinal dizisi Bridgerton'ın istatistikleri güncellendi ve dizinin şu ana kadar en çok izlenen Netflix dizisi olduğu açıklandı. Dizi ilk 28 gün içerisinde 82 milyon hane tarafından izlenerek en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

    İlk sırada daha önceden 2019'un Aralık ayında yayınlanan The Witcher bulunuyordu ve o da 76 milyon hane tarafından izlenmişti. Artık kendisi ikinci sırada. Ayrıca yine birkaç hafta önce yayınlanan Netflix'in Lupin dizisinin de benzer bir rekor kırması bekleniyor. İlerleyen haftalarda ne olacağını göreceğiz.

    Netflix bu tarz istatistiklerde yalnızca ilk 28 güne baktığı için her geçen gün yaşanan abone artışı sebebiyle, yayın tarihi en güncel olan dizinin avantajı da artıyor. Ancak yine de bu dizilerin başarısını sadece bu şekilde açıklayamayız.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Netflix abone kazandıkça o arada doğru düzgün bir şey çıkmayınca, güzel bir fragman birde kapak resmî koyup isimin de eski bir isim koyarsanız kazananız oluyor.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Merak edip baktım. İlk bölümün yarısına gelmeden kapadım. Belli ki sevenleri var. fakat beni sarmadı. Çevrem de çok güzel, mutlaka seyret diyen görmedim. Hepsi beğenmedim diyor. Belki 40 lı yaşlarda olan ben ve çevrem için sıkıcıdır. Genç nesil seviyordur. Sonuçta başarı yakalamış. Tebrik ederim.
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    Askaparta 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zor bitirdik, ara ara atladık. Tavsiye etmiyoruz. Zorlama olmuş, klişe senaryo, zayıf kurgu, tekrarlar vb.
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    drjacob (... ) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tavsiye etmiyorum , akışı iyi değil
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