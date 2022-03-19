SinemaHaber|Netflix'in şifre paylaşımına çözümü, haftalık öneriler ve daha fazlası

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk görseller geldi 2 gün önce eklendi

Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Netflix'in şifre paylaşanlara alacağı çözüm ana konumuz. Ancak ayrıca The Umbrella Academy'nin 3. sezonu ve Amazon'un MGM'i satın alması gibi konulara da yer verdik. Ayrıca haftalık önerilerimizi de yine atlamadık.

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