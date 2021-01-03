Exxen, 3 günde 500 bin üyeyi geçti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Netflix tarzı yerel video akış platformu Exxen, geçtiğimiz aylarda duyuruldu ve yalnızca 3 gün önce erişime açıldı. Birkaç saat önce de Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden platformun üç günde ulaştığı üye sayısını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu"İlginizi Çekebilir Exxen'in aylık abonelik ücreti belli oldu
Çıktığı an itibarıyla birçok eleştiriye maruz kalan ve kullanıcılara sorun yaşatan Exxen'in ilk 3 günde ulaştığı üye sayısı 500.000'i geçmiş durumda. Her ne kadar sorun yaşatsa da belli ki fazlasıyla ilgi duyulan bir platform olmuş Exxen. Umuyoruz yakın zamanda yaşanan sorunlar da düzelir.
Şu an net olarak bilinmese de Netflix ve BluTV'nin 4-6 milyon civarında abone sayısına sahip olduğu düşünülüyor.
Exxen'in şu anda iki farklı üyelik planı bulunuyor. İlki reklamlı paket ve aylık 9.90 TL. İkincisinde ise reklam bulunmuyor ve aylık 19.90 TL. Platforma üye olanlara ilk 7 gün ücretsiz deneme şansı veriliyor.
Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen içerikleri burada bulabilirsiniz. Acun Ilcalı'nın yaptığı paylaşımı da aşağıda bulabilirsiniz.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
İlginç bir platforma dönüştü bu.
https://www.sikayetvar.com/exxen
acun müthiş zeki adam, zaten hedef kitlsi 15 yaş altı bebeler, onlar da anasına babasına ağlayıp üye olur sıkıntı yok.
1 haftadır exen öyle exen böyle vay kod uyazan asdasd yuazıp unutmuş, vay üyelik var çıkmak yok vs. yok sitede o aksak bu aksak bu yanlış bu doğru. millet yemiyor içmiyor bunu konuşuyor ve bu asdasd vs de hata falan değil sazan çekme taktiği. millet dalga geçicem diye bedava reklam kastı adama :)
muhabirlikten medya patronluğuna boşuna gelmemiş adam.
Kaç gündür exxen exxen diye sosyal medya çalkalanıyor. Hayatımda ne tv8 ne netflix falan olsun hiçbir tv ve medyaya ilgi göstermediğim halde sadece bu exxen yaygarası yüzünden merak ettim.
Benim gibi ilgisiz alakasız birinin bile dikkatini çekebiliyorsa, hayatı sanalda geçen milyonlarca insanı düşünemiyorum bile.
Acun iyi para kazanacak bakın görün.
Zaten kazanıyordu. Exxene 900 milyon tl yatırım yapmış emin olun bundan minimum 5 katını kazanır ve satar.
Tarikatçı olsaydı görürdüm ben o zaman sızı arardınız acun gibi biri olsaydı diye.
bu arada 500 bin net yalan.
500 bin ziyaretçi almıştır en fazla :D
Gerçi sabah akşam Survivor, Oses Türkiye, yetenek bilmem ne izleyen milletten ne beklersin cahil okumayan beynini calistirmayan tembel sürüsü
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