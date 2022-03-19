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    SinemaHaber|Netflix'in şifre paylaşımına çözümü, haftalık öneriler ve daha fazlası

    Sinema haberlerini konuştuğumuz SinemaHaber programımız bu hafta canlı yayınla değil, video ile sizlerle birlikte. Bu haftanın önerilre devam ediyoruz ve Netflix'in yeni politikasını konuşuyoruz.
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    SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

    Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Netflix'in şifre paylaşanlara alacağı çözüm ana konumuz. Ancak ayrıca The Umbrella Academy'nin 3. sezonu ve Amazon'un MGM'i satın alması gibi konulara da yer verdik. Ayrıca haftalık önerilerimizi de yine atlamadık.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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