Netflix kanal sistemini test ediyor

Bugün çevrim içi içerik platformları yüz milyonlarca aboneye ulaşmış durumda ancak halen milyarlarca insanın standart televizyon veya radyo kanallarını takip ettiği bir gerçek. Bu bakımdan geleneksel konsepte de yer vermeye çalışıyor.
Netflix Direct nedir?
Geleneksel televizyon veya radyo kanallarında sonraki programların ne olacağını merak etmenin farklı bir hissiyatı var. Televizyon kanallarında genelde program belli oluyor ancak özellikle radyo tarafında bu hissiyat daha derin.İlginizi Çekebilir Netflix erişimi 48 saat ücretsiz olacak
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Apple Music bilindiği üzere Beats 1 adıyla sürekli bir radyo yayını yapıyor. Netflix de sürekli şekilde yayın yapacak bir kanal konseptinin testlerine başladı. Netflix Direct adındaki kanal şimdilik Fransa’da test ediliyor.
Fransa’nın belirli şehirlerinde başlayan Netflix Direct, platformun kütüphanesindeki içeriklerin belirli bir program dahilinde sıralı olarak ekrana getirilmesini amaçlıyor. Böylece içerik konusunda kararsız kalanlar, platforma yeni abone olarak içerik aramaya çalışanlar veya farklı içeriklerle sürpriz yaşamak isteyenler için yeni bir deneyim olacak. İçerikler dizi, belgesel veya film şeklinde karışık gidecek.
Yaklaşık 9 milyon abonenin bulunduğu Fransa’da yeni kanal 5 Kasım tarihinde başladı. Gelecek ay hemen tüm şehirlerin Direct özelliğini test etmeye başlayacağı belirtiliyor. Netflix Direct sadece web tarayıcı üzerinden erişime açık ve set üstü medya kutularında yer almıyor. Şimdilik başka hangi ülkelerde erişime açılacak bilgi yok.
Özellikle pandemi döneminde Netflix abone sayısında patlama yaşadı. Sadece 2019 yılında kazanabildiği yaklaşık 26 milyon aboneyi sadece 2020 yılının ilk yarısında kazandı. Bununla birlikte üçüncü çeyrekten itibaren düşüş başladı ve firma bunun önüne geçmek istiyor.
https://variety.com/2020/film/global/netflix-linear-channel-test-1234824339/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Pandemi geldi 4K 7.62mbps yayın vermeye başladılar.
Sonra Netflix müşteri hizmetlerini aradım 45 dakika görüştüm.
Bir türlü anlamak istemediler.
Bir kaç ay sonra 4K içerikler 11.000mbps olmaya başladı.
Bir daha asla 15.25 mbps 'ye çıkmadı.
Şimdi yine baktım 11.44mbps.
Ancak hem kanal akışını hem de istenilenileni açan ve Netflix kadar pratik olan bir arayüz tasarlanamadı bakalım Netflix başarabilecek mi ?