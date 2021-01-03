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    Exxen, 3 günde 500 bin üyeyi geçti

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Netflix tarzı video akış platformu Exxen, 3 günde 500.000 üyeyi geçti. Açıklama bizzat Acun Ilıcalı tarafından yapıldı.
    6 gün
    9,7b
    1
    161
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    38

    Exxen, 3 günde 500 bin üyeyi geçti
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    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Netflix tarzı yerel video akış platformu Exxen, geçtiğimiz aylarda duyuruldu ve yalnızca 3 gün önce erişime açıldı. Birkaç saat önce de Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden platformun üç günde ulaştığı üye sayısını açıkladı.

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    Çıktığı an itibarıyla birçok eleştiriye maruz kalan ve kullanıcılara sorun yaşatan Exxen'in ilk 3 günde ulaştığı üye sayısı 500.000'i geçmiş durumda. Her ne kadar sorun yaşatsa da belli ki fazlasıyla ilgi duyulan bir platform olmuş Exxen. Umuyoruz yakın zamanda yaşanan sorunlar da düzelir.

    Şu an net olarak bilinmese de Netflix ve BluTV'nin 4-6 milyon civarında abone sayısına sahip olduğu düşünülüyor.

    Exxen'in şu anda iki farklı üyelik planı bulunuyor. İlki reklamlı paket ve aylık 9.90 TL. İkincisinde ise reklam bulunmuyor ve aylık 19.90 TL. Platforma üye olanlara ilk 7 gün ücretsiz deneme şansı veriliyor. 

    Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen içerikleri burada bulabilirsiniz. Acun Ilcalı'nın yaptığı paylaşımı da aşağıda bulabilirsiniz.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Normandia_06 (Yalçın ) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yalan haber, yalan rakamlar ! Amaç reklam yapıp ''bakın bakın herkes üye oluyor'' algısı yaratmak. Aklı başında insan bu uyduruk platforma 5 kuruş para vermez. :))
    Yalan haber, yalan rakamlar ! Amaç reklam yapıp ''bakın bakın herkes üye oluyor'' algısı yaratmak. Aklı başında insan bu uyduruk platforma 5 kuruş para vermez. ...
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    5 Yanıt Yanıtla +263
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    7 günlük Deneme süresi geçsin görecez🤣
    3 Yanıt Yanıtla +151
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    Sana sonuna kadar katılmakla beraber 500k gerizekalıyı da bir araya toplamayı başardı adam diyorum :D
    1 Yanıt Yanıtla +84
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    Yorumlar (108) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    amma velakin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şikayetlere bir göz attım da ne video izleniyor ne üyelik iptal ediliyor.

    İlginç bir platforma dönüştü bu.



    https://www.sikayetvar.com/exxen
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    checkwallx 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Devam eden kesim en fazla yüzde %10 olur
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    SPaCeLoRD (SPaCe LoRD) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    1 hafta bedava üyeliği ilk günden kullananın aklından şühe etmek lazım :) lan bari 3-5 hafta geçsin de izleyecek bişeyler olsun. aaleynaa tilkinin dizisini ilzeyip kapadılar üyeliği :D

    acun müthiş zeki adam, zaten hedef kitlsi 15 yaş altı bebeler, onlar da anasına babasına ağlayıp üye olur sıkıntı yok.

    1 haftadır exen öyle exen böyle vay kod uyazan asdasd yuazıp unutmuş, vay üyelik var çıkmak yok vs. yok sitede o aksak bu aksak bu yanlış bu doğru. millet yemiyor içmiyor bunu konuşuyor ve bu asdasd vs de hata falan değil sazan çekme taktiği. millet dalga geçicem diye bedava reklam kastı adama :)

    muhabirlikten medya patronluğuna boşuna gelmemiş adam.
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    nickymouz 4 gün ( Mesaj Silindi )
    sixxen para yedirmem, geçiniz.
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    alierennet (ali eren) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Acun ılıcalının bu projesi tutar, ülkemiz insanında ki bu potansiyeli en iyi kullanan ve ülkemizin ihtiyaçlarını en iyi bilen biridir.

    Kaç gündür exxen exxen diye sosyal medya çalkalanıyor. Hayatımda ne tv8 ne netflix falan olsun hiçbir tv ve medyaya ilgi göstermediğim halde sadece bu exxen yaygarası yüzünden merak ettim.

    Benim gibi ilgisiz alakasız birinin bile dikkatini çekebiliyorsa, hayatı sanalda geçen milyonlarca insanı düşünemiyorum bile.

    Acun iyi para kazanacak bakın görün.

    Zaten kazanıyordu. Exxene 900 milyon tl yatırım yapmış emin olun bundan minimum 5 katını kazanır ve satar.
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    Zeen (Burak kaya) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    acun düşmanlığı niye sıkıntınız ne sızın izlemem dersin olur biter. Hitap ettiği kitle var eğlence amacı güden biri yani sen eğlendirmiyor olabilir.



    Tarikatçı olsaydı görürdüm ben o zaman sızı arardınız acun gibi biri olsaydı diye.



    bu arada 500 bin net yalan.



    500 bin ziyaretçi almıştır en fazla :D
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    Teddy Death 1 (kemal gök) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    o 500 bin üyenin en az 300 bini deneme sürümündedir ben bu rakamı çok az buldum 1-2 milyon bekliyordum açıkcası
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    maligezgin (mehmet ali gezgin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Amma çok mal varmış ülkede.

    Gerçi sabah akşam Survivor, Oses Türkiye, yetenek bilmem ne izleyen milletten ne beklersin cahil okumayan beynini calistirmayan tembel sürüsü
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    deathless73 (Bülent ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    sadece müthiş bir reklam yapılmış tüik in makyajlı rakamları gibi.DH de bu müthişliğe ortak olmuş acun dan alınan reklam dolayısıyla!!
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    sacr1face (Serkan Uysal) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    500bin değil bu ülkede 1milyon malda bulursun sorun yok acun bey
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