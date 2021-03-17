Netflix'in en pahalı filmi konumundaki, kadrosuyla dikkat çeken The Gray Man'in çekimleri başladı

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En son Avengers: Infinity War ve Endgame ile iyice popülerleşen Russo Kardeşler'in Extraction filminden sonra Netflix'teki yeni projesi The Gray Man'in çekimleri başladı.

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Netflix'in en yüksek bütçeli filmi olan The Gray Man'in çekimleri Ocak'ta başlıyor

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Geçtiğimiz yıl duyurulan The Gray Man isimli film, 2009 yılında aynı isim ile yayınlanan Mark Greaney'nin kitabından uyarlanacak ve iki casus arasındaki hikayeye odaklanacak. Filmin Captain America: Winter Soldier filminin gerçek hayata uyarlanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Bu film ile bir evren yaratılacak ve bu evrende geçen birçok film göreceğiz.

Film 200 milyon dolarlık bütçesi ile Netflix'in şu ana kadar açıklanmış en yüksek bütçeli filmi konumunda. Dün filmin çekimleri başladı ancak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Yayınlandığı zaman Netflix'e özel olacak.

Filmin başında Russo Kardeşler bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton ve Alfre Woodard bulunuyor.

https://screenrant.com/gray-man-movie-russo-brothers-filming-start-image/

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