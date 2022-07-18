Netflix'in yeni yerli dizisi Zeytin Ağacı'ndan fragman geldi

Her ay yeni yerli yapımlar ekleyen Netyflix'in yeni yerli dizisi Zeytin Ağacı'ndan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
Oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Serkan Altunorak ve Fırat Tanış gibi isimlerin olduğu dizi 28 Temmuz'da Netflix üzerinden yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
Zeytin Ağacı Fragman
Konusu: Yakın arkadaşların şehirden, Ayvalık’a ama asıl geçmişlerinden, seçtikleri geleceklerine doğru yolculuğu. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş