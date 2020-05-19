Netflix'in merakla beklenen komedisi Space Force'tan yeni fragman

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Netflix'in büyük bir merakla beklenen yeni komedi dizisi Space Force'tan ikinci ve uzun fragman yayınlandı. Ünlü oyuncu Steve Carell'in başrolünde yer aldığı dizi için beklentiler yüksek. Yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Netflix'ten Steve Carell'li komedi dizisi: Space Force'tan ilk fragman yayınlandı

Netflix'in yeni komedi dizisi, Donald Trump yönetiminin geçtiğimiz yıl itibarıyla faaliyete geçirdiği Amerikan Uzay Kuvvetleri'nden ilham alınarak hazırlanmış. The Office'in sevilen ismi Steve Carell'i dizide, henüz yeni açılan Uzay Kuvvetleri'nin başındaki general rolünde izliyoruz.

Carell'in canlandırdığı Mark R. Rain karakteri aslında Hava Kuvvetleri'nin başına geçmeyi hedefliyor, ancak ani bir şekilde Uzay Kuvvetleri'ne atanınca neye uğradığını şaşırıyor. Rain bu beklenmedik atamaya rağmen Uzay Kuvvetleri için elinden geleni yapmaya kararlı.

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Space Force dizisinin arkasında, televizyonun ünlü komedisi The Office'i hazırlayan ekip var. 2005-2013 yılları arasında yayınlanan The Office, Friends'i de geride bırakarak ABD'nin en çok izlenen komedisi olmayı başarmıştı. Space Force'un yapımcılığını ve senaryo yazarlığını, The Office'in yaratıcısı Greg Daniels ve başroldeki Steve Carell üstleniyor.

'Yüksek bütçeli' bir komedi olan Space Force'un oyuncu kadrosu da ünlü isimlerle dolu. Steve Carell haricinde John Malkovich, Ben Schwartz, Jane Lynch, Fred Willard, Noah Emmerich ve son olarak Friends'in ünlü ismi Lisa Kudrow dikkat çekiyor.

Space Force, oyuncu ekibinden yapımcılara kadar müthiş bir kadroyla hazırlanıyor, dolayısıyla beklentiler epey yüksek. İlk sezonu 10 bölümden oluşan Space Force, 29 Mayıs'ta Netflix üzerinden izlenebilecek.

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