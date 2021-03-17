Nazileri yenmek için illüzyon kullanan gerçek bir sihirbazın hikayesini anlatan filmin başrolü Benedict Cumberbatch oldu

Sherlock ve Doctor Strange filmleri ile tanınan başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch'in yeni projesi belli oldu. Kendisi daha önce Doctor Strange ile büründüğü büyücü rolünü bir kez daha canlandıracak ancak bu kez farklı bir büyücü.

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Deadline'ın haberine göre Safety Not Guaranteed, Jurassic World ve The Book of Henry gibi filmlerin yazarı ve yapımcısı olan Colin Trevorrow, War Magician isimli David Fisher'ın aynı isimli kitabından uyarlanan filmi yönetmeye hazırlanıyor. Filmin başrolünde ise başarılı oyuncu Benedict Cumberbath bulunuyor.

War Magician, İngiliz Ordusu'nda gönüllü olarak bulunan sahne sihirbazı Jasper Maskelyne'nin hikayesini konu alacak. Gerçek bir olayı anlatacak olan filmin ana karakteri Jasper Maskelyne, gerçekten İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Ordusu'na sihirbazlık yeteneklerini kullanarak yardım etmişti.

Filmi senaryolaştıran isim ise Nicholas Mariani olacak. Ne yazık ki filmin yayın tarihi veya diğer oyuncuları belli değil.

https://www.ign.com/articles/colin-trevorrow-to-direct-benedict-cumberbatchs-war-magician

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