Netflix kanal sistemini test ediyor

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Bugün çevrim içi içerik platformları yüz milyonlarca aboneye ulaşmış durumda ancak halen milyarlarca insanın standart televizyon veya radyo kanallarını takip ettiği bir gerçek. Bu bakımdan geleneksel konsepte de yer vermeye çalışıyor.

Netflix Direct nedir?

Geleneksel televizyon veya radyo kanallarında sonraki programların ne olacağını merak etmenin farklı bir hissiyatı var. Televizyon kanallarında genelde program belli oluyor ancak özellikle radyo tarafında bu hissiyat daha derin.

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Apple Music bilindiği üzere Beats 1 adıyla sürekli bir radyo yayını yapıyor. Netflix de sürekli şekilde yayın yapacak bir kanal konseptinin testlerine başladı. Netflix Direct adındaki kanal şimdilik Fransa’da test ediliyor.

Fransa’nın belirli şehirlerinde başlayan Netflix Direct, platformun kütüphanesindeki içeriklerin belirli bir program dahilinde sıralı olarak ekrana getirilmesini amaçlıyor. Böylece içerik konusunda kararsız kalanlar, platforma yeni abone olarak içerik aramaya çalışanlar veya farklı içeriklerle sürpriz yaşamak isteyenler için yeni bir deneyim olacak. İçerikler dizi, belgesel veya film şeklinde karışık gidecek.

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Yaklaşık 9 milyon abonenin bulunduğu Fransa’da yeni kanal 5 Kasım tarihinde başladı. Gelecek ay hemen tüm şehirlerin Direct özelliğini test etmeye başlayacağı belirtiliyor. Netflix Direct sadece web tarayıcı üzerinden erişime açık ve set üstü medya kutularında yer almıyor. Şimdilik başka hangi ülkelerde erişime açılacak bilgi yok.

Özellikle pandemi döneminde Netflix abone sayısında patlama yaşadı. Sadece 2019 yılında kazanabildiği yaklaşık 26 milyon aboneyi sadece 2020 yılının ilk yarısında kazandı. Bununla birlikte üçüncü çeyrekten itibaren düşüş başladı ve firma bunun önüne geçmek istiyor.

https://variety.com/2020/film/global/netflix-linear-channel-test-1234824339/

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