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    Netflix'in Resident Evil dizisi Resident Evil: Biohazard'dan ilk video paylaşıldı

    Son yıllarda hem oyunları hem de dizi ve film içerikleriyle sürekli göz önünde olan Residen Evil'ın Netflix uyarlaması dizisi Resident Evil: Biohazard'dan ilk video paylaşıldı.
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    Netflix'in Resident Evil filminden ilk video paylaşıldı
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    Oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Resident Evil'ın bildiğiniz gibi şu anda Netflix için bir dizisi hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu diziden ilk video geldi.

    Netflix'in Resident Evil dizisi 14 Temmuz 2022'de yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Lance Reddick, Ella Balinska, Turlough Convery, Tetiana Gaidar, Connor Gosatti, Lea Vivier, Mpho Osei Tutu ve Hanni Heinrich gibi isimler bulunuyor. Bahsi geçen videoyu ve dizinin konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Resident Evil: Biohazard İlk Video

    Konusu: Neşe adlı ilacın büyük acılara yol açmasından 14 yıl sonra, 2036'da, Jade Wesker enfekte olmuş ve kana susamış korkunç yaratıkların ele geçirdiği bir dünyada hayatta kalma mücadelesi verir. Yeni Raccoon Şehri'ndeki geçmişi, babasının tekinsiz Umbrella Corporation ile olan tüyler ürpertici bağlantıları ve en çok da kız kardeşi Billie'nin başına gelenler, bu korkunç katliamın ortasında kalan Jade'in peşini bırakmaz.

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