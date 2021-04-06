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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon özel yapımı olan aksiyon filmi Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı

    Oyun dünyasında da fazlasıyla popüler olan Tom Clancy'nin aynı isimli kitabından uyarlanan Amazon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı.
    06 Nisan 2021, 23:30 (1 hf.)
    1,5b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Amazon özel yapımı olan aksiyon filmi Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı
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    Video akış platformları arasında gelecek vaat eden Amazon'un aksiyon dolu yeni filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı. 

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    Ubisoft'un birçok kez kitaplarını oyuna uyarladığı Tom Clancy'nin aynı isimli romanından uyarlanan bu aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse, 30 Nisan'da Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak.

    Filmin başrolünde başarılı oyuncu Michael B. Jordan bulunuyor. Geriye kalan isimler ise şöyle: Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Cam Gigandet, Luke Mitchell ve Jack Kesy. Filmin yönetmenliğini Stefano Sollima üstleniyor. Senaryoya uyarlayan kişi ise Taylor Sheridan.

    Filmin konusu ise şöyle: Film, hikâyenin ve Tom Clancy’s Jack Ryan evreninin en önemli karakterlerden olan John Clark’ın etkileyici hikayesini anlatıyor. Katıldığı gizli bir operasyonun ardından, Rus askerlerinden oluşan bir birlik tarafından ailesi intikam için katledilen kıdemli şef John Clark, ne pahasına olursa olsun suikastçıların peşine düşüyor. Bir donanma komandosu ve gizli CIA ajanıyla güçlerini birleştiren Clark, takibi sırasında farkında olmadan ABD ile Rusya arasında savaş çıkarmayı amaçlayan büyük bir komployu da ortaya çıkarıyor. Kişisel onuru ve ülkesine olan sadakati arasında kalan Clark, keşfettiği bu komployu durdurmak ve arkasındaki güçlü kişileri ortaya çıkarmak için tüm düşmanlarıyla pişmanlık duymadan savaşmak zorunda.



    https://www.gamesradar.com/without-remorse-trailer-debuts-ahead-of-april-premiere-on-amazon-prime/
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu Micheal B Jordan Efsane bir adam. Her rolü mükemmel üstleniyor. İzlenebilir bir aksiyon gösterisi olacaktır. 3 2 1 Drama :D
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu haber editörlerinin paylaştığı Youtube videoları nedense tam ekran olmuyor ama sıradan forum kullanıcılarının Youtube linkleri tam ekran olabiliyor ve bu sorun aylardır hatta yıllardır var. Neden acaba? @Jeolog.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    içeriklerin hazırlandığı editör ile üyelerin kullandığı editör farklılığı yüzünden olabilir. tahmin sadece. merak ettim ben de. sorayım
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4. John Wick denemesi olacak sanırım. MBJ iyi oyuncudur tabi izlenir ama beklentim yok filmden.
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