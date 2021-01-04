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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı

    Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu Türkiye özel içeriklerinden 50m2'nin ilk resmi fragmanı paylaşıldı.
    5 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı
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    Son dönemlerde birçok yerel içeriğe imza atan Netflix'in son yerli yapım dizilerinden biri olan 50m2'nin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Exxen, 3 günde 500 bin üyeyi geçti"

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    Geçtiğimiz haftalarda yayın tarihi açıklanan dizinin yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 50m2'nin senaristliğini Selçuk Aydemir ve Burak Aksak, yönetmenliğini de yalnızca Burak Aksak üstleniyor. 

    Dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Hasan Yalnızoğlu, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Murat Kılıç ve Tuncay Beyazit bulunuyor. 50m2, 27 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı ve dizinin konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Dizinin hikayesi ise şöyle: 

    İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir'in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir'in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesi'ndeki 50 metrekarelik terzi dükkânına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil'in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge'nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkânında yaşamaya başlar. Ne kadar zor olsa da mahalle Gölge'yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nedense netflixe verdiğim para hiç koymuyor
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu dizi karakterilerinin adlarını iyice saçmalattılar sırf farklı olamak adına. Balca, Ayliz, Gölge... Bu ne len!

    Not: Tv izleyen birisi değilim ama evde büyükler tarafından izleniyor, haliyle yanlarına gittiğimde şahit olduğum şeyler bunlar. Hele dizilerimiz çoğunlukla çöp.
    Şu dizi karakterilerinin adlarını iyice saçmalattılar sırf farklı olamak adına. Balca, Ayliz, Gölge... Bu ne len! [resim] Not: Tv izleyen birisi de...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    carloska (...... ......) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    evet ya dar alana fazla fazla ev sığdırmak için özellikle İstanbul da evler 50m² olur yakında
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    bynoun (Burak C) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Niyeyse beklentim biraz fazlaydı herhalde pek beğenmedim fragmanı ama absürd durumları severim kesin izleyeceğim.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel bir dizi olacak gibi
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Başrol dışında sorun yok, oyuncular iyi. Nedense bu oyuncuya pek ısınamıyorum. Fena olmayacak gibi duruyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu dizi karakterilerinin adlarını iyice saçmalattılar sırf farklı olamak adına. Balca, Ayliz, Gölge... Bu ne len!

    Not: Tv izleyen birisi değilim ama evde büyükler tarafından izleniyor, haliyle yanlarına gittiğimde şahit olduğum şeyler bunlar. Hele dizilerimiz çoğunlukla çöp.
    Yanıtla +4
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    jesipikmin 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi toplar olacak bakalım hahaha 😂😂😂😂
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    rose.life (Zehra Yüksel) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzele benziyor. Netflix'e guvenimiz tam .)
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    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi ) rose.life
    Her içeriğe eşcinsel birini koyan ve çoğu yapımı vasat ve altı olan netflixe çok güvenmeyin derim.
    9 kere leyla nasıldı gördük .
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Nevfel (T. I. ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2.5 saatlik bölümleri olan yerli dizilerimiz yerine 40-50 dk'lık bölümleri olan diziler yapan netflix bizim sırtımızdan iyi para kaldıracağını biliyor.
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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nedense netflixe verdiğim para hiç koymuyor
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