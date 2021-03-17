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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nazileri yenmek için illüzyon kullanan gerçek bir sihirbazın hikayesini anlatan filmin başrolü Benedict Cumberbatch oldu

    Birçok başarılı filmde izlediğimiz başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch'in yeni filmi belli oldu. Kendisi Doctor Strange'ten sonra bir kez daha büyücüyü canlandıracak.
    17 Mart 2021, 11:00 (10 sa.)
    2,2b
    19
    5
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Nazileri yenmek için illüzyon kullanan gerçek bir sihirbazın hikayesini anlatan filmin başrolü Benedict Cumberbatch oldu

    Sherlock ve Doctor Strange filmleri ile tanınan başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch'in yeni projesi belli oldu. Kendisi daha önce Doctor Strange ile büründüğü büyücü rolünü bir kez daha canlandıracak ancak bu kez farklı bir büyücü.

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    Deadline'ın haberine göre Safety Not Guaranteed, Jurassic World ve The Book of Henry gibi filmlerin yazarı ve yapımcısı olan Colin Trevorrow, War Magician isimli David Fisher'ın aynı isimli kitabından uyarlanan filmi yönetmeye hazırlanıyor. Filmin başrolünde ise başarılı oyuncu Benedict Cumberbath bulunuyor.

    War Magician, İngiliz Ordusu'nda gönüllü olarak bulunan sahne sihirbazı Jasper Maskelyne'nin hikayesini konu alacak. Gerçek bir olayı anlatacak olan filmin ana karakteri Jasper Maskelyne, gerçekten İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Ordusu'na sihirbazlık yeteneklerini kullanarak yardım etmişti. 

    Filmi senaryolaştıran isim ise Nicholas Mariani olacak. Ne yazık ki filmin yayın tarihi veya diğer oyuncuları belli değil. 



    https://www.ign.com/articles/colin-trevorrow-to-direct-benedict-cumberbatchs-war-magician
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    kuzgun_ (Tiryaki ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    profil resmi, yorum uyumu
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nazi ekmeği yiye yiye bitiremediler..
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Rachsuchtig 9 sa. ( Mesaj Silindi ) kuzgun_
    Nicki atlamayalim, SS Brutality
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    temmuzaksami 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlık bile heyecanlandırdı güzel film olucaktır
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    filmhaber.com
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nazi ekmeği yiye yiye bitiremediler..
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