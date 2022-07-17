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    The Boys evreninde geçecek yeni dizinin ismi belli oldu: Gen V

    Amazon Prime Video’nun sevilen serisi The Boys, evrenini genişletmeye devam ediyor. Süper güçlü gençlerin üniversite hayatını anlatacak dizinin ismi belli oldu: Gen V
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    The Boys evreninde geçecek yeni bir dizi geliyor
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    Sevilen çizgi roman serisi The Boys, 2019 yılında Prime Video tarafından TV serisine uyarlanmıştı. Geçtiğimiz hafta 3.sezon finalini izleyicilerle buluşturan The Boys, ilgi çekici evrenini genişletmeye devam ediyor. Amazon, The Boys ve Diabolical dizilerinin ardından yeni bir dizi geliştiriyor.

    Gen V’nin 2023 yılında yayınlanması bekleniyor

    Amazon, geçtiğimiz aylarda “The Boys Presents: Varsity” adında yeni bir dizi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Süper güçlere sahip gençlerin üniversite hayatını ve Açlık Oyunları tarzındaki yarışlarını anlatacak olan seri, yeni ismine kavuştu.

    Yeni dizinin isim kaynağı, The Boys evreninde süper güçlerin kaynağı olan Compund V’den geliyor. Amazon, Gen V ile hormonal ve rekabetçi süper güçlü gençlerin fiziksel, cinsel ve ahlaki sınırlarını test ederken yaşadıklarını izleyeceğimizi belirtiyor. Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizzie Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann ve Patrick Schwarzenegger’in başrollerde olduğu Gen V’nin 2023’te yayınlanması bekleniyor.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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