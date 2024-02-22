The Boys'un ekranlara döneceği tarih belli oldu

Tam Boyutta Gör Son yıllarda daha da popüler hâle gelen süper kahraman hikayelerine oldukça karanlık ve şiddet dozu yüksek bir yorum getiren The Boys, bugüne kadar yayınlanan üç sezonuyla Amazon Prime Video'nun bir numaralı dizisi olmayı başardı. Yozlaşmış süper kahramanların kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, son derece olumlu yorumlar alırken, izlenme rakamlarıyla da bu başarısını taçlandırdı.

İkinci sezonunda biraz tökezlemiş olsa da övgü toplayan 3. sezonuyla yeniden momentum kazanan The Boys, çok yakında 4. sezonuyla geri dönecek. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezonunun yayın tarihi nihayet belli oldu. Amazon Prime Video bugün yaptığı paylaşımla, sevilen dizinin 13 Haziran'da ekranlara döneceğini duyurdu.

The Boys 4. Sezon, 13 Haziran'da Başlayacak

The Boys'un merakla beklenen 4. sezonunda, insanlarla süper "kahramanlar" arasındaki savaş siyaset meydanına taşınacak. Çünkü bu evrendeki en azılı kötülerden biri, belki de en kötüsü olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın da kontrolünü ele geçirmeye çalışacak.

Öte yandan Vought, pek çok üyesini kaybeden The Seven'ı yeniden canlandırmak için bu "kahraman" takımına yepyeni üyeler ekleyecek. Tabii tüm bunlar olurken Boys ekibi de boş durmayacak. 3. sezonda yeni güçlere kavuşan Billy Butcher ve arkadaşları, Homelander ve Vought'u devirmek için mücadele vermeye devam edecek.

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