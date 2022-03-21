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    Popüler oyun serisi Tekken dizi oluyor: İşte Netflix uyarlamasından ilk fragman

    Netflix geçtiğimiz saatlerde popüler oyun serisi Tekken'in animasyon dizisini duyurdu ve ilk fragmanı paylaştı. Bu yıl içerisinde anime yayınlanacak.             
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    Netflix'in Tekken dizisinden ilk fragman geldi
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    Dünyanın en popüler oyun serilerinden birisi olan Tekken'in dizisi geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de diziden ilk fragman geldi.

    Netflix son dönemlerde oyun uyarlaması yapımlarının sayısını bir hayli arttırdı. Geçtiğimiz saatlerde de popüler oyun serisi Tekken'in anime dizisi duyuruldu. Tekken: Bloodline isimli dizi bu yıl içerisinde Netflix'te yayınlanacak. Diziden paylaşılan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Dizi için paylaşılan tanıtım yazısı şu şekilde: "Güç her şeydir." Jin Kazama, aile savunma sanatlarını ve Kazama Tarzı Geleneksel Dövüş Sanatlarını erken yaşta annesinden öğrenmişti. Fakat korkunç bir kötülük aniden ortaya çıkıp sevdiği her şeyi yok edince hayatı mahvoldu. Buna engel olamadığı için kendine kızan Jin, bir intikam sözü verdi ve mutlak gücün peşine düştü. Fakat onun bu arayışı dünyada büyük bir savaşa yol açacak - The King of Iron Fist Tournament.

    Tekken: Bloodline Fragman

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 4 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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