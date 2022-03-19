Netflix'in Resident Evil dizisinin yayın tarihi açıklandı

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Oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Resident Evil'ın bildiğiniz gibi şu anda Netflix için bir dizisi hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu dizinin yayın tarihi paylaşıldı.

Temmuz 2022'de Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Netflix'in Resident Evil dizisi 14 Temmuz 2022'de yayınlanacak. Bu dizinin geçtiğimiz yıl yayınlanan Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminden tamamen farklı bir proje olduğunu belirtelim.

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Dizinin Netflix üzerindeki tanıtım yazısı şu şekilde: T virüsünün keşfedilmesinden neredeyse otuz yıl sonra yaşanan bir salgınla Umbrella Corporation'ın karanlık sırları ortaya çıkar.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Lance Reddick, Ella Balinska, Turlough Convery, Tetiana Gaidar, Connor Gosatti, Lea Vivier, Mpho Osei Tutu ve Hanni Heinrich gibi isimler bulunuyor.

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