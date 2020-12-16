Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı

Sadece platformu erişime açmakla kalmayıp ayrıca Türkiye'ye özel içerikler de hazırlayan Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den yeni bir fragman paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Netflix'in "2020 Bit Artık" dizisinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı
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Berkun Oya'nın senaristliğini üstlendiği, Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönettiği dram komedi filmi Azizler, 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak. Filmin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.
Filmin Netflix sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Bahsi geçen fragmanı ve filmin konusunu aşağıda bulabilirsiniz.
Konusu
Azizler, varoluşsal bir kriz yaşayan Aziz'in öyküsünü anlatıyor. Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.
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Neyse bir şey demiyim !
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