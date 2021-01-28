Bridgerton rekor kırarak Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu

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Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix'in en son yayınlanan özel içeriklerinden biri, servisin rekorunu kırdı.

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Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Bridgerton'ın 2. sezonu onaylandı

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25 Aralık'ta ilk sezonu yayınlanan Netflix orijinal dizisi Bridgerton'ın istatistikleri güncellendi ve dizinin şu ana kadar en çok izlenen Netflix dizisi olduğu açıklandı. Dizi ilk 28 gün içerisinde 82 milyon hane tarafından izlenerek en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

İlk sırada daha önceden 2019'un Aralık ayında yayınlanan The Witcher bulunuyordu ve o da 76 milyon hane tarafından izlenmişti. Artık kendisi ikinci sırada. Ayrıca yine birkaç hafta önce yayınlanan Netflix'in Lupin dizisinin de benzer bir rekor kırması bekleniyor. İlerleyen haftalarda ne olacağını göreceğiz.

Netflix bu tarz istatistiklerde yalnızca ilk 28 güne baktığı için her geçen gün yaşanan abone artışı sebebiyle, yayın tarihi en güncel olan dizinin avantajı da artıyor. Ancak yine de bu dizilerin başarısını sadece bu şekilde açıklayamayız.

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