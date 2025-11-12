Giriş
    Toy Story 5 geliyor; İlk fragman yayınlandı

    Pixar'ın sevilen serisi Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüyor. 2026 yazında vizyona girecek olan Toy Story 5 için ilk fragman yayınlandı.

    Tüm zamanların en sevilen animasyon film serileri arasında yer alan Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), yakında beşinci filmiyle sinemalara geri dönecek. Altı yıl aranın ardından sonra gelen yeni Toy Story filmi, 19 Haziran 2026'da vizyona girecek. Vizyon tarihi yaklaşan Toy Story 5 için tanıtım çalışmalarına başlayan Pixar, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    Toy Story 5, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

    Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Bu karakterleri seslendiren oyuncular, yeni film için tekrar bir araya geldi.

    Yayınlanan bu ilk fragman, Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacağını gösteriyor: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Andrew Stanton (Wall-e, Finding Nemo) oturuyor.

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

