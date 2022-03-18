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    Amazon, film stüdyosu Metro-Goldwyn-Mayer'i 8.5 milyar dolara satın aldı

    Amazon, en büyük film stüdyolarından biri olan Metro-Goldwyn-Mayer'i 8,5 milyar dolara satın almak için anlaşmayı tamamladı.                                     
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    Amazon, Metro-Goldwyn-Mayer'i 8.5 milyar dolara satın aldı
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    Amazon, Hollywood film stüdyosu Metro-Goldwyn-Mayer'i satın alma işlemlerini tamamladı. Satın alma tutarı 8,5 milyar dolar olacak. Taraflar anlaştı, ancak şimdi bu anlaşmanın çeşitli antitekel ajansları tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

    Amazon film sektörüne dev yatırımlar yapıyor

    1924 yılında kurulan Metro-Goldwyn-Mayer, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski ve en ünlü film stüdyolarından biri. Kataloğunda Kuzuların Sessizliği, Muhteşem Yedili, 12 Öfkeli Adam, Kızgın Boğa ve Temel İçgüdü gibi filmler de dahil olmak üzere 4.000'den fazla film yer alıyor. Stüdyo ayrıca uluslararası üne sahip James Bond, Rocky ve RoboCop franchise'larına da sahip. TV şovlarını da unutmayalım: MGM'nin arşivinde 17.000'den fazla TV bölümü var ve son hitler arasında Fargo ve The Handmaid's Tale yer alıyor.

    Amazon, Metro-Goldwyn-Mayer'i 8.5 milyar dolara satın aldı
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    Amazon, film yapımına ve video akış hizmeti Amazon Prime'a giderek daha fazla yatırım yapıyor. Örneğin, bu yıl efsanevi roman Yüzüklerin Efendisi'ne dayanan yeni bir fantastik dizi gösterime girecek. MGM satın alımıyla birlikte Amazon'un yüksek profilli prömiyerlerin sayısının yakın gelecekte önemli ölçüde artması bekleniyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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