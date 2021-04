Netflix, rekor ücrete Daniel Craig'li Knives Out'un devam filmlerinin yayın hakkını satın aldı

Tam Boyutta Gör

Netflix, bildiğiniz gibi hazırladığı orijinal içerikler dışında başka projelerin yayın haklarını satın alarak seriyi devam ettirebiliyor. Örneğin; Lucifer dizisi iptal edildiğinde yayın haklarını alarak yeni sezonlarını yapmıştı. Şimdi de bir filmin yayın haklarını satın aldı.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu

Ayrıca Bkz. "Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı"

2019 yılında yayınlanan, Rion Johnson'ın yönettiği ve Daniel Craig'in başrolünde olduğu dedektiflik filmi Knives Out'un yayın hakları Netflix tarafından satın alındı. Knives Out, bir evde işlenen cinayeti araştıran bir dedektifin hikayesini anlatıyor. Film, senaryosuyla Oscar'a da aday olmuştu. Geçtiğimiz yıl filmin yönetmeni, yeni filmin üzerinde çalıştığını açıklamıştı ve şimdi de filmin nerede yayınlanacağı belli oldu.

İlk filmin yapımını Media Rights Capital ve Lionsgate üstlenmişti. Netflix şimdi Knives Out'un ikinci ve üçüncü filmlerinin haklarını 450 milyon dolar gibi rekor bir ücrete satın alarak, Netflix'in özgün içerikleri haline getirdi. Ayrıca filmin başrolünde yine Daniel Craig olacağı da belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Daniel Craig'in yüksek ihtimalle döneceği zaten söylenmişti. Hatta yönetmen sinema için yeni bir Sherlock, yeni bir Hercule Poirot yaratabileceğini düşünüyordu. İkinci filmin çekimleri haziran ayında başlayacak. Umuyoruz en az ilk film kalitesinde devam filmleri görebiliriz.

https://www.ign.com/articles/netflix-purchases-knives-out-sequels-rian-johnson-daniel-craig

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.