Amazon özel yapımı olan aksiyon filmi Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı

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Video akış platformları arasında gelecek vaat eden Amazon'un aksiyon dolu yeni filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı.

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Ubisoft'un birçok kez kitaplarını oyuna uyarladığı Tom Clancy'nin aynı isimli romanından uyarlanan bu aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse, 30 Nisan'da Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak.

Filmin başrolünde başarılı oyuncu Michael B. Jordan bulunuyor. Geriye kalan isimler ise şöyle: Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Cam Gigandet, Luke Mitchell ve Jack Kesy. Filmin yönetmenliğini Stefano Sollima üstleniyor. Senaryoya uyarlayan kişi ise Taylor Sheridan.

Filmin konusu ise şöyle: Film, hikâyenin ve Tom Clancy’s Jack Ryan evreninin en önemli karakterlerden olan John Clark’ın etkileyici hikayesini anlatıyor. Katıldığı gizli bir operasyonun ardından, Rus askerlerinden oluşan bir birlik tarafından ailesi intikam için katledilen kıdemli şef John Clark, ne pahasına olursa olsun suikastçıların peşine düşüyor. Bir donanma komandosu ve gizli CIA ajanıyla güçlerini birleştiren Clark, takibi sırasında farkında olmadan ABD ile Rusya arasında savaş çıkarmayı amaçlayan büyük bir komployu da ortaya çıkarıyor. Kişisel onuru ve ülkesine olan sadakati arasında kalan Clark, keşfettiği bu komployu durdurmak ve arkasındaki güçlü kişileri ortaya çıkarmak için tüm düşmanlarıyla pişmanlık duymadan savaşmak zorunda.

https://www.gamesradar.com/without-remorse-trailer-debuts-ahead-of-april-premiere-on-amazon-prime/

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