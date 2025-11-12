Toy Story 5 geliyor; İlk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon film serileri arasında yer alan Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), yakında beşinci filmiyle sinemalara geri dönecek. Altı yıl aranın ardından sonra gelen yeni Toy Story filmi, 19 Haziran 2026'da vizyona girecek. Vizyon tarihi yaklaşan Toy Story 5 için tanıtım çalışmalarına başlayan Pixar, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

Toy Story 5, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Bu karakterleri seslendiren oyuncular, yeni film için tekrar bir araya geldi.

Yayınlanan bu ilk fragman, Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacağını gösteriyor: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Andrew Stanton (Wall-e, Finding Nemo) oturuyor.

