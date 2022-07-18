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    Netflix'in yeni yerli dizisi Zeytin Ağacı'ndan fragman geldi

    Her ay yeni yerli içerikleri kütüphanesine ekleyen Netflix, bu ay da yeni bir yerli dizi yayınlayacak. Zeytin Ağacı isimli bu diziden de geçtiğimiz saatlerde bir fragman geldi.
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    Netflix'in yeni yerli dizisi Zeytin Ağacı'ndan fragman geldi
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    Her ay yeni yerli yapımlar ekleyen Netyflix'in yeni yerli dizisi Zeytin Ağacı'ndan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Serkan Altunorak ve Fırat Tanış gibi isimlerin olduğu dizi 28 Temmuz'da Netflix üzerinden yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Zeytin Ağacı Fragman

    Konusu: Yakın arkadaşların şehirden, Ayvalık’a ama asıl geçmişlerinden, seçtikleri geleceklerine doğru yolculuğu. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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