Netflix’in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı yayınlandı. 12 Mart’ta Netflix’te gösterime girecek.

Küresel ismi Paper Lives olan filmin başrolünde Çağatay Ulusoy görev alıyor. Çağatay Ulusoy, Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız’da da başrol görevini üstlenmişti. Filmde Çağatay Ulusoy’a genç oyuncu Emir Ali Doğrul eşlik ediyor. OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin senaryosunu senary ise Ercan Mehmet Erdem yazdı, yönetmenliğini Can Ulkay yaptı.

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Filmde Mehmet ismindeki bir kağıt toplayıcısının bir akşam 8 yaşındaki Ali ismindeki çocukla karşılaşmasını ve Ali’yi ailesine kavuşturma çalışmasını seyrediyoruz. Bu çaba içerisinde Mehmet ve Ali iki sıkı dost olacak ama mutluluklarıyla birlikte pek çok olumsuz durumla karşılaşacaklar.

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Filmin hikayesi hakkında Netflix’in özeti şöyle:

İstanbul'un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, fark edemediğimiz kâğıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet'in en büyük destekçisi ise ona ve onun gibilere çocukluktan beri kol kanat geren Tahsin Baba'dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales'in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

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