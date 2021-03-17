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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in en pahalı filmi konumundaki, kadrosuyla dikkat çeken The Gray Man'in çekimleri başladı

    Filmin başrollerinde Ryan Gosling ve Chris Evans'ın olduğu, Netflix'in en yüksek bütçeye sahip filmi The Gray Man'in çekimleri başladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    17 Mart 2021, 15:30 (5 sa.)
    783
    18
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in en pahalı filmi konumundaki, kadrosuyla dikkat çeken The Gray Man'in çekimleri başladı
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    En son Avengers: Infinity War ve Endgame ile iyice popülerleşen Russo Kardeşler'in Extraction filminden sonra Netflix'teki yeni projesi The Gray Man'in çekimleri başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in en yüksek bütçeli filmi olan The Gray Man'in çekimleri Ocak'ta başlıyor

    Ayrıca Bkz. "Nazileri yenmek için illüzyon kullanan gerçek bir sihirbazın hikayesini anlatan filmin başrolü Benedict Cumberbatch oldu"

    Geçtiğimiz yıl duyurulan The Gray Man isimli film, 2009 yılında aynı isim ile yayınlanan Mark Greaney'nin kitabından uyarlanacak ve iki casus arasındaki hikayeye odaklanacak. Filmin Captain America: Winter Soldier filminin gerçek hayata uyarlanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Bu film ile bir evren yaratılacak ve bu evrende geçen birçok film göreceğiz. 

    Film 200 milyon dolarlık bütçesi ile Netflix'in şu ana kadar açıklanmış en yüksek bütçeli filmi konumunda. Dün filmin çekimleri başladı ancak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Yayınlandığı zaman Netflix'e özel olacak.

    Filmin başında Russo Kardeşler bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton ve Alfre Woodard bulunuyor.



    https://screenrant.com/gray-man-movie-russo-brothers-filming-start-image/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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