The Boys'un ekranlara döneceği tarih belli oldu

İkinci sezonunda biraz tökezlemiş olsa da övgü toplayan 3. sezonuyla yeniden momentum kazanan The Boys, çok yakında 4. sezonuyla geri dönecek. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezonunun yayın tarihi nihayet belli oldu. Amazon Prime Video bugün yaptığı paylaşımla, sevilen dizinin 13 Haziran'da ekranlara döneceğini duyurdu.
The Boys 4. Sezon, 13 Haziran'da Başlayacak
The Boys'un merakla beklenen 4. sezonunda, insanlarla süper "kahramanlar" arasındaki savaş siyaset meydanına taşınacak. Çünkü bu evrendeki en azılı kötülerden biri, belki de en kötüsü olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın da kontrolünü ele geçirmeye çalışacak.
Öte yandan Vought, pek çok üyesini kaybeden The Seven'ı yeniden canlandırmak için bu "kahraman" takımına yepyeni üyeler ekleyecek. Tabii tüm bunlar olurken Boys ekibi de boş durmayacak. 3. sezonda yeni güçlere kavuşan Billy Butcher ve arkadaşları, Homelander ve Vought'u devirmek için mücadele vermeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.