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    Netflix kanal sistemini test ediyor

    Netflix Direct sistemi geleneksel televizyonlar gibi sürekli olarak içerik kütüphanesinden seçkilerin ekrana getirildiği bir kanal konsepti olacak. Böylece izleyici içerik seçimini platforma bırakacak
    3 gün
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    Web Siteleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Netflix kanal sistemini test ediyor
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    Bugün çevrim içi içerik platformları yüz milyonlarca aboneye ulaşmış durumda ancak halen milyarlarca insanın standart televizyon veya radyo kanallarını takip ettiği bir gerçek. Bu bakımdan geleneksel konsepte de yer vermeye çalışıyor.

    Netflix Direct nedir?

    Geleneksel televizyon veya radyo kanallarında sonraki programların ne olacağını merak etmenin farklı bir hissiyatı var. Televizyon kanallarında genelde program belli oluyor ancak özellikle radyo tarafında bu hissiyat daha derin.

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    Apple Music bilindiği üzere Beats 1 adıyla sürekli bir radyo yayını yapıyor. Netflix de sürekli şekilde yayın yapacak bir kanal konseptinin testlerine başladı. Netflix Direct adındaki kanal şimdilik Fransa’da test ediliyor.

    Fransa’nın belirli şehirlerinde başlayan Netflix Direct, platformun kütüphanesindeki içeriklerin belirli bir program dahilinde sıralı olarak ekrana getirilmesini amaçlıyor. Böylece içerik konusunda kararsız kalanlar, platforma yeni abone olarak içerik aramaya çalışanlar veya farklı içeriklerle sürpriz yaşamak isteyenler için yeni bir deneyim olacak. İçerikler dizi, belgesel veya film şeklinde karışık gidecek.

    Netflix kanal sistemini test ediyor
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    Yaklaşık 9 milyon abonenin bulunduğu Fransa’da yeni kanal 5 Kasım tarihinde başladı. Gelecek ay hemen tüm şehirlerin Direct özelliğini test etmeye başlayacağı belirtiliyor. Netflix Direct sadece web tarayıcı üzerinden erişime açık ve set üstü medya kutularında yer almıyor. Şimdilik başka hangi ülkelerde erişime açılacak bilgi yok.

    Özellikle pandemi döneminde Netflix abone sayısında patlama yaşadı. Sadece 2019 yılında kazanabildiği yaklaşık 26 milyon aboneyi sadece 2020 yılının ilk yarısında kazandı. Bununla birlikte üçüncü çeyrekten itibaren düşüş başladı ve firma bunun önüne geçmek istiyor.



    https://variety.com/2020/film/global/netflix-linear-channel-test-1234824339/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    52 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    001ATB (Ahmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Netflix önce şu düşük çözünürlük ve düşük bitrate sorununu çözsün, insanları salak yerine koymasın.
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    MPT-76 (Yahya Akça) 2 gün ( Mesaj Silindi ) 001ATB
    Chrome, opera, firefox gibi tarayıcılarda max 720p çözünürlükle izleyebilirsiniz. Eğer yüksek kalite ve bitrate istiyorsanız microsoft edge 4k yayını dahi destekliyor ve yayının max bitrate'ini veriyor. Ya da uygulamayı indireceksiniz. Telefonlar içinse L1 lisansı gerekiyor yüksek kalitede izleyebilmek için. İnsanları salak yerine koymuyorlar anlayacağınız.
    Chrome, opera, firefox gibi tarayıcılarda max 720p çözünürlükle izleyebilirsiniz. Eğer yüksek kalite ve bitrate istiyorsanız microsoft edge 4k yayını dahi deste...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    yakupyasar1 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix önce şu düşük çözünürlüğü halletsin
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Saint Ralph 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix Pandemi öncesi 4K 15.25mbps ile yayın veriyordu.

    Pandemi geldi 4K 7.62mbps yayın vermeye başladılar.

    Sonra Netflix müşteri hizmetlerini aradım 45 dakika görüştüm.

    Bir türlü anlamak istemediler.

    Bir kaç ay sonra 4K içerikler 11.000mbps olmaya başladı.

    Bir daha asla 15.25 mbps 'ye çıkmadı.



    Şimdi yine baktım 11.44mbps.
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    YOURMOVE 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix ağzıyla kuş tutsa yaranamaz artık.
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    Les Rychla Klingonska (Semih Yılmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Guzel haber
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    kartilkisi 2 gün ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar...netflix canlı tv kanallarını sistemine ekleyip abonelerinin hizmetine dünya çapında sunsun şahsi fikrim...
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    p2pTv ile bu sorun aşıla bilinir !
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    yakupyasar1 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix önce şu düşük çözünürlüğü halletsin
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi bir şey yapıyor bazen tv’de oynayan bir şey iç dikkatiniz çekiliyor izleyebiliyorsunuz.



    Ancak hem kanal akışını hem de istenilenileni açan ve Netflix kadar pratik olan bir arayüz tasarlanamadı bakalım Netflix başarabilecek mi ?
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    The Brand Planet 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Netflix, rekabeti anlamsız kılacak onlarca farklı strateji geliştirmeye devam ediyor. Oldukça güzel işlere imza atıyorlar.
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    001ATB (Ahmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Netflix önce şu düşük çözünürlük ve düşük bitrate sorununu çözsün, insanları salak yerine koymasın.
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) 001ATB
    Bahsettiğiniz hangi platform? Mobile ise lisansa tabi panel hdr vs
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    MPT-76 (Yahya Akça) 2 gün ( Mesaj Silindi ) 001ATB
    Chrome, opera, firefox gibi tarayıcılarda max 720p çözünürlükle izleyebilirsiniz. Eğer yüksek kalite ve bitrate istiyorsanız microsoft edge 4k yayını dahi destekliyor ve yayının max bitrate'ini veriyor. Ya da uygulamayı indireceksiniz. Telefonlar içinse L1 lisansı gerekiyor yüksek kalitede izleyebilmek için. İnsanları salak yerine koymuyorlar anlayacağınız.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 001ATB
    Güncel Microsoft Edge Tarayıcısına Sahip Olmalısın Veya Orijinal Güncel Netflix Programına Sahip Olmalısın 480/1080/4K Çözünürlük Olarak Paketlere Sahip.
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