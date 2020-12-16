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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı

    Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu Türkiye özel içeriklerinden Azizler filminin fragmanı paylaşıldı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    5,3b
    1
    16
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı
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    Sadece platformu erişime açmakla kalmayıp ayrıca Türkiye'ye özel içerikler de hazırlayan Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den yeni bir fragman paylaşıldı.

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    Berkun Oya'nın senaristliğini üstlendiği, Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönettiği dram komedi filmi Azizler, 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak. Filmin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. 

    Filmin Netflix sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Bahsi geçen fragmanı ve filmin konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Konusu

    Azizler, varoluşsal bir kriz yaşayan Aziz'in öyküsünü anlatıyor. Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.



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    drjacob (... ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lütfen 9 kere Leyla gibi olmasın
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    u9ur37 (uğur köse) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kadro sağlam beklenti yüksek
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    MustafaC5 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Burhan Altıntop için izlenir
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sefer olumuş. Fragmandan belliydi 9 Kere Leyla'nın çöp olacağı. Bu fragmandan da buram buram kalite kokusu geliyor. Engin Günaydın'ı çok özlemiştik be! İyi ki geldi.
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    r0ket (cumali cumcum) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    engin günaydın varsa kötü film çıkmaz
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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel filme benziyor.
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    cceviz (cenk cenk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix e yaptığımız ve sattığımız işlere bakınca genelde, inşallah yabancılar izlemez de rezil olmayız diye düşünüyorum. İnşallah bu da o şekil bir şey çıkmaz.
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    Whippoorwill 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Engin Günaydın için izlenir.
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    dr_divx 5 gün ( Mesaj Silindi )
    kötü de olsa izleyeceğim bir sürü vatandaşımız ekmek yiyor bu sektörde elbette iyileri de çıkacaktır.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kadro iyi yönetmende iyi güzel bir film bizi bekliyor
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    sepulturgay (yok yok) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kadro bu kadar iyi olduğuna göre...

    Neyse bir şey demiyim !
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5310 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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