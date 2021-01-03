Exxen, 3 günde 500 bin üyeyi geçti

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Netflix tarzı yerel video akış platformu Exxen, geçtiğimiz aylarda duyuruldu ve yalnızca 3 gün önce erişime açıldı. Birkaç saat önce de Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden platformun üç günde ulaştığı üye sayısını açıkladı.

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Exxen'in aylık abonelik ücreti belli oldu

Çıktığı an itibarıyla birçok eleştiriye maruz kalan ve kullanıcılara sorun yaşatan Exxen'in ilk 3 günde ulaştığı üye sayısı 500.000'i geçmiş durumda. Her ne kadar sorun yaşatsa da belli ki fazlasıyla ilgi duyulan bir platform olmuş Exxen. Umuyoruz yakın zamanda yaşanan sorunlar da düzelir.

Şu an net olarak bilinmese de Netflix ve BluTV'nin 4-6 milyon civarında abone sayısına sahip olduğu düşünülüyor.

Exxen'in şu anda iki farklı üyelik planı bulunuyor. İlki reklamlı paket ve aylık 9.90 TL. İkincisinde ise reklam bulunmuyor ve aylık 19.90 TL. Platforma üye olanlara ilk 7 gün ücretsiz deneme şansı veriliyor.

Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen içerikleri burada bulabilirsiniz. Acun Ilcalı'nın yaptığı paylaşımı da aşağıda bulabilirsiniz.

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