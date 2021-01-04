Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı

Son dönemlerde birçok yerel içeriğe imza atan Netflix'in son yerli yapım dizilerinden biri olan 50m2'nin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
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Geçtiğimiz haftalarda yayın tarihi açıklanan dizinin yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 50m2'nin senaristliğini Selçuk Aydemir ve Burak Aksak, yönetmenliğini de yalnızca Burak Aksak üstleniyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Hasan Yalnızoğlu, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Murat Kılıç ve Tuncay Beyazit bulunuyor. 50m2, 27 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı ve dizinin konusunu aşağıda bulabilirsiniz.
Dizinin hikayesi ise şöyle:
İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir'in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir'in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesi'ndeki 50 metrekarelik terzi dükkânına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil'in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge'nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkânında yaşamaya başlar. Ne kadar zor olsa da mahalle Gölge'yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Not: Tv izleyen birisi değilim ama evde büyükler tarafından izleniyor, haliyle yanlarına gittiğimde şahit olduğum şeyler bunlar. Hele dizilerimiz çoğunlukla çöp.