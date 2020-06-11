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    Netflix’in yeni filmi The Last Days of American Crime, Rotten Tomatoes’tan sıfır puan aldı

    5 Haziran tarihinde platforma eklenen Netflix orijinal yapımı The Last Days of American Crime, Film ve dizi eleştiri sitesi Rotten Tomatoes'tan sıfır puan aldı.
    3 sa.
    1,3b
    29
    3
    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Netflix’in yeni filmi The Last Days of American Crime, Rotten Tomatoes’tan sıfır puan aldı
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    Dijital içerik platformu Netflix, orijinal içerik ve filmlere yaptığı devasa yatırımlarla tanınıyor. Şirket etiketiyle yayınlanan yapımlar arasında çok başarılı ve yüksek inceleme puanları alan filmler olduğu gibi izledikten sonra tamamıyla vakit kaybı olarak düşünülebilecek tarzda yapımlar da karşımıza haliyle çıkıyor.

    The Irishman, Roma, Marriage Story, Extraction ve The Night Comes for Us gibi her zevke hitap eden kaliteli filmleri izleyiciyle buluşturan Netflix’in karnesi ne yazık ki hep “pekiyiler” ile dolu değil. 5 Haziran tarihinde platforma eklenen aksiyon filmi, The Last Days of American Crime ünlü dizi ve film eleştiri sitesi Rotten Tomatoes’a göre tam da böyle bir yapım.

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    Rotten Tomatoes’ta yer alan 24 incelemenin hepsinden olumsuz yorumlar alan film, 2000 yılında gösterime giren ve John Travolta’nın başrolde olduğu bilim kurgu filmi Battlefield Earth’ten bile daha kötü. Birçok eleştirmene göre sinema tarihinin yüzkarası filmlerden biri olarak kabul edilen Battlefield Earth’ün bile %3 Rotten Tomatoes puanı olduğu düşünüldüğünde The Last Days of American Crime’ın bulunduğu pozisyon maalesef Netflix’i mutlu etmeyecek cinsten.

    Netflix’in yeni filmi The Last Days of American Crime, Rotten Tomatoes’tan sıfır puan aldı
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    Eleştirmenlerden sıfır puan alarak kendi çapında bir rekora imza atan filmin Rotten Tomatoes izleyici skoru ise %27 seviyelerinde. İşin ilginci The Last Days of American Crime, Netflix tarafından paylaşılan Top 10 listelerinde kendi yer bulmuş görünüyor. Film, ABD’de 7.sırada kendine yer bulurken, Türkiye’de ise şuan en çok izlenen 3. yapım. İzleyici beklentileri ve zevkleri haliyle her zaman farklılık gösterebiliyor.

    Yaklaşık 150 dakika süren filmle ilgili senaryo, karakter gelişimi ve repliklere varıncaya kadar yapılan eleştiri yağmurundan ekranda gördüğümüz şiddet sahneleri de nasibini almış. New York Post film eleştirmeni Johnny Oleksinski, bu anlamda yaptığı yorumda “ Hikâye, karakterler ve replikler sizin için bir anlam ifade etmiyorsa ve tek görmek istediğiniz şiddet ise siz bile hayal kırıklığına uğrayacaksınız.” ifadelerini kullanmış.

    The Last Days of American Crime, rotten Tomatoes’ta sıfır puana layık görülen tek film değil. 2002 yapımı Ballistic: Ecks vs Sever, 1991 yapımı Return to the Blue Lagoon ve 2004 yapımı Superbabies: Baby Geniuses 2 gibi filmler de siteden sıfır puan almış görünüyor.



    https://www.cnet.com/news/new-netflix-movie-earns-scorchingly-bad-zero-score-on-rotten-tomatoes/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    murdocklawless (Murdock Lawless) 32 dk.
    anladığım kadarıyla toplamda 18 kişi oylamış ve sizde bunu haber yapmışsınız. ayrıca rotten tomatoes'e göre film izleyeceksek zaten yanmışız.
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    tunc4y (Tuncay ak) 2 sa.
    Rotten Tomatoes tamamen trollük amacıyla kullanılan bir site. Hiç bir filmi sitelerin puanlarına göre izlemem. Letterboxd'ta takip edip , ciddi anlamda filmden anlayan insanların yorumlarına bakarım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 1 sa. tunc4y
    Şu siteyi bilmiyordum, cidden çok iyi geldi. IMDB de ki listemi export edip bu siteye import ettim. Hem kullanıcı yorumu okuycam hemde film listem 2x güvende olacak...
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