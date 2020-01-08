Netflix'in yeni fantastik/korku dizisi Locke & Key'den ilk fragman yayınlandı

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Netflix'in merakla beklenen 'Locke & Key' uyarlama dizisinden nihayet ilk fragman yayınlandı. Önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak olan dizinin yayınlanan görüntüleri oldukça etkileyici görünüyor diyebiliriz. İşte Türkçe altyazılı ilk fragman:

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Locke & Key, Stephen King'in oğlu Joe Hill tarafından yazılan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanıyor. Ödüllü bir seri olan Locke & Key ilk olarak 2008 yılında yayınlanmaya başlanmış ve kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmıştı. Serinin televizyon uyarlaması için de daha önce hem Fox hem de Hulu tarafından bazı girişimler görmüştük. Ancak bunlar gerçeğe dönüşmemişti. Şimdi Netflix, popüler seriyi ilk kez seyircilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Netflix'in diziyle ilgili yayınladığı yazı:

"Çok satan çizgi romanlardan uyarlanan Locke & Key, babalarının öldürülmesinin ardından ata yadigârı evlerine taşınan ve evde onlara çok çeşitli güçler ve yetenekler veren sihirli anahtarların olduğunu keşfeden üç kardeşin öyküsünü anlatıyor."

Locke & Key'in ilk sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Dizi 7 Şubat 2020'de yayınlanacak.

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