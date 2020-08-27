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    Netflix'in Resident Evil dizisi resmen duyuruldu: İşte konusu ve detayları

    Resident Evil Netflix dizisi toplam sekiz bölümden oluşacak. Dizinin konusu ve senaristi şimdiden açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in Resident Evil dizisi resmen duyuruldu: İşte konusu ve detayları
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    Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de sevilen oyun serisi Resident Evil'ın dizisini seyircilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bugün resmi bir açıklama yapan Netflix, dizinin konusunu ve yapım ekibini ilk kez duyurdu.

    Resident Evil Netflix dizisi, Supernatural'ın yapımcılarından olan Andrew Dabb tarafından hazırlanıyor. Dabb dizinin senaryosunu kaleme almış. Dizinin arkasındaki yapımcı stüdyo ise Resident Evil markasıyla özdeşleşen Constantin Film olacak. Milla Jovovich'in başrolünde yer aldığı RE filmleri Constantin Film tarafından üretilmişti.

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    Netflix'in Resident Evil dizisi iki farklı zaman diliminde geçecek. İlk zaman çizgisinde, New Raccoon City'ye taşınan 14 yaşındaki kız kardeşler Jade ve Billie Wesker başrolde yer alıyor. Wesker kardeşler Raccoon City'nin sırlarını keşfettikçe kendilerini bir kaosun ortasında bulacak ve babalarının da dünyayı yok edebilecek bu karanlık işlerle uğraştığını öğrenecek.

    İkinci zaman çizgisinde ise yaklaşık 10 yıl sonrasına gidiyoruz. Burada T-Virus tamamıyla dünyayı ele geçirmiş durumda, yani kıyamet sonrası bir dünya görüyoruz. Sadece 15 milyon insan kalmış, buna karşılık 6 milyarın üzerinde T-Virus'lı canavar var. New Raccoon City'den kurtulan Jade Wesker bu tehlikeli dünyada hayatta kalmaya çalışacak.

    Senarist Andrew Dabb, dizinin oyunlardan esinlendiğini ve oyunlardaki popüler birçok karakterin dizide de görüneceğini söyledi. Dabb,"Resident Evil benim için tarihin en iyi oyunu. Bu muhteşem hikayede yeni bir bölüm açacak olmaktan dolayı inanılmaz heyecanlıyım. İlk Resident Evil dizisini Netflix'te tüm dünyayla buluşturmak müthiş bir his. Dizide her türden Resident Evil hayranı için bir şeyler olacak; hem serideki eski dostlarımız hem de daha önce görülmeyen yeni canavarlar içerecek." ifadelerini kullandı.

    Resident Evil dizisinin 8 bölümden oluşacağı ve her bir bölümün bir saat uzunluğunda olacağı açıklandı. Yayın tarihi veya oyuncu kadrosu ise şu an için belli değil. Dizinin hazırlıklarına geçtiğimiz yıl başlanmıştı. Muhtemelen 2021'in ortaları veya sonlarına doğru Netflix'te yayınlanmış olacak.



    https://deadline.com/2020/08/resident-evil-tv-series-a-go-netflix-spoilers-plot-dual-timelines-andrew-dabb-ep-supernatural-1203024450/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 7 dk.
    Constatintin film resident evil'i rezil ediyor. ilk 3 oyunun senaryosuna sadık 8 bölümlük bir dizi yapılabilse efsane olurdu. Yine filmdekiyle benzer zırvalar olacak belli ki.
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    estf (hakan artan) 1 sa.
    eşcinsel zombiler olur mu acaba
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    deoks 4 dk. estf
    Zombilerin hepsi beyaz erkek olur.
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    nikony 1 sa.
    izlerim
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    Elenya 1 sa. yeni yorumcu
    Keşke HBO yapsaydı.
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    sorceress 1 sa.
    Hemcinsiyle aşk yoksa izlemem :P
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Askaparta 1 sa. sorceress
    Bunlar virüsü de cinsliksiz yaparlar.
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