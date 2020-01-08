Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni fantastik/korku dizisi Locke & Key'den ilk fragman yayınlandı

    Locke & Key dizisi, aynı adlı popüler çizgi roman serisinden uyarlanıyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve 7 Şubat'ta seyircilerle buluşacak.
    2 hf.
    5,3b
    1
    7
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix'in yeni fantastik/korku dizisi Locke & Key'den ilk fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Netflix'in merakla beklenen 'Locke & Key' uyarlama dizisinden nihayet ilk fragman yayınlandı. Önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak olan dizinin yayınlanan görüntüleri oldukça etkileyici görünüyor diyebiliriz. İşte Türkçe altyazılı ilk fragman:

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı

    Locke & Key, Stephen King'in oğlu Joe Hill tarafından yazılan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanıyor. Ödüllü bir seri olan Locke & Key ilk olarak 2008 yılında yayınlanmaya başlanmış ve kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmıştı. Serinin televizyon uyarlaması için de daha önce hem Fox hem de Hulu tarafından bazı girişimler görmüştük. Ancak bunlar gerçeğe dönüşmemişti. Şimdi Netflix, popüler seriyi ilk kez seyircilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

    Netflix'in diziyle ilgili yayınladığı yazı:

    "Çok satan çizgi romanlardan uyarlanan Locke & Key, babalarının öldürülmesinin ardından ata yadigârı evlerine taşınan ve evde onlara çok çeşitli güçler ve yetenekler veren sihirli anahtarların olduğunu keşfeden üç kardeşin öyküsünü anlatıyor."

    Locke & Key'in ilk sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Dizi 7 Şubat 2020'de yayınlanacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    __Nikolaus__ 1 hf. en beğenilen
    The haunting of hill house un tadı hâlâ damağımda , çok güzel bir psikolojik korku dizisiydi ne zaman gelecek acaba yeni sezon
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DarkeR26 1 hf.
    Fragmanı begenmedim,olmamış
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CrowMeister 1 hf. DarkeR26
    beğenmediysen olmamıştır haklısın. Netflix kaldırmalı bu diziyi mail at bence.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    a_y_k_u_t 1 hf.
    Hmmm bakılır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    The Hollow 1 hf.
    Stephen King buyuk usta zaten. Oglunu ilk defa duydum. Diziye sans veririz. The Haunting of Hill House madem iyiymis ben de listeme alayim.



    Bir de oneri yapayim. Bu ara Castle Rock'in 2. sezonunu seyrediyorum. Kesinlikle oneririm. Ilk sezon pek iyi degildi, ama 2. sezon dizi sinif atliyor, cok iyi. Sezonlar birbirlerinden bagimsiz oldugu icin direkt 2. sezonu da seyredebilirsiniz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Portraitclub 1 hf.
    Güzel yapıma benziyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    __Nikolaus__ 1 hf. en beğenilen
    The haunting of hill house un tadı hâlâ damağımda , çok güzel bir psikolojik korku dizisiydi ne zaman gelecek acaba yeni sezon
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Gerçekten yok artık | Karşınızda RGB'li akıllı tuvalet 1 hf. TR uzantılı domainler ODTÜ'den özel firmalara transfer ediliyor 1 hf. AMD CEO’su: Üst seviye Navi kartımızı bekleyin 1 hf. Razer Kishi oyun kontrolcüsü en düşük gecikmeye odaklanıyor 1 hf. Intel'in katlanabilir ekrana sahip 17 inçlik tableti Horseshoe Bend tanıtıldı 1 hf. Diesel, Snapdragon Wear 3100 işlemcili yeni akıllı saatlerini tanıttı 1 hf. Intel işlemci boyutunu değiştirebilir 1 hf. MSI ben de varım diyor | İşte tam kablosuz kulaklık modeli CH40 1 hf. 8K / 360 derece kamera cebe girdi | PilotOne kamera ön inceleme 1 hf. Samsung, askeri standartlarda sağlamlığa sahip Galaxy XCover Pro'yu duyurdu 1 hf. mamaRoo akıllı beşik ile tanışın 1 hf. Sepura çöp öğütücü atıklarınızı gübre yapıyor 1 hf. Artık sefer tasları da teknolojiye ayak uydurdu 2 hf. Giriş seviyesi Wacom One tanıtıldı 2 hf. Harman Kardon uzun bir aradan sonra kulaklık sektörüne geri döndü 2 hf. Nissan, elektrikli araçlar için geliştirdiği çift motorlu AWD sistemini tanıttı 2 hf. 43 inç ekranlı ilk koşu bandı tanıtıldı: Amazfit HomeStudio 2 hf. DH okurları 2019'un en iyi ürünlerini seçti 2 hf. Oyuncular bu turu çok sevecek 2 hf. Uber’den uçan taksi konsepti 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in yeni fantastik/korku dizisi Locke & Key'den ilk fragman yayınlandı Sonraki THX mekansal ses akıllı telefonlara geliyor 2 hf. TP-Link yeni 3 bant WiFi 6 oyuncu yönlendiricisini duyurdu 2 hf. AMD FreeSync isimlendirmesi değişti 2 hf. SanDisk küçük boyutlardaki 8TB SSD taşınabilir ürününü duyurdu 2 hf. Samsung Galaxy S10 Lite elimizde | İsmiyle yanıltan telefon 2 hf. Thunderbolt 4 geliyor 2 hf. Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklıkları: Amazfit Powerbuds, Amazfit Zenbuds 2 hf. 480 km'ye kadar menzil sunan elektrikli motosiklet: Damon Hypersport 2 hf. OnePlus, pillerin kullanım ömrünü uzatacak yeni şarj özelliğini tanıttı 2 hf. Xiaomi'den 14 dolarlık ucuz tıraş makinesi 2 hf. Avusturyalı mühendis, Tesla Model 3'e benzinli motor taktı 2 hf. Çinli Tencent, Bayonetta’nın geliştiricisi Platinum Games’e yatırım yaptı 2 hf. Oppo başkan yardımcısı açıkladı: Find X2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelmeyecek 2 hf. Danimarka, 2019 yılında ürettiği elektriğin yüzde ellisini yenilenebilir kaynaklardan elde etti 2 hf. Yeni Bluetooth ses standardı tanımlandı 2 hf. Samsung, CES 2020 sunumunda Apple'ın Face ID ve Touch ID ikonlarını kullandı 2 hf. Kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyeceği iddia edilen otomobil tanıtıldı: Karma Revero GT 2 hf. Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı 2 hf. Apple Watch hayat kalitesine yönelik uygulamalarını arttırıyor 2 hf. Yeni Kia XCeed, dizel otomatik versiyonuyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim