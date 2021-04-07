Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk fragman paylaşıldı

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Son yıllarda sinemanın en popüler teması şüphesiz süper kahramanlar. Süper kahramanların popülerliğinin ardından aynı çizgi romanlarda olduğu gibi, olaylara daha gerçekçi bakan ve popüler DC ve Marvel serilerini eleştiren birçok süper kahraman dizisi de çıktı ve çıkmaya devam ediyor.

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Süper kahraman temasına yine farklı bir tonda yaklaşan Jupiter's Legacy, geçtiğimiz ay duyurulmuştu ve geçtiğimiz saatlerde de ilk fragmanı paylaşıldı. Mark Millar ve Frank Quitely'nin aynı isimli çizgi romanında uyarlanan dizinin hem sorumluluğunu hem de baş yapımcılığını Sang Kyu Kim üstleniyor. Millar, James Middleton, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott ve Frank Quitely diğer baş yapımcılar.

Bahsi geçen ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

7 Mayıs 2021'de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde ise Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade ve Matt Lanter bulunuyor. Çizgi romanın yazarı olan Mark Millar'ı daha öncesinde Kingsman serisinden ve Kick-Ass'ten tanıyoruz.

Konusu: Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır. Bu durum, iki nesil arasında gerilime yol açar.

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