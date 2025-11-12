Toy Story 5 geliyor; İlk fragman yayınlandı

Toy Story 5, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor
Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Bu karakterleri seslendiren oyuncular, yeni film için tekrar bir araya geldi.
Yayınlanan bu ilk fragman, Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacağını gösteriyor: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O'Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Andrew Stanton (Wall-e, Finding Nemo) oturuyor.