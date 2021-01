Netflix'in The Queen’s Gambit dizisinin yazarından bilim kurgu dizisi geliyor

2020 yılında Netflix üzerinden yayınlanan The Queen’s Gambit isimli mini dizi, yayınlanmasıyla birlikte tüm dünyada popüler oldu. Hatta satranç temalı dizi, tüm dünyada satranç satışlarını %1048 arttırmıştı. Şimdi ise dizinin yaratıcısından yeni bir bilim kurgu dizisi geldiği açıklandı.

İlginizi Çekebilir

Benedict Cumberbatch'in kadroda olduğu, 11 Eylül'e odaklanan The Mauritanian'dan fragman yayınlandı

Ayrıca Bkz. "The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor"

The Sparrow isimli bu dizinin yaratıcılığını The Queen’s Gambit'in senaristi ve ortak yaratıcılarından Scott Frank üstleniyor. FX ve Scott Frank'in geliştirdiği dizinin senaryosu ise Mary Doria Russell’ın 1966 yılında aynı isimli kitaptan uyarlanacak.

Better Call Saul'un yönetici yapımcısı Mark Johnson ve AMC Studios'un prodüktörlüğünü üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Chernobyl ve Breaking Bad gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Johan Renck üstlenecek. Johan Renck aynı zamanda The Last of Us dizisinin yönetmesi için de seçilmişti ancak takvim uyuşmazlığından dolayı projeyi bırakmak zorunda kalmıştı.

The Sparrow, dünya dışı yaşam ile ilk teması kuran Peder Emilio Sandoz liderliğindeki bir grup Cizvit rahip ve bilim insanının hikayesine odaklanıyor. Vatikan, Tanrı'nın evrendeki varlığını kanıtlamak amacıyla uzak gezegene gizli bir yolculuğun yapılmasını istiyor. İşler planlandığı gibi gitmiyor ve yolculuk felaketle sonuçlanıyor. Hayatta kalan tek kişi Peder Sandoz, hem fiziksel hem de zihinsel parçalanmış olarak dünyaya geri dönerken; Vatikan, talihsiz bir şekilde sonuçlanan bu macera hakkında bir soruşturma yürütmeye başlar.

https://deadline.com/2021/01/scott-frank-the-sparrow-adaptation-for-fx-johan-renck-1234673871/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.