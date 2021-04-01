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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, rekor ücrete Daniel Craig'li Knives Out'un devam filmlerinin yayın hakkını satın aldı

    Netflix, Rion Johnson'ın yönettiği ve yazdığı Knives Out'un devam filmlerinin yayın haklarını satın aldı. Knives Out 2 ve 3 gelecek, başrolde Daniel Craig var.
    01 Nisan 2021, 12:30 (1 hf.)
    2,6b
    1
    14
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Netflix, rekor ücrete Daniel Craig'li Knives Out'un devam filmlerinin yayın hakkını satın aldı
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    Netflix, bildiğiniz gibi hazırladığı orijinal içerikler dışında başka projelerin yayın haklarını satın alarak seriyi devam ettirebiliyor. Örneğin; Lucifer dizisi iptal edildiğinde yayın haklarını alarak yeni sezonlarını yapmıştı. Şimdi de bir filmin yayın haklarını satın aldı.

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    2019 yılında yayınlanan, Rion Johnson'ın yönettiği ve Daniel Craig'in başrolünde olduğu dedektiflik filmi Knives Out'un yayın hakları Netflix tarafından satın alındı. Knives Out, bir evde işlenen cinayeti araştıran bir dedektifin hikayesini anlatıyor. Film, senaryosuyla Oscar'a da aday olmuştu. Geçtiğimiz yıl filmin yönetmeni, yeni filmin üzerinde çalıştığını açıklamıştı ve şimdi de filmin nerede yayınlanacağı belli oldu.

    İlk filmin yapımını Media Rights Capital ve Lionsgate üstlenmişti. Netflix şimdi Knives Out'un ikinci ve üçüncü filmlerinin haklarını 450 milyon dolar gibi rekor bir ücrete satın alarak, Netflix'in özgün içerikleri haline getirdi. Ayrıca filmin başrolünde yine Daniel Craig olacağı da belirtildi.

    Geçtiğimiz yıl Daniel Craig'in yüksek ihtimalle döneceği zaten söylenmişti. Hatta yönetmen sinema için yeni bir Sherlock, yeni bir Hercule Poirot yaratabileceğini düşünüyordu. İkinci filmin çekimleri haziran ayında başlayacak. Umuyoruz en az ilk film kalitesinde devam filmleri görebiliriz.



    https://www.ign.com/articles/netflix-purchases-knives-out-sequels-rian-johnson-daniel-craig
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nevfel (T. I.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SEO19ProjectManager
    Arkasındakilerin para kazanma dertleri yok.



    Bu insanlığa ahlaksızlık ve her türlü sapıklığı empoze etme projesi.



    Arada da para kazanıyorlar veya kaybediyorlar önemli değil.
    Arkasındakilerin para kazanma dertleri yok. Bu insanlığa ahlaksızlık ve her türlü sapıklığı empoze etme projesi. Arada da para...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    E edward7 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bende hiç beğenmemiştim. Birde rekor ücret mi verillmiş
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    7 742793 (..... ..) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kötü bir filmdi netflix el atınca daha da kötüleşecektir.
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sıkıcı film diyen gitsin havuz kanallarındaki saçma sapan dizileri/programları izlesin.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel film. Demek 2. ve 3. filmi gelecek. 450 milyon dolar epey sağlam bir bütçe.
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    B batar (barış atasayan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    son derece sıkıcı bir filimdi buna ayıracığı parayı , bilim kurgu yada anime bölümüne aktarsa daha yararlı bir harcama olurdu.
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    BoJack Horseman 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mindhunter gibi bir diziyi pahalı diye bitiren heriflerin para gömdüğü şeye bak Knives Out iyi hoş film ama ne gerek var seri çekmeye.
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    tomasson85 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Netflix'in 200 milyon üyesi var. Bir üyeden aylık 2 dolar alsalar zaten 400 milyon yapıyor.
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hoş eğlenceli bi filmdi
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    ersniaydn (Ersin Aydın) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu ingiliz aktörler ne kadar abartılıyor ya. Hepsi de ultra kasıntı.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    netflix te ürün reklamı yerleştirme falan mı var nedir !?
    yoksa tek başına reklamsız bu işin altında kalkamazlar gibi !
    1 Yanıt Yanıtla
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    Nevfel (T. I.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Arkasındakilerin para kazanma dertleri yok.



    Bu insanlığa ahlaksızlık ve her türlü sapıklığı empoze etme projesi.



    Arada da para kazanıyorlar veya kaybediyorlar önemli değil.
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