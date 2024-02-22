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    Anlık Bildirim

    The Boys'un ekranlara döneceği tarih belli oldu

    Amazon Prime Video'nun sevilen dizisi The Boys'un ekranlara döneceği tarih belli oldu. Dizinin heyecanla beklenen 4. sezonunda, süper "kahramanlar" siyaset dünyasına da müdâhil olacak.
    The Boys 4. sezonun yayın tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda daha da popüler hâle gelen süper kahraman hikayelerine oldukça karanlık ve şiddet dozu yüksek bir yorum getiren The Boys, bugüne kadar yayınlanan üç sezonuyla Amazon Prime Video'nun bir numaralı dizisi olmayı başardı. Yozlaşmış süper kahramanların kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, son derece olumlu yorumlar alırken, izlenme rakamlarıyla da bu başarısını taçlandırdı.

    İkinci sezonunda biraz tökezlemiş olsa da övgü toplayan 3. sezonuyla yeniden momentum kazanan The Boys, çok yakında 4. sezonuyla geri dönecek. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezonunun yayın tarihi nihayet belli oldu. Amazon Prime Video bugün yaptığı paylaşımla, sevilen dizinin 13 Haziran'da ekranlara döneceğini duyurdu.

    The Boys 4. Sezon, 13 Haziran'da Başlayacak

    The Boys'un merakla beklenen 4. sezonunda, insanlarla süper "kahramanlar" arasındaki savaş siyaset meydanına taşınacak. Çünkü bu evrendeki en azılı kötülerden biri, belki de en kötüsü olan Homelander, süper kahraman rolünün kendisine getirdiği popülariteyi kullanarak Beyaz Saray'ın da kontrolünü ele geçirmeye çalışacak.

    Öte yandan Vought, pek çok üyesini kaybeden The Seven'ı yeniden canlandırmak için bu "kahraman" takımına yepyeni üyeler ekleyecek. Tabii tüm bunlar olurken Boys ekibi de boş durmayacak. 3. sezonda yeni güçlere kavuşan Billy Butcher ve arkadaşları, Homelander ve Vought'u devirmek için mücadele vermeye devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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