Netflix'in Sherlock benzeri yeni dizisi Lupin'in 2. sezonu bu yıl yayınlanacak

Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in yeni orijinal dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana gündemde olan dizinin ikinci sezonu için çıkış dönemi verildi.

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8 Ocak'ta ilk sezonu yayınlanan Lupin, maceracı Arsène Lupin karakterinden ilham alınarak yaratılan bir dizi. Şu ana kadar net olarak kaç hane tarafından izlendiği açıklanmasa da tahminlere göre ilk 28 gün içerisinde 70 milyon hane tarafından izlenmesi bekleniyor. Bu da Lupin'i ilk 28 günde en çok izlenen ikinci Netflix dizisi yapıyor. İlk sırada The Witcher var.

Ayrıca yapılan son açıklamaya göre ikinci kısmı yine bu yıl içerisinde yayınlancak. Ne yazık ki net bir tarih yok ancak 2021'in sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor.

Intouchables, Jurassic World, X-Men: Days of Future Past gibi filmlerle tanınan Omar Sy'ın başrolünde olduğu dizinin ilk 5 bölümü şu anda Netflix'te erişilebilir durumda. Her bölümü de yaklaşık olarak 45 dakika.

https://www.gamesradar.com/lupin-season-2-release-date-netflix-part-2/

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