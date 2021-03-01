Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı yayınlandı

    Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı Kağıttan Hayatlar filmi 12 Mart’ta Netflix’te yayınlanacak.
    01 Mart 2021, 14:45 (1 hf.)
    2,4b
    1
    2
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Netflix’in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı yayınlandı

    Netflix’in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı yayınlandı. 12 Mart’ta Netflix’te gösterime girecek. 

    Küresel ismi Paper Lives olan filmin başrolünde Çağatay Ulusoy görev alıyor. Çağatay Ulusoy, Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız’da da başrol görevini üstlenmişti. Filmde Çağatay Ulusoy’a genç oyuncu Emir Ali Doğrul eşlik ediyor. OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin senaryosunu senary ise Ercan Mehmet Erdem yazdı, yönetmenliğini Can Ulkay yaptı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix, Türk yapımı yeni filmi Mücadele Çıkmazı’nı duyurdu

    Filmde Mehmet ismindeki bir kağıt toplayıcısının bir akşam 8 yaşındaki Ali ismindeki çocukla karşılaşmasını ve Ali’yi ailesine kavuşturma çalışmasını seyrediyoruz. Bu çaba içerisinde Mehmet ve Ali iki sıkı dost olacak ama mutluluklarıyla birlikte pek çok olumsuz durumla karşılaşacaklar.

    Ayrıca Bkz. "78. Altın Küre kazananları belli oldu"

    Filmin hikayesi hakkında Netflix’in özeti şöyle:

    İstanbul'un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, fark edemediğimiz kâğıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet'in en büyük destekçisi ise ona ve onun gibilere çocukluktan beri kol kanat geren Tahsin Baba'dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales'in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    soneday (Soner Çakır) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi duruyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Muhafızdaki "muhteşem" performası hafızalarımızdan silinmemişken iyi yapmışsın nekşfliş
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir 6 gün Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor 6 gün Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak? 6 gün OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu 6 gün Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu 6 gün Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı 6 gün The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor 6 gün Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“ 6 gün Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı 6 gün Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor 6 gün iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında 6 gün Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı 6 gün Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı 6 gün iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir 6 gün 21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var! 6 gün Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk 6 gün Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek 1 hf. Google, Red Dead Redemption 2 gibi oyunları Stadia'ya getirebilmek için 10 milyonlarca dolar harcamış 1 hf. Akıllı telefon pazarı yonga sıkıntısından etkileniyor 1 hf. Redmi Note 10 yeni sızıntılarla karşınızda 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Netflix’in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı yayınlandı Sonraki Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor 1 hf. Windows 10'a bu yıl Android uygulamaları için tam destek geliyor 1 hf. Karsan, seviye 4 otonom özelliklere sahip otobüsünün teknik detaylarını paylaştı 1 hf. 78. Altın Küre kazananları belli oldu 1 hf. Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak 1 hf. Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir? 1 hf. 2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den resmi bir klip yayınlandı 1 hf. Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel 1 hf. NASA'nın Güneş'e gönderdiği sondadan müthiş Venüs görseli 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 15: Solasta: Crown of the Magister 1 hf. Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek 1 hf. Lenovo, Radeon VII görünümlü RX 6800/6900 XT modellerini duyurdu 1 hf. Boston Dynamics'in robot köpeği polis operasyonunda görev aldı 1 hf. Royal Green RO-14 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 1 hf. FromSoftware'ın yeni oyunu Elden Ring'in tanıtımı 23 Mart'ta yapılabilir 1 hf. Telegram'a, yeni özellikler geldi: Otomatik olarak silinen mesajlar, süreli davet bağlantıları ve daha fazlası 1 hf. BOE, içe ve dışa doğru katlanabilen akıllı telefon ekranını gösterdi 1 hf. Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak 1 hf. Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen Deepfake videoları izleyenleri şaşırtıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız