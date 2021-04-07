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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk fragman paylaşıldı

    Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in süper kahraman temalı yeni dizisi Jupiter's Legacy'den ilk fragman paylaşıldı.
    07 Nisan 2021, 17:30 (6 gün)
    4,8b
    1
    12
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk fragman paylaşıldı
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    Son yıllarda sinemanın en popüler teması şüphesiz süper kahramanlar. Süper kahramanların popülerliğinin ardından aynı çizgi romanlarda olduğu gibi, olaylara daha gerçekçi bakan ve popüler DC ve Marvel serilerini eleştiren birçok süper kahraman dizisi de çıktı ve çıkmaya devam ediyor. 

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    Süper kahraman temasına yine farklı bir tonda yaklaşan Jupiter's Legacy, geçtiğimiz ay duyurulmuştu ve geçtiğimiz saatlerde de ilk fragmanı paylaşıldı. Mark Millar ve Frank Quitely'nin aynı isimli çizgi romanında uyarlanan dizinin hem sorumluluğunu hem de baş yapımcılığını Sang Kyu Kim üstleniyor. Millar, James Middleton, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott ve Frank Quitely diğer baş yapımcılar.

    Bahsi geçen ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    7 Mayıs 2021'de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde ise Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade ve Matt Lanter bulunuyor. Çizgi romanın yazarı olan Mark Millar'ı daha öncesinde Kingsman serisinden ve Kick-Ass'ten tanıyoruz.

    Konusu: Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır. Bu durum, iki nesil arasında gerilime yol açar.



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    Amd64x2 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    mahmut716 (mahmut öz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Asehan
    gay de göremedim, netflix de bozmuş iyice.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ah o havadayken süzülen pelerin hele ki yere inerken kasılan o kaslar o endam.. İşte bu yüzden bu tiplerle dalga geçen "The Boys" diyoruz :)
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    R Ruffalo 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim süper kahramanlar bize yeter :)

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    197140emir (Dr Sherlock ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    The boys ile yarışamaz bile.
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    T Tendürek (---- ----) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    The Boys alır...
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    bahtiyad (bahtiyar doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Son yıllarda taktılar LEGACY kelimesine ( Miras ) Başka başlıklar bulamıyorlar!
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kostümü giyen süper kahraman oluyor
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    Mion 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu eski yunanlar kafayı bulup bulup tanrı uydurmuşlar. Zeusu harbiden görmüşler mi?😂
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ah o havadayken süzülen pelerin hele ki yere inerken kasılan o kaslar o endam.. İşte bu yüzden bu tiplerle dalga geçen "The Boys" diyoruz :)
    Yanıtla +5
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ortalık süper kahraman diziyle doldu. Umarım bu da sağlam çekilmiş yapımlardan biri olur.
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    A Asehan (Asehan Korkut) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk başrolünde zenci olmayan netflix dizisi
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    mahmut716 (mahmut öz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Asehan
    gay de göremedim, netflix de bozmuş iyice.
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    Amd64x2 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    4760 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Jupiter's Legacy, netflix ve
    7 etiket daha ilk fragman fragman ne zaman konusu oyuncular süper kahraman Bilim ve Teknoloji
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